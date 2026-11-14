Omagiu pentru Ronaldo: fotbaliștii portughezi vor purta tricouri cu numărul 7 înaintea meciului cu Danemarca

Cristiano Ronaldo și-a anunțat recent retragerea din echipa de fotbal Portugaliei, dar colegii săi nu l-au uitat. Aceștia au decis să poarte numărul 7 la intrarea pe teren înaintea partidei împotriva Danemarcei. Cel care deţine recordul de selecţii (234) şi goluri (146) va fi omagiat pe stadionul din Braga.

Portughezii îi vor aduce un omagiu lui Cristiano Ronaldo la meciul cu Danemarca Foto: EPAImages

Decizia a fost luată joi, în cadrul unei întâlniri între Pedro Proença, preşedintele Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), selecţionerul Jorge Jesus şi cei trei jucători care pot purta banderola de căpitan al lusitanilor: Bernardo Silva, Ruben Dias şi Bruno Fernandes. De asemenea, s-a prevăzut a i se aduce un „omagiu simbolic" în minutul 7 al meciului. Pentru toate acestea forul de la Lisabona a primit acordul Uniunii Europene de Fotbal Asociație (UEFA).

De asemenea, s-a decis ca pe stadionul de la Braga numărul 7 să apară peste tot. Potrivit publicațiilor „Diario de Noticias” și „A Bola”, toți jucătorii portughezi vor intra pe teren purtând tricouri inscripționate cu numărul fostului căpitan. Acestea vor fi păstrate și în timpul intonării imnurilor naționale, înainte de meciul de astăzi (ora 20.45), împotriva Danemarcei. De asemenea, camera pe care o ocupa de obicei Ronaldo în cantonament a rămas liberă în timpul acestei prime acţiuni a naţionalei la care n-a participat. Prezenţa lui Ronaldo la meciul de la Braga nu a fost confirmată.

La începutul acestei luni, legendarul fotbalist portughez a anunțat oficial că nu va mai juca pentru echipa națională. La 41 de ani, starul lui Al-Nassr a ales să pună punct unui capitol important din cariera sa, acela al evoluțiilor pentru reprezentativă, după o serie de tensiuni care au culminat cu ruptura de selecționerul Jorge Jesus și sancțiunea care i-a fost aplicată în urma plecării din cantonament.

Lusitanii i-au mulțumit căpitanului Cristiano Ronaldo în momentul în care a anunțat că se retrage Foto: EPAImages

Cu toate că revenirea sa era așteptată după expirarea suspendării de o lună, Ronaldo a surprins prin hotărârea de a se retrage definitiv. „Dragi portughezi, a venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 al echipei naționale, care este al tuturor. Nu am simțit niciodată că îmi aparține exclusiv mie, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l lua cu mine pe stadioanele din întreaga lume. Astăzi a venit momentul să-l predau viitorului. Nu a fost o decizie ușoară, pentru că există decizii care nu se iau doar cu mintea, ci și cu inima. Se încheie o călătorie care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Când privesc în urmă și mă gândesc la tot ce am trăit la echipa națională, nu văd doar meciuri, goluri, recorduri sau trofee”, a transmis Ronaldo.

CR7 și-a încheiat mesajul astfel: „De-a lungul acestor ani, am învățat lucruri foarte simple. Golurile trec, trofeele rămân în muzee, recordurile sunt, în cele din urmă, doborâte. Dar există ceva ce timpul nu poate șterge niciodată: locul pe care îl ocupăm în inimile oamenilor. Dacă v-am făcut vreodată fericiți, dacă vreunul dintre golurile mele v-a făcut să îmbrățișați pe cineva, să uitați de o grijă sau să simțiți mândrie pentru țara noastră, atunci totul a meritat. Pentru că a fi portughez înseamnă și asta. Suferim împreună, ne ridicăm împreună. Începem din nou să credem. Portugalia va avea întotdeauna nevoie de tineri care visează, de jucători care nu renunță niciodată, de noi generații care cred că este posibil să ajungă acolo unde nimeni nu a ajuns. Pentru că o țară care continuă să creeze noi eroi este o țară care nu va înceta niciodată să creadă în ea însăși! (...) Mi-am petrecut viața muncind pentru a deveni cel mai bun fotbalist din lume. Astăzi îmi dau seama că cea mai mare victorie a fost să merit onoarea de a reprezenta cea mai bună țară din lume. Vă mulțumesc pentru acești 23 de ani. Vă mulțumesc că ați crezut în mine. Vă mulțumesc că mi-ați permis să trăiesc un vis care a început când eram doar un copil, alergând după o minge. Tricoul cu numărul 7 rămâne. Mândria de a-l fi purtat va fi a mea pentru totdeauna. Portugalia va fi mereu în mine. Pe curând! Cristiano Ronaldo!”, a transmis Ronaldo pe Instagram.”.

Deranjat că n-a jucat cu Norvegia, Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei

Cristiano Ronaldo a câștigat un titlu european cu Portugalia, la Paris, în 2016 Foto: EPAImages

A fost suspendat pentru 30 de zile în 20 octombrie

Comisia de Disciplină a Federației Portugheze de Fotbal a anunțat, sâmbătă, 10 octombrie 2026, că lui Cristiano Ronaldo i s-a aplicat o suspendare provizorie, până la luarea unei decizii finale. Procedura a fost inițiată după ce acesta a părăsit cantonamentul echipei naționale, înaintea meciului cu Danemarca, de la Copenhaga. Atacantul portughez a reacționat astfel fiindcă a fost deranjat de faptul că este rezervă la națională. Antrenorul principal, Jorge Jesus, și președintele federației, Pedro Proença, au încercat să-l convingă să rămână. Aceștia s-au deplasat la aeroport, însă nu au reușit să-l facă pe CR7 să se răzgândească.

În 20 octombrie, Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a decis modul în care va fi sancționat Cristiano Ronaldo (41 de ani). Atacantul a fost suspendat pentru 30 de zile. Cum suspendarea avea caracter retroactiv, intrând în vigoare începând cu 30 septembrie, Ronaldo a devenit din nou disponibil pentru următoarea fereastră dedicată meciurilor internaţionale, de la jumătatea lunii noiembrie. Pe de altă parte, atacantul a fost amendat cu 255 de euro, conform unui comunicat publicat pe site-ul FPF.

În cariera sa, Cristiano Ronaldo a stabilit mai multe recorduri. La CM de fotbal din vara trecută, a devenit și cel dintâi fotbalist care a marcat la șase turnee finale. Atunci, la 41 de ani și 138 de zile, a fost și al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria CM de fotbal. El era devansat doar de camerunezul Roger Milla, care a marcat la 42 de ani și 39 de zile. Pe de altă parte, lusitanul era cel de-al 3-lea jucător al unei echipe naționale care a fost, totodată, și cel mai tânăr marcator, dar și cel mai bătrân al acesteia după Michael Laudrup (Danemarca) și Lionel Messi (Argentina). Nu în ultimul rând, a devenit și cel dintâi fotbalist din istorie care a depășit 10 goluri atât la Campionatul Mondial (10), cât și la Euro (14). În total, fostul jucător al Realului din Madrid are 146 de goluri în 234 de meciuri jucate pentru prima echipă a Portugaliei. De asemenea, este la mai puțin de 20 de goluri de borna istorică 1.000!

Portugalia va disputa astăzi, la ora 21.45, împotriva Danemarcei, primul meci de la anunţul retragerii lui Cristiano Ronaldo din naţională, în 5 noiembrie.