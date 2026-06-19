Gigi Becali s-a înțeles cu Denis Drăguș! Vine la FCSB după ce îi stoarce de bani pe turci: „Să le ia și lor 3-400 de mii. Calculăm!”

Denis Drăguș ar putea fi una dintre surprizele pregătite de FCSB pentru noul sezon. Gigi Becali a dezvăluit că atacantul român se află foarte aproape de mutarea la echipa sa, însă mutarea depinde de un ultim detaliu legat de actualul contract al jucătorului cu Trabzonspor.

„El mi-a spus: «Nea Gigi, eu să le iau și lor 300-400 de mii!»”

Potrivit patronului roș-albaștrilor, internaționalul român încearcă să își rezolve situația financiară cu formația din Turcia și speră să mai obțină o compensație înainte de despărțire. Abia după încheierea acestui capitol, transferul la FCSB ar putea fi oficializat.

„Coman, Drăguș, Tănase, ăsta e planul. Lui Coman i-am zis: «Nu mi-a plăcut primul meci al tău la națională, nici nu te iau». «Că nea Gigi, nu am jucat două luni, nu m-am antrenat.» La al doilea a mai făcut, dar tot nu. Pe Drăguș nu mai stau să îl analizez, e prea fotbalist, joacă fotbal și la două noaptea. Joacă din putere, din viteză, nu ai ce să faci.

„Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia!”

Eu știu ce pretenții are el. Cu el m-am înțeles, doar să îi dea drumul ăia. Dacă tot îl dai împrumut, lasă-l mă liber. El mi-a spus: «Nea Gigi, eu să le iau și lor 300-400 de mii». Calculăm în așa fel încât, cu siguranță, să ia un milion într-un an!”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Interesul lui Becali pentru Drăguș nu este unul nou. După ce varianta Anderson Ceara a ieșit din calcule, finanțatorul campioanei și-a concentrat eforturile asupra atacantului de 27 de ani și susține că între cele două părți există deja o înțelegere de principiu.