Gigi Becali e gata să îl cedeze pe Octavian Popescu: Varianta surprinzătoare propusă lui Șumudică
Gigi Becali pregătește noi schimbări în lotul FCSB, pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri. Patronul campioanei a mutat deja pe piață și i-a adus la echipă pe Meriton Korenica, Denis Drăguș și Karlo Muhar, însă este gata să facă și schimbări la capitolul plecări.
Unul dintre jucătorii care ar putea părăsi FCSB este Octavian Popescu. Marius Șumudică și-a exprimat interesul pentru fotbalist și l-ar vrea la CFR Cluj, iar răspunsul lui Gigi Becali a fost unul favorabil. Patronul FCSB i-ar fi transmis antrenorului că transferul poate fi rezolvat imediat.
„Tavi Popescu era într-o revenire extraordinară la început de sezon. Eu l-am văzut la meciul cu mine și a avut cifre, a avut reușite pe începutul de campionat, dar nu știu ce s-a întâmplat. M-am bucurat când l-a scos, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest băiat.
Eu mâine l-aș lua. Le fac o propunere să mi-l dea mie, să mi-l dea mie în împrumut până la vară, Eu îl iau mâine pe Tavi Popescu, până la vară îl iau împrumut eu. Să mi-l dea împrumut până la vară și o să vedem cum se întoarce apoi Tavi Popescu!”, a spus Marius Șumudică, conform Fanatik.
Becali: „Mâine i-l dau și gata!”
Subiectul unei eventuale plecări a lui Octavian Popescu de la FCSB a ajuns rapid în atenția lui Gigi Becali. Patronul roș-albaștrilor a intrat în direct și a oferit un răspuns atunci când a fost întrebat despre interesul lui Marius Șumudică pentru fotbalist.
În ultima perioadă, Tavi Popescu nu s-a mai aflat în prim-plan la FCSB, iar absența sa a ridicat semne de întrebare. Becali a ținut însă să lămurească situația și a explicat că jucătorul nu a fost scos din calcule din motive disciplinare. Fotbalistul a avut probleme medicale, fiind afectat de o gripă severă, iar în acest moment urmează tratamentul indicat și este supravegheat de medicul formației.
„Da, mă, îl dau! Îl dau și gata. Mâine i-l dau și gata! Deci Tavi Popescu a avut o gripă foarte severă, el săracul a avut probleme și acum îl tratează, se vindecă, nu știu ce îi mai face doctorul echipei!”, a fost răspunsul patronului de la FCSB, conform sursei citate.