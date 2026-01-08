Video Se reface colonia de români de la Gaziantepspor. Drăguș revine lângă Sorescu și Maxim

Atacantul naționalei, Denis Drăguș (26 de ani), va fi coleg cu românii Deian Sorescu (28 de ani) și cu Alexandru Maxim (35 de ani) la formația turcă de fotbal Gaziantepspor, locul 9 la finalul turului (17 etape), cu 23 de puncte. Vârful lansat de Viitorul s-a alăturat echipei pentru a lua parte la cantonamentul de pregătire din Antalya.

Fost jucător al lui Trabzonspor, Drăguș, își continuă cariera în Turcia, după ce se va despărți de Eyüpspor, unde a evoluat sub formă de împrumut la începutul sezonului.

„Sunt bucuros că am ajuns în sfârșit. Încă nu sunt gata documentele. Încă nu am semnat, încă nu e totul făcut, dar sper să se îndrepte spre asta. Cred că totul va fi OK. Abia aștept să încep. Mă întorc unde m-am simțit extraordinar. Data trecută am stat cu Deian în cameră.

Cred că vom face la fel, pentru că ne-a mers foarte bine. M-am simțit foarte bine acolo. E o onoare să lucrez cu o legendă, un nume atât de mare ca Burak Yilmaz. Sper să-i răsplătesc încrederea. Am avut ceva discuții și m-a impresionat modul lui de a vedea lucrurile", a declarat Denis Drăguș, la sosirea pe aeroportul din Antalya.

Denis Drăguș a mai evoluat la trupa din Gaziantep, pe când antrenor era Marius Șumudică (54 de ani), care este și nașul de cununie al fotbalistului.