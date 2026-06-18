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Pasărea Phoenix din fotbalul românesc! FCU Craiova renaște în Liga a 4-a. Mititelu refuză să accepte înfrângerea după verdictul CEDO

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Adrian Mititelu a explicat ce efecte are, în practică, decizia pronunțată joi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în dosarul privind dezafilierea clubului FCU Craiova din 2011

Adrian Mititelu Foto/Facebook
Adrian Mititelu Foto/Facebook

Patronul echipei susține că o hotărâre favorabilă la Strasbourg i-ar fi oferit posibilitatea de a redeschide mai repede unul dintre procesele importante pe care le are cu Federația Română de Fotbal și de a ajunge cu până la doi ani mai devreme la analiza propriu-zisă a cauzei - judecata pe fond.

Pe înțelesul tuturor, judecata pe fond este faza în care magistrații nu mai discută despre aspecte de procedură, ci intră în miezul problemei și decid dacă pretențiile unei părți sunt justificate. În această etapă se stabilește dacă există temei pentru acordarea despăgubirilor sau pentru admiterea cererilor formulate.

În cazul lui Adrian Mititelu, o astfel de analiză ar presupune ca instanța să verifice direct dacă excluderea Universității Craiova din 2011 i-a provocat prejudiciile invocate și dacă FRF poate fi obligată să achite despăgubiri pentru acestea.

„CEDO spune că cererea este inadmisibilă!”

Deși cererea sa a fost respinsă, Mititelu afirmă că explicațiile oferite de CEDO îi susțin dreptul de a continua procesele deja aflate pe rolul instanțelor din România.

„Dacă reușeam să câștig acum și să fie condamnat statul pentru încălcarea dreptului meu la apărare, îmi permiteam să cer revizuirea primului dosar. Acesta ar fi reprezentat un motiv de revizuire și s-ar fi putut ajunge direct la judecarea cauzei pe fond. Eu obținusem deja o sentință pe fond în primă instanță. Dar CEDO spune că cererea este inadmisibilă, deoarece nimic și nimeni nu mă împiedică să merg în instanță și să deschid un proces, lucru pe care l-am și făcut.

În acest moment există deja procese pe fond aflate pe rolul instanțelor. Lupta mea era însă ca, dacă aș fi câștigat astăzi și statul ar fi fost condamnat pentru încălcarea dreptului la apărare, să am temeiul legal pentru a revizui primul dosar. Astfel, scurtam drumul către judecata pe fond și câștigam unu-doi ani!, a transmis Adrian Mititelu, confrom gsp.ro.

„Așteptăm judecata pe fond!”

„Am mers pe calea ordinară după ce am introdus procesul în 2024, în urma acelui RIL pronunțat de Înalta Curte. Acum suntem pe rol la Tribunal și așteptăm judecata pe fond, deși procesul despre care se vorbește este deja deschis.

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La punctele 22 și 23 din motivare se spune clar că nimic nu mă împiedică să merg în instanță, iar eu am făcut deja acest lucru. Eu am crezut că soluția va fi una favorabilă și că instanța va constata că mi-a fost încălcat un drept. Iată că nu a fost așa. Eram optimist că se va întâmpla acest lucru, chiar dacă și motivarea mă ajută într-o anumită măsură!, a continuat acesta.

Ce precizări sunt făcute la punctele 22 și 23 din motivarea deciziei?

  • 22 - în cele din urmă, Curtea observă că, întrucât reclamantul nu se considera obligat de clauza arbitrală, acesta ar fi putut intenta proceduri separate în fața instanțelor ordinare pentru a-și susține pretențiile, așa cum a indicat Curtea de Apel.
  • 23 - având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că refuzul instanțelor interne de a se pronunța asupra cererii reclamantului de a interveni în calitate de parte principală nu a afectat, în esență, dreptul său de acces la o instanță, întrucât calea de atac la instanțele ordinare i-a rămas deschisă. Rezultă că această plângere este în mod vădit nefondată și trebuie respinsă în temeiul articolului 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție.

În opinia CEDO, Adrian Mititelu nu a fost privat de accesul la justiție

Dacă se repornea vechiul proces, existau șanse foarte mari să fie repus în funcțiune și sechestrul instituit de DNA, iar în acest context cred că Federația ar fi fost dispusă să ajungă la o înțelegere. Acesta era motivul. Eu am fost întotdeauna deschis unei înțelegeri, însă până acum nimeni nu mi-a oferit una. Am mers pe ideea că, după o eventuală victorie la CEDO, partea adversă ar fi fost pusă sub presiune, pentru că în șase-șapte luni s-ar fi putut ajunge la măsuri împotriva ei!”, a mai completat Adrian Mititelu.

FCU Craiova revine în Liga a 4-a: „Nu avem bani pentru un nivel superior!”

„Echipa va juca, cel mai probabil, în Liga a 4-a. Mai mult de atât nu ne permitem în acest an. Nu avem posibilități financiare pentru un nivel superior. Acest an este unul foarte important, pentru că până la finalul sezonului competițional cred că vom avea o decizie pe fond. Sunt foarte optimist că până în primăvara anului viitor vom avea o hotărâre în acest litigiu.

Între timp, a intervenit și dreptul european. Au fost pronunțate mai multe decizii ale CJUE care ne sunt favorabile. Este doar o chestiune de timp până când se va intra efectiv pe fond. Fiind vorba despre un dosar cu un prejudiciu foarte mare, este foarte ușor să fie tergiversat procedural. Sunt multe părți implicate. În contextul actual din România, unde există numeroase probleme, toată lumea încearcă să tragă de timp.

Acesta este cel mai mare handicap al meu: timpul. Ei nu se grăbesc, au o adevărată armată de avocați și folosesc tot felul de proceduri și excepții. De aceea este greu să ajungi la judecata pe fond. Dar, până la urmă, se va ajunge și acolo!, a concluzionat patronul FCU Craiova, conform sursei citate anterior.

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