Echipa italiană de fotbal Frosinone a pierdut cu 3-4, la lovituri de departajare, meciul din Cupa Italiei cu Sassuolo, fiind eliminată din competiţie. Transferat luna trecută de la FCSB, Daniel Bîrligea a marcat pentru Frosinone, însă golul său nu a fost validat.

Bîrligea este la al doilea meci pentru Frosinone Foto: Frosinone Calcio

Meciul s-a disputat la Reggio nell'Emilia, pe Mapei Stadium. Sassuolo a deschis scorul în minutul 36, prin Benjamin Dominguez, iar Aleksa Terzic a egalat în minutul 45+2.

Titular în această confruntare, Bîrligea a înscris în minutul 56, însă golul său nu a fost validat din cauza unui ofsaid. Atacantul român a fost înlocuit în minutul 63.

Câștigătoarea s-a decis la lovituri de departajare. Sassuolo a transformat cele patru lovituri prin Berardi, Sebastiano Esposito, Thorstvedt şi Bakola, în timp ce de la Frosinone au concretizat numai Bobcek, Fayer şi Zerbin. Au ratat Amey şi Hasa.

Sassuolo s-a impus cu 4-3 şi s-a calificat în optimile de finală, fază în care va întâlni pe Juventus Torino, în 2 decembrie. Celelalte meciuri din „16”-imile de finală ale Cupei Italiei: Udinese - Venezia (astăzi), Palermo - Mantova, Cagliari - Verona (mâine), Genoa - Sudtirol și Fiorentina - Pisa (15 septembrie).

În 27 august, FCSB a postat un anunţ pe pagina oficială de FB: „Daniel Bîrligea va evolua, până la finalul actualului sezon, pentru Frosinone Calcio, din Serie A. Atacantul în vârstă de 26 de ani a efectuat vizita medicală şi a semnat deja contractul cu clubul italian, care are şi opţiunea unui transfer definitiv. Clubul nostru îi mulţumeşte lui Daniel pentru contribuţia extraordinară din cei doi ani petrecuţi la FCSB, în care a cucerit titlul de campion şi Supercupa României şi îi urează mult succes în carieră!”.

Clubul italian a făcut un anunț asemănător: „Frosinone Calcio anunţă că a ajuns la un acord cu Fotbal Club Steaua Bucureşti pentru achiziţionarea lui Daniel Bîrligea. Atacantul născut în 2000 ajunge la echipa Gialloblu sub formă de împrumut cu obligaţie de cumpărare în anumite condiţii".

Bîrligea a debutat la Frosinone în campionat, la meciul câștigat cu 3-0 pe terenul Fiorentinei. El a intrat pe teren în minutul 89 al confruntării.