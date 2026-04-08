„Mi-a spus că dacă e să moară, moare în picioare. Voia să își dea și ultima suflare pentru România!”. Dialog cutremurător între Denis Drăguș și Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seara, pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Marele antrenor român a trecut la cele veșnice la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce, în ultimele două zile, starea sa de sănătate s-a agravat dramatic.

Vestea a căzut ca un trăsnet peste lumea fotbalului, lăsând în urmă un gol imens și o durere greu de exprimat în cuvinte.

„Mi-a spus că, dacă va veni momentul, vrea să plece în picioare…”

Denis Drăguș (26 de ani) a reacționat profund marcat, la scurt timp după aflarea tragicei vești. Atacantul, absent de la barajul cu Turcia din cauza unei suspendări, a rememorat cu emoție ultima conversație purtată cu Mircea Lucescu.

„E tragic, sincer. Pentru mine, chiar am avut o relație specială cu Nea Mircea și e… Nu știu, nu prea am cuvinte. Încă din momentul în care a venit la echipa națională m-a susținut, mi-a dat încredere, m-a ajutat în fiecare moment și chiar dacă a fost pentru o scurtă perioadă alături de noi, au fost momente de neuitat și cred că cu toții suntem recunoscători că am avut șansa și oportunitatea să lucrăm alături de dânsul.

E trist și n-avem decât să transmitem familiei toate gândurile bune și să ne bucurăm că am reușit să fim contemporani cu dânsul. Sunt șocat și știu că m-a sunat chiar înainte de accidentare, de-asta e totul atât de… mi se pare că s-a întâmplat atât de repede.

„Un rezumat scurt la ce a însemnat Nea Mircea pentru fotbal și fotbalul pentru Nea Mircea!”

În momentul în care m-a sunat să mă întrebe de accidentare, ce s-a întâmplat, urma meciul cu Turcia și o eventuală finală și m-a șocat momentul! M-a întrebat de accidentare și l-am întrebat și eu pe dânsul dacă e totul ok, nu vorbisem cu el de la ultima convocare, văzusem că s-a scris că are probleme.

L-am întrebat dacă e ok, mi-a răspuns că dacă e să moară, moare în picioare, m-a șocat. Chiar dacă nu avea probabil acordul medicilor 100%, era hotărât să își dea și ultima suflare pentru România. Eu am rămas șocat. Cam ăsta e un rezumat scurt la ce a însemnat Nea Mircea pentru fotbal și fotbalul pentru Nea Mircea!”, a declarat Denis Drăguș pentru as.ro.