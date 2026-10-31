Daniel Bîrligea, inclus în echipa etapei din Serie A, după ce a spart gheața la Frosinone cu o dublă de senzație

Daniel Bîrligea se află în centrul atenției în fotbalul italian, după ce a contribuit decisiv la succesul categoric al formației Frosinone în fața lui Lecce, scor 5-1.

Daniel Bîrligea, inclus în echipa etapei Foto: Instagram @daniel.birli

Intrat pe parcursul întâlnirii, atacantul român a reușit să înscrie de două ori, iar prestația sa i-a adus un loc în echipa ideală a etapei a 9-a din Serie A.

În vârstă de 26 de ani, fotbalistul cedat temporar de FCSB a avut nevoie de puțin timp pentru a schimba cursul partidei în favoarea echipei sale. Cele două goluri marcate împotriva lui Lecce au o semnificație aparte, fiind primele reușite ale sale în prima ligă din Italia. Evoluția l-a propulsat printre cei mai apreciați jucători ai rundei.

Vineri, 30 octombrie, Serie A a publicat selecția celor mai buni fotbaliști ai etapei pe rețelele de socializare, iar Bîrligea se numără printre cei trei atacanți aleși. Românul împarte linia ofensivă cu colegul său de la Frosinone, georgianul Giorgi Kvernadze, și cu Noslin.

Echipa ideală a etapei a noua din Serie A:

Provedel (Inter) – Lulli (AS Roma), Troilo (Parma), Floriani (Lazio) – Mbangula (Bologna), Nico Paz (Como), Cisse (AC Milan), Isaksen (Lazio) – Bîrligea (Frosinone), Noslin (Lazio), Kvernadze (Frosinone).

Două goluri în 30 de minute jucate

Daniel Bîrligea a fost păstrat inițial pe banca de rezerve în duelul cu Lecce, însă a primit șansa de a juca începând din minutul 70, când l-a înlocuit pe Antonio Raimondo. Frosinone avea deja un avantaj de trei goluri, iar atacantul român a avut un impact imediat: la doar două minute după intrarea pe teren, a punctat pentru 4-0.

Oaspeții au reușit să înscrie în minutul 82, reducând din diferență, dar ultimul cuvânt i-a aparținut tot lui Bîrligea. În al patrulea minut al prelungirilor, românul a marcat din nou și a fixat tabela la 5-1, completând astfel o prestație de excepție, deși a evoluat mai puțin de o jumătate de oră.