Gigi Becali a spart banca înainte de derby-ul cu Dinamo. Trei transferuri dintr-un foc la FCSB

Cu două zile înaintea derby-ului cu Dinamo și la doar câteva ore după victoria categorică, 5-0 cu FC Argeș, la Mioveni, în Cupa României, Gigi Becali a spart băierile pungii. Patronul FCSB a anunțat trei transferuri dintr-un foc: Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica. Toate mutările, cu salarii și bonusuri, ar urma să-l coste în jur de cinci milioane de euro.

Denis Drăguș a dezamăgit în Turcia, dar a fost adus ca salvator al FCSB Foto: Profimedia

FCSB vine după recitalul din Cupă, dar și după eșecul 1-3 cu UTA din campionat. Derby-ul Dinamo – FCSB este programat sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 20.30, pe stadionul Arcul de Triumf. Becali spune însă că noile achiziții nu schimbă statutul echipei sale înaintea marelui meci. „Favoriţi în faţa lui Dinamo suntem şi fără ăia! Favoriţi în faţa lui Dinamo am fost şi vom fi! Eu sunt Becali şi sunt mereu favorit indiferent cu cine joc! Cu Arad a fost doar un duş rece!”, a declarat Gigi Becali pentru Prima Sport.

Transferul care îl entuziasmează cel mai mult este cel al lui Denis Drăguș. Atacantul de 27 de ani și-a reziliat contractul cu Trabzonspor și va semna pe trei ani cu FCSB. Becali a dezvăluit că a ținut legătura permanent cu internaționalul român, dar a păstrat negocierile în secret. „Îmi spunea: «Vin, nea Gigi. Jucăm Champions League şi îl aducem pe Mbappe pe Arena Naţională», aşa cum ziceam eu la început că aduc Real Madrid la Bucureşti. Am ţinut legătura cu el tot timpul, dar nu puteam să spun”, a povestit patronul FCSB la Prima Sport.

Becali are așteptări uriașe de la Drăguș: „E un jucător foarte puternic, poate câştiga meciul de unul singur. Ia mingea şi trece ca tancul, se duce până în poartă”. Finanțatorul a mers chiar mai departe și a spus că îl considera mai bun decât Daniel Bîrligea. Drăguș va avea o clauză de reziliere de patru milioane de euro. „Singurul care m-a interesat, să câștig bani cu el, este Drăguș. Am zis: îl iau, câștig și cu el rezultate, apoi îl și vând”, a completat Becali la Fanatik.

Muhar și Korenica vin „pachet” de la CFR Cluj

Celelalte două lovituri vin din „filiera CFR”. Karlo Muhar și Meriton Korenica, foști jucători ai clujenilor, ajung și ei la FCSB. Becali spune că Muhar va fi omul de bază la mijloc: „Nu am nevoie de 6 pentru că acolo îl am pe cel mai bun, pe Muhar”. Pentru Korenica, patronul încă analizează poziția ideală și chiar a anunțat că îl va întreba pe Dan Petrescu dacă e mai potrivit în stânga atacului sau ca inter. În privința salariilor, Becali a spus pentru Fanatik că Muhar ar urma să primească aproximativ 20.000-25.000 de euro pe lună, iar Korenica în jur de 30.000 de euro.

Cu cele trei transferuri rezolvate, Becali și-a ridicat din nou ținta. „Iau campionatul la pas cu echipa asta pe care o fac acum. Ce play-off de Champions? Că o mai întăresc”, a spus el la Digi Sport. Iar înainte de Dinamo, mesajul a rămas în registrul obișnuit: „Și înainte eram favoriți cu Dinamo”. Ba chiar nu exclude nici transferul cu numărul patru, tot un atacant, înainte de închiderea perioadei de mercato. Cert este că, după 5-0 la Mioveni, Becali a apăsat puternic accelerația și pe piața transferurilor.