 Europa, doar un vis! U Cluj pierde fără drept de apel în Norvegia, după 3-5 la general cu Brann | adevarul.ro
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Europa, doar un vis! U Cluj pierde fără drept de apel în Norvegia, după 3-5 la general cu Brann

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Universitatea Cluj și-a încheiat parcursul european în turul al doilea preliminar al Conference League. Formația ardeleană a fost învinsă în deplasare de SK Brann, scor 1-3, iar după 3-5 la general a ratat calificarea în faza următoare a competiției.

Brann - U cluj, 3-1 Foto/Imago
Brann - U cluj, 3-1 Foto/Imago

Elevii lui Cristiano Bergodi au avut un început încurajator și au lăsat impresia că pot reveni în lupta pentru calificare, însă echipa norvegiană a preluat treptat controlul jocului și și-a valorificat superioritatea. La final, U Cluj a fost nevoită să accepte eliminarea, punând capăt aventurii europene din acest sezon.

Start de coșmar pentru U Cluj: Brann a lovit încă din primele minute

Gazdele au intrat mai bine în meci și au reușit să deschidă scorul încă din minutul 8. Castro a profitat de spațiul din apărarea clujenilor și a finalizat din interiorul careului, oferindu-i lui Brann un avantaj rapid.

Universitatea Cluj a reacționat înainte de pauză și a restabilit egalitatea în minutul 26. Jovo Lukic a fost găsit excelent în fața porții și a trimis fără emoții în plasă, readucând speranțele de calificare pentru formația lui Cristiano Bergodi. Totuși, echilibrul s-a rupt chiar înainte de pauză. Mathisen a înscris cu o lovitură de cap în minutul 45, iar norvegienii au intrat la vestiare cu avantaj pe tabelă.

Castro a reușit dubla și a spulberat speranțele clujenilor

În repriza secundă, „șepcile roșii” au încercat să revină în joc și și-au creat câteva oportunități, însă nu au găsit drumul spre gol. În schimb, Brann a fost din nou echipa mai eficientă, iar Castro și-a trecut în cont dubla în minutul 75, cu un șut puternic de la distanță, stabilind scorul final, 3-1.

Până la ultimul fluier nu s-a mai modificat nimic, iar Universitatea Cluj și-a încheiat aventura europeană. După eliminarea din primul tur preliminar al Europa League în fața lui Dinamo Kiev, ardelenii părăsesc acum și Conference League.

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