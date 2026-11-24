Un tânăr de 20 de ani a primit 45 de sancțiuni contravenționale, amenzi în valoare de aproximativ 50.000 de lei și suspendarea permisului pentru 1.680 de zile, după o urmărire în trafic pe străzile din Cluj-Napoca. Polițiștii au descoperit alte zeci de abateri după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

A ignorat polițiștii și a fugit pe străzile Clujului Foto: Facebook

Incidentul s-a petrecut duminică dimineața, 22 noiembrie, în jurul orei 04:05. Polițiștii au observat pe Calea Mănăștur un autoturism al cărui șofer manifesta un comportament agresiv în trafic și i-au făcut semnal regulamentar de oprire. Tânărul de la volan nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea, potrivit Știri de Cluj.

Sursa: Știri de Cluj

A urmat o urmărire pe mai multe străzi din oraș, inclusiv prin zona Pieței Lucian Blaga și pe strada Horea. Cursa s-a încheiat în Piața Gării, unde șoferul a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un gard din beton.

În urma impactului, un pasager aflat în autoturism a fost rănit și transportat la spital.

Camerele de supraveghere au scos la iveală zeci de alte abateri

Inițial, tânărul a fost sancționat pentru conducere agresivă, refuzul de a opri la semnalul polițiștilor și trecerea pe culoarea roșie a semaforului. Acesta a primit amenzi în valoare de 4.360 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.

Sursa: Știri de Cluj

Bilanțul s-a schimbat însă radical după ce polițiștii au verificat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe traseul parcurs de șofer. Analiza a scos la iveală un număr mult mai mare de încălcări ale regulilor de circulație.

În urma verificărilor, tânărul a acumulat 45 de sancțiuni, cu amenzi totale de aproximativ 50.000 de lei. În plus, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru 1.680 de zile, echivalentul a peste patru ani și jumătate.

Astfel, urmărirea din noaptea de sâmbătă spre duminică s-a încheiat cu un bilanț deosebit de costisitor pentru șoferul de 20 de ani, care nu va mai putea conduce pentru o perioadă îndelungată.