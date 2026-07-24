UTA a obținut primul punct al sezonului, după 2-2 cu Oțelul. Mihalcea rămâne îngrijorat: „Lumea e dezamăgită!”

UTA Arad și Oțelul Galați au încheiat la egalitate, 2-2, partida disputată la Arad, contând pentru etapa a doua a sezonului 2026/2027 din Superliga.

Arădenii au revenit însă în partea secundă

Formația pregătită de Laszlo Balint a intrat la pauză cu avantaj de două goluri, după reușitele lui Andrezinho, în minutul 21, și Patrick Fernandes, în prelungirile primei reprize (45+3). Sinani a redus din diferență în minutul 73, iar Papeau a restabilit egalitatea în ultimul minut al prelungirilor (90+4), salvând un punct pentru gazde.

În runda inaugurală, UTA a suferit o înfrângere severă, 0-4, pe terenul campioanei Universitatea Craiova, astfel că remiza cu Oțelul a adus primul punct al arădenilor în noua ediție de campionat.

Mihalcea, antrenor UTA: „Mai avem de muncit!”

La finalul confruntării, antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, s-a declarat mulțumit de reacția elevilor săi și de faptul că au reușit să obțină un rezultat pozitiv după un meci dificil. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a admis însă că defensiva reprezintă în continuare o problemă, în condițiile în care echipa a încasat șase goluri în primele două etape ale campionatului.

„Două șuturi, am luat două goluri. A doua repriză ne-a aparținut în totalitate, a dinamicii, a atitudinii. Am avut 24 de șuturi la poartă. Și noi la Craiova anul trecut am avut două șuturi și am câștigat. Am scos un punct care va conta în viitor. Ceva nu mi-a plăcut, iar schimbările de la pauză mi-au venit logic. Mi-a plăcut cum a fost repriza a doua.

Mai avem de muncit, nu se termina campionatul aici, dacă pierdeam. Poate ar trebui să avem mai multă încredere. Lumea e dezamăgită. Noi muncim în continuare, nu am apucat să vorbesc cu băieții, îi voi felicita. O să avem mult mai mulți jucători cu calitate. Am controlat jocul, am ajuns la finalizare, am și finalizat. Avem probleme în defensivă, am luat 6 goluri în două meciuri. O să mai lucrăm la organizare. Au fost două tranziții pe care trebuie să le facem mai agresivi!”, a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei cu Oțelul, conform digisport.ro.