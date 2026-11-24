Nicolae Stanciu, în vârstă de 33 de ani, a devenit oficial jucătorul Universității Cluj.

Nicolae Stanciu, prezentat oficial la U Cluj Foto: Instagram @fcucluj

Căpitanul naționalei României a ajuns la formația ardeleană după ce și-a încheiat colaborarea cu Dalian Yingbo, club care a câștigat recent titlul în China.

Stanciu: „Am ales cu sufletul!”

Transferul marchează revenirea mijlocașului în campionatul României, după un deceniu petrecut în afara țării. Anunțul oficial a fost făcut luni, 23 noiembrie, iar Stanciu va evolua la U Cluj cu numărul 21 pe tricou. Fotbalistul va putea debuta pentru noua sa echipă în luna ianuarie 2027, odată cu reluarea competițiilor după pauza de iarnă.

„Am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide U!”, a fost mesajul transmis de Stanciu, în videoclipul de prezentare, prezentat pe rețelele de socializare.

Salariu important la U Cluj. Ce bani va primi în cei doi ani de contract

Nicolae Stanciu a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj și va juca pentru formația ardeleană în următoarele două sezoane. Potrivit iamsport.ro, mijlocașul naționalei va avea un salariu de 25.000 de euro pe lună, ceea ce înseamnă 300.000 de euro într-un an.

Pe lângă banii din contract, fotbalistul va primi și o primă de 100.000 de euro la începutul fiecărui sezon. În total, dacă își va duce contractul până la capăt, Stanciu va câștiga 800.000 de euro din această înțelegere.