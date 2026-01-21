Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace

Printre negorieri privind transferul de la Tottenham la AS Roma, fotbalistul român Radu Drăgușin (23 de ani) și-a făcut timp pentru a se logodi cu Ioana Stan. După ce au trecut pe la Primăria Sectorului 1, cei doi au avut invitați la petrecerea de logodnă. Evenimentul a avut loc, aseară, la Athenee Palace din București, într-un cadru elegant, iar invitați au fost multe nume cunoscute din fotbalul românesc.

Vanessa, soția lui Denis Drăguș (26 de ani), atacantul împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep, a captat atenția la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin și a Ioanei Stan. Vanessa a ales o ținută care a ieșit imediat în evidență. Aceasta a purtat un top negru, cu decolteu accentuat, combinat cu un sacou și pantaloni negri.

La petrecere, Vanessa a stat alături de Irina, soția lui Cristi Manea, fundașul Rapidului. Cele două au apărut împreună în mai multe fotografii, iar Vanessa a descris una dintre imaginile publicate pe Instagram cu mesajul „sora”.

Lor li s-a alăturat și Anca Surdu, iubita lui Denis Alibec, atacantul de la FCSB. În fotografia în care apar toate trei, Vanessa a scris pe Instagram „Love my girls”.

Petrecerea de la Athenee Palace a adunat nu doar fotbaliști, ci și persoane apropiate din anturajul mirilor. Gloria, prima lor fetiță, a venit pe lume în ianuarie 2021. Derya-Sarah, al doilea lor copil, s-a născut în octombrie 2023, în apă, la Constanța.