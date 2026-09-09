Cea mai mare „țeapă” luată de Gigi Becali la FCSB. „Luați-l! Ăsta nu e fotbalist”

Gigi Becali traversează din nou o perioadă favorabilă, după ce FCSB a reușit să-i aducă pe Drăguș, Muhar și Korenica. Chiar și așa, finanțatorul campioanei României a vorbit deschis despre una dintre deciziile de care regretă cel mai mult și pe care o consideră cea mai mare „țeapă” din mandatul său la club.

Gigi Becali Foto: Mediafax

De-a lungul celor peste două decenii petrecute în fotbal, Becali a investit sume importante în numeroși jucători, însă nu toate transferurile s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Dintre toate mutările care nu au funcționat, omul de afaceri a indicat una pe care o consideră de departe cea mai neinspirată.

„Am luat cea mai mare țeapă din viața mea cu el!”

Patronul FCSB nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a indica numele pe care îl consideră cea mai mare eroare a sa. Este vorba despre Dennis Politic, transferat de la Dinamo. Becali a recunoscut că a făcut o greșeală în momentul în care a decis să-l aducă pe fotbalist, explicând că ar fi trebuit să analizeze mai atent cifrele acestuia din perioada petrecută la rivala din Ștefan cel Mare.

„La fotbal trebuie statistică. Oamenii întrebă câte goluri a marcat, dacă e atacant. Cifrele sunt foarte importante. Hai să-ți spun ceva! N-am ținut cont și niciodată în viața mea nu o să mai fac asta. Ce-am făcut cu Politic. Eu n-am întrebat de cifre. Stai, mă, puțin… bun, driblează, ce face, dar hai să vedem ce cifre are. Eu trebuia să întreb de cifre. Am luat cea mai mare țeapă din viața mea cu el. De atunci întreb mereu de cifre!”, a declarat Becali, conform sport.ro.

Gigi Becali este dispus să-l lase să plece fără bani

Nemulțumirile lui Gigi Becali în privința lui Dennis Politic nu se opresc doar la evoluțiile sub așteptări. Fotbalistul s-a confruntat și cu mai multe probleme medicale, iar patronul FCSB a ajuns să ia în calcul despărțirea de acesta.

În urmă cu aproximativ o lună, Becali a anunțat că este gata să renunțe la jucător fără să solicite vreo sumă de transfer. Practic, orice echipă interesată de Politic îl poate lua gratis de la FCSB.

„Pe Politic l-am băgat… Îl dau gratis la oricine îl vrea. Cine vrea să îl ia pe Politic, să îl ia! M-a costat două milioane, luați-l. Ăsta nu e fotbalist, nu știu ce am făcut!”, spunea Gigi Becali, după remiza din meciul cu Farul.

Cât l-a costat, de fapt, transferul lui Dennis Politic

Mutarea lui Dennis Politic la FCSB s-a transformat într-o afacere pe care Gigi Becali o regretă. În vara anului trecut, patronul roș-albaștrilor a plătit un milion de euro pentru jucător, iar în cadrul tranzacției Alexandru Musi a ajuns definitiv la Dinamo. Socoteala nu a ieșit însă așa cum spera Becali. Politic nu a reușit să devină un om de bază la FCSB, iar evoluțiile sale au fost afectate și de problemele medicale.

În partea a doua a sezonului precedent, fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut la Hermannstadt. Cum formația sibiană a retrogradat, Politic s-a întors la FCSB, unde a rămas în lot pentru actuala stagiune. Până acum, acesta a bifat doar 136 de minute în șase apariții și a înscris un singur gol, reușit în meciul de campionat cu Csikszereda.