 Daniel Bîrligea a spart gheața în Serie A cu o dublă pentru Frosinone! Italienii au tras concluziile despre român: „Intră ca un demon!” | adevarul.ro
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Daniel Bîrligea a spart gheața în Serie A cu o dublă pentru Frosinone! Italienii au tras concluziile despre român: „Intră ca un demon!”

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Daniel Bîrligea a avut o contribuție decisivă la victoria categorică obținută de Frosinone în fața celor de la Lecce, scor 5-1, în etapa a cincea a campionatului Italiei. Atacantul român, în vârstă de 26 de ani, a reușit să înscrie de două ori, bifând astfel primele sale goluri în Serie A.

Daniel Bîrligea a marcat 2 goluri în Serie A
Daniel Bîrligea a marcat 2 goluri în Serie A Foto: Imago Images

Folosit din nou ca rezervă, Bîrligea a fost trimis pe teren în minutul 70, când Frosinone avea deja un avantaj confortabil, de 3-0. Românul nu a avut nevoie de mult timp pentru a-și face simțită prezența: după numai două minute de la intrare, a majorat diferența la 4-0. În prelungirile partidei, acesta a punctat din nou, stabilind scorul final, 5-1.

Bîrligea a marcat o „dublă”

Evoluția sa nu a trecut neobservată în presa din Italia. Jurnaliștii de la Eurosport i-au acordat nota 8, cea mai mare evaluare oferită în analiza individuală a fotbaliștilor care au evoluat în această partidă: „Intră ca un demon, are nevoie de două minute pentru a marca primul gol, apoi în prelungiri adaugă o dublă pentru a duce scorul la 5-1!”.

„Intră în teren și după doar două minute marchează golul 4, fiind primul al său în Serie A. De asemenea, a înscris și ultimul gol al partidei!”, au scris și  jurnaliștii italieni de la TMW.

Declarațiile lui Bîrligea, la final de meci

Daniel Bîrligea a avut nevoie de numai patru apariții pentru a-și trece în cont primele goluri în Serie A.

„Sunt cu siguranță mulțumit de ceea ce facem, începând cu munca antrenorului și a staffului său. Se vede în meciuri ce ne dorim, ce ne place și ce vrem să continuăm să facem. Cred că trebuie să plătesc cina, poate chiar de două ori. Grupul este incredibil. În fiecare zi muncim foarte mult. Aud peste tot oameni care se plâng, dar tocmai asta ne ajută să câștigăm meciurile. Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul ne omoară în fiecare zi, atât prin vorbe, cât și prin fapte. Nu ne jignește, dar este mereu cu ochii pe noi și ne face să dăm totul în fiecare zi. Cu toții trebuie să-i fim recunoscători pentru ceea ce ne oferă, iar această mentalitate de luptători ne schimbă foarte mult!”, a spus Daniel Bîrligea, conform TMW.

Transferul său de la FCSB s-a realizat în vara acestui an, când formația italiană a achitat 1,5 milioane de euro pentru a-l aduce în lot. Înțelegerea dintre cele două cluburi prevede însă și o sumă suplimentară: dacă Frosinone își păstrează locul în primul eșalon, mutarea va deveni definitivă, iar gruparea bucureșteană va mai încasa 3,5 milioane de euro.

Până atunci, Frosinone traversează un început de sezon peste așteptări. După nouă etape, echipa ocupă poziția a șasea în clasament, una care asigură momentan accesul în competițiile europene. Formația se află în fața unor nume importante din fotbalul italian, precum Napoli și Juventus, un semnal că lupta pentru obiectivele sezonului ar putea aduce surprize.

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