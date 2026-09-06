Gigi Becali e gata să îl cedeze pe Octavian Popescu: Varianta surprinzătoare propusă lui Șumudică

Gigi Becali pregătește noi schimbări în lotul FCSB, pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri. Patronul campioanei a mutat deja pe piață și i-a adus la echipă pe Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar, însă este gata să facă și schimbări la capitolul plecări.

Octavian Popescu Foto: Sportpictures

Unul dintre jucătorii care ar putea părăsi FCSB este Octavian Popescu. Marius Șumudică și-a exprimat interesul pentru fotbalist și l-ar vrea la CFR Cluj, iar răspunsul lui Gigi Becali a fost unul favorabil. Patronul FCSB i-ar fi transmis antrenorului că transferul poate fi rezolvat imediat.

„Tavi Popescu era într-o revenire extraordinară la început de sezon. Eu l-am văzut la meciul cu mine și a avut cifre, a avut reușite pe începutul de campionat, dar nu știu ce s-a întâmplat. M-am bucurat când l-a scos, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest băiat.

Eu mâine l-aș lua. Le fac o propunere să mi-l dea mie, să mi-l dea mie în împrumut până la vară, Eu îl iau mâine pe Tavi Popescu, până la vară îl iau împrumut eu. Să mi-l dea împrumut până la vară și o să vedem cum se întoarce apoi Tavi Popescu!”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.

Becali: „Mâine i-l dau și gata!”

Subiectul unei eventuale plecări a lui Octavian Popescu de la FCSB a ajuns rapid în atenția lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a intrat în direct și a oferit un răspuns atunci când a fost întrebat despre interesul lui Marius Șumudică pentru fotbalist.

În ultima perioadă, Tavi Popescu nu s-a mai aflat în prim-plan la FCSB, iar absența sa a ridicat semne de întrebare. Becali a ținut însă să lămurească situația și a explicat că jucătorul nu a fost scos din calcule din motive disciplinare. Fotbalistul a avut probleme medicale, fiind afectat de o gripă severă, iar în acest moment urmează tratamentul indicat și este supravegheat de medicul formației.

„Da, mă, îl dau! Îl dau și gata. Mâine i-l dau și gata! Deci Tavi Popescu a avut o gripă foarte severă, el săracul a avut probleme și acum îl tratează, se vindecă, nu știu ce îi mai face doctorul echipei!”, a fost răspunsul patronului de la FCSB, conform sursei citate.