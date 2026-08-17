„Dublă” de senzație marca Bîrligea! FCSB a câștigat dramatic cu Botoșani, 3-2, într-un meci interzis cardiacilor

Duelul dintre FCSB și FC Botoșani a fost ultimul disputat în cadrul etapei a 5-a din Superliga României. Roș-albaștrii au reușit să se impună la limită, scor 3-2.

Meciul de pe „Arcul de Triumf” a început într-un ritm bun, iar Botoșani a avut prima ocazie importantă, când șutul lui Bodișteanu de la marginea careului a fost deviat în corner. FCSB a deschis scorul după o fază construită pe partea stângă. Pădurariu a pătruns în careu și a centrat, iar Juri Cisotti i-a așezat mingea lui Joao Paulo, care a finalizat spectaculos cu exteriorul, la colțul lung, în minutul 10.

Dawa a gafat colosal

Gazdele au încercat să-și mărească avantajul, însă lovitura liberă executată de Florin Tănase a trecut peste poartă. Botoșănenii au răspuns prin Boutoutaou, al cărui șut periculos de la distanță a fost respins de Anestis.

Egalarea a venit în minutul 36, după o eroare a lui Dawa. Fundașul FCSB-ului a pierdut controlul balonului, Dumiter a profitat și a trimis imparabil la vinclu, în minutul 36.

FCSB putea intra în avantaj înainte de pauză, după o pasă foarte bună oferită de Bîrligea lui Pădurariu, însă acesta a ratat ținta și a trimis în plasa laterală. Dumiter a fost și el aproape de „dublă” în prelungirile primei reprize, dar șutul său a trecut puțin pe lângă poartă. La pauză, FCSB și Botoșani au mers la vestiar cu punctele împărțite, 1-1.

„Dublă” pentru Bîrligea în repriza secundă

După gafa comisă în prima parte a serii, Dawa a fost scos din teren și înlocuit imediat cu Valentin Crețu la pauză. De asemenea, FCSB a schimbat și sistemul de joc și a renunțat la formula cu trei fundași centrali, trecând la un sistem 4-3-3.

Repriza secundă a început cu o fază controversată. În minutul 49, Mailat a căzut în careu după un duel cu Andre Duarte, însă arbitrul Rareș Vidican a considerat că nu a fost penalty și a lăsat jocul să continue. FCSB a mai irosit o ocazie, câteva minute mai târziu, prin ratatrea unei lovituri de cap a lui Cisotti.

Botoșani a dat lovitura în minutul 62, după o eroare comisă de Batubinsika în zona centrală. Același Dumiter a recuperat, a plecat pe contraatac și a finalizat foarte bine pentru 2-1. Avantajul oaspeților nu a durat însă decât câteva zeci de secunde. Bîrligea a restabilit egalitatea în minutul 63, cu un șut la colțul scurt care l-a surprins pe Anestis.

Cea mai mare ocazie a oaspeților a venit câteva minute mai târziu, când Petro a ratat dintr-o poziție excelentă și a trimis mingea peste transversală. Finalul a fost unul extrem de tensionat. În minutul 87, Pădurariu a scăpat pe contraatac și a șutat la colțul scurt, dar Anestis a respins în corner. Din faza fixă rezultată, Batubinsika a trimis mingea în plasă, însă golul a fost anulat pentru henț.

FCSB a dat lovitura în minutul 90+6!

Tavi Popescu a reușit o acțiune spectaculoasă în careu și i-a pasat perfect lui Daniel Bîrligea. Atacantul a șutat puternic, mingea a lovit bara transversală și a intrat în poartă, aducând victoria gazdelor. Fluierul de final s-a auzit și FCSB a câștigat partida cu Botoșani, 3-2, pe teren propriu.