Cu cine se bate Bîrligea pentru postul de titular la Frosinone? Românul pornește direct cu un mare avantaj

Transferul în Italia îi poate oferi lui Daniel Bîrligea oportunitatea de a-și câștiga rapid un loc în primul 11. La Frosinone, atacantul român nu ar avea parte, cel puțin pe hârtie, de o concurență foarte numeroasă pentru postul de vârf.

Daniel Bîrligea a semnat în Serie A Foto: Facebook

În primul meci al noului sezon din Serie A (Frosinone, 0-1 în fața lui Juventus), Massimiliano Alvini a ales un 4-2-3-1. Alegerea sistemului indică faptul că tehnicianul în vârstă de 56 de ani preferă să joace cu un singur atacant central. Lotul formației italiene include în prezent doar trei fotbaliști care pot evolua pe această poziție.

Muhammed Colley și Alejandro Cichero au câte 20 de ani și provin de la echipa Primavera a clubului. Cel mai experimentat dintre ei este Antonio Raimondo, în vârstă de 22 de ani. Atacantul a fost adus de la Bologna în vara lui 2025, sub formă de împrumut pentru două sezoane. Raimondo este considerat unul dintre tinerii atacanți italieni cu potențial, iar Bologna îl are sub contract până în 2028.

Experiența poate cântări decisiv

Antonio Raimondo nu vine la Frosinone cu un CV bogat în Serie A. Atacantul se află abia la primul său sezon pe prima scenă a fotbalului italian, după ce în ultimii ani a evoluat în Serie B pentru Ternana, Salernitana și Frosinone. Astfel, postul de titular nu pare să-i fie garantat.

La acest capitol, Daniel Bîrligea pornește cu un avantaj. Internaționalul român are în spate numeroase partide disputate pentru CFR Cluj și FCSB, dar și experiențe la nivelul echipei naționale. În plus, atacantul a acumulat meciuri importante în cupele europene, unde a înscris de cinci ori în preliminariile Conference League și Europa League și de alte cinci ori în faza principală a Europa League.

Cel mai probabil, Bîrligea și Raimondo vor fi principalii candidați pentru postul de atacant central. Românul are însă un atu suplimentar: Frosinone îl poate transforma într-o investiție pe termen lung și îl poate vinde ulterior, în timp ce Raimondo aparține în continuare de Bologna.