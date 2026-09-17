Scandal în jurul a doi judecători. CSM condamnă materialele considerate „jignitoare și denigratoare”

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, joi, 17 septembrie, cererile a doi magistrați privind apărarea reputației profesionale, după ce aceștia au reclamat articole și materiale video cu afirmații denigratoare la adresa lor.

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„În analiza cererii formulate de către doamna judecător Sarcină Laura-Mihaela din cadrul Curţii de Apel Craiova, Secţia pentru judecători a avut în vedere că la data de 10 septembrie 2026, o publicaţie de presă a dat publicităţii un articol prin care a formulat acuzaţii peiorative şi denigratoare la adresa parcursului profesional al magistratului, respectiv cu privire la o aplicare preferenţială a legislaţiei în privinţa continuării activităţii la instanţa superioară după finalizarea mandatului în funcţia de conducere, bazate pe date din activitatea acesteia interpretate incomplet şi incorect, în afara cadrului legal aplicabil, precum şi referiri la aspecte privind viaţa privată şi relaţiile de familie”, transmite CSM într-un comunicat.

CSM spune că articolul a depășit limitele unei critici jurnalistice legitime, deoarece conținea informații inexacte și acuzații neverificate despre cariera judecătoarei. În plus, articolul ar fi legat în mod nejustificat cariera acesteia de o decizie dată într-un proces care nu era încă definitiv.

În cazul judecătorului Leaș Alin-Ionuț de la Tribunalul Bihor, CSM precizează că, în luna iulie, reprezentantul uneia dintre părțile dintr-un dosar judecat de acesta a publicat două videoclipuri jignitoare și denigratoare la adresa magistratului. Materialele au fost șterse după câteva zile, dar între timp au fost preluate de presa locală.

„Afirmaţiile profund jignitoare şi denigratoare la adresa judecătorului, diseminate în presa locală, au fost foarte grave, au vizat persoana domnului judecător, familia sa și modul în care își exercită atribuțiile, acestea situându-se dincolo de limitele libertății de exprimare şi a unor critici care pot fi legitime.

Din perspectiva conținutului concret şi a modului de formulare, deosebit de agresiv şi jignitor, acestea nu pot fi calificate drept simple opinii sau critici, ci reprezintă atacuri directe, repetate și calomnioase, formulate cu intenția vădită de a compromite în mod public reputația profesională a domnului judecător.”