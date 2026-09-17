Grindeanu, dezamăgit de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Greu de înțeles”. AUR: „Următoarea propunere va fi Grindeanu”

Au început să apară reacții politice după ce președintele Nicușor Dan l-a propus joi, 17 septembrie, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare.

Siegfried Mureșan Foto: Facebook/Siegfried Mureșan

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

UPDATE 17.50 Pucheanu, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Vrem să vedem dacă face Guvern cu noi sau caută AUR pentru susținere”

Primarul municipiului Galați și prim-vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat joi, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, că PSD așteaptă să vadă cu cine va negocia acesta pentru formarea Guvernului.

„Noi îl așteptam pe Siegfried Mureșan. La negocieri, vrem să vedem dacă face Guvern cu noi sau caută AUR pentru susținere. Noi nu am avut congres să spunem că nu facem alianță cu PNL”, a afirmat Pucheanu, la Antena3 CNN.

Potrivit acestuia, PSD așteaptă să fie contactat de premierul desemnat pentru a începe discuțiile privind susținerea în Parlament.

„Rămâne să vedem dacă suntem contactați de domnul Mureșan, dacă are nevoie de voturile noastre”, a mai declarat prim-vicepreședintele PSD.

Pucheanu a lăsat deschis și scenariul în care Mureșan ar putea încerca să obțină sprijinul AUR: „Poate este susținut de cei de la AUR. Cine știe?”.

Grindeanu: „Surprindere și dezamăgire”

Într-o postare pe Facebook, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că a luat act „cu surprindere și dezamăgire” de propunerea președintelui.

„Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale.”

Grindeanu spune că România este într-o situație economică dificilă, iar menținerea lui Ilie Bolojan la conducerea Guvernului ar fi blocat soluțiile pentru reducerea deficitului.

El afirmă că lipsesc peste 30 de miliarde de lei din buget, în ciuda măsurilor de reducere a deficitului cerute românilor.

„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării.

Ale țării noastre, Siegfried!”, a afirmat președintele PSD.

Petrișor Peiu: „Următoarea propunere a președintelui va fi Sorin Grindeanu”

Invitat, la rândul său, la Digi24, senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat că nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge să fie votat de Parlament pentru funcția de prim-ministru.

„Nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot. Își va da seama că nu are cum să ia voturile. Următoarea propunere a președintelui va fi Sorin Grindeanu și, în sensul ăsta, va fi o ușurare pentru efortul PSD.

Deocamdată, domnia sa a avut exprimări destul de agresive la adresa noastră, nu prea s-a comportat civilizat față de noi.

Chiar dacă ar merge la vot pentru a obține un rezultat negativ, tot la mâna președintelui Nicușor Dan ar fi decizia de a dizolva Parlamentul. Pe de altă parte, domnia sa (n.r. Siegfried Mureșan), din punctul meu de vedere, are multe deficiențe de comportament, dar nu cred că e prost și cred că oamenii de genul acesta evită să cadă în penibil. Nu aș putea să-l compar cu domnul Veștea, care nu s-a prins ce scenetă joacă.”

Petrișor Peiu Foto: Adevărul

Victor Ponta: „Președintele a făcut foarte bine”

Invitat la Digi24, deputatul Victor Ponta a transmis că Nicușor Dan „a făcut foarte bine”.

„Cei de la PNL și USR vor veni în Parlament luni sau marți. Dacă întrunesc voturile, vor guverna țara. Poate mai iau încă 53 de la S.O.S., POT și AUR.

Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare. Partidele care îl susțin au 165 de voturi. Dacă vor să cumpere atâtea voturi în Parlament, să guverneze. Eu nu îl votez în Parlament.”

Acum o oră, Ponta a afirmat că, dacă ar fi fost în locul lui Nicușor Dan, l-ar nominaliza premier pe Siegfried Mureșan.

„Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. El este «reprezentantul» Germaniei și al PPE, omul Rheinmetal, al Propagandei #Rezist din România, al lui Băsescu, dar și al partidelor «slujitoare»-USR și PNL!”, a scris Ponta.

Foto: Presidency.ro

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Alexandru Muraru: „Nicușor Dan s-a lepădat pe moment de pesedism”

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a transmis, într-o postare pe Facebook, că, prin aceasă nominalizare, „Nicușor Dan s-a lepădat pe moment de pesedism”.

„În sfârșit o decizie rațională, dupa patru luni de criză provocată artificial de cele mai toxice partide din România.

Cu toate astea, nu a părut deloc fericit că a făcut-o, însă conjunctura nu i-a dat de ales. PNL, USR și UDMR au demonstrat astăzi că sunt partide responsabile și pot lucra împreună pentru continuarea reformelor statului român.”

Foto: Adevărul

Mesajul transmis de George Simion

Liderul AUR, George Simion a transmis, într-o postare pe Facebook, că partidul său nu votează „nici Germania, nici Franța, nici trandafirii (n.r. PSD)”, ci „doar România”.

Kelemen Hunor: „Nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că partidul nu va accepta o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste.

„Președintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers.

Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR și ale partidelor extremiste.”

Claudiu Manda: „A fost o propunere reală sau o minciună politică?”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îl întreabă pe premierul interimar Ilie Bolojan dacă propunerea a fost una reală și îi cere să nu mai prelungească criza politică.

„Ca să înțeleagă toată România ce s-a întâmplat astăzi: domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire.

Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică, făcută în speranța că nu va ajunge niciodată să fie pusă în practică? După patru luni de criză politică, nu vă mai jucați de-a România!”

Manda susține că PSD este esențial pentru formarea unui guvern stabil și critică decizia lui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan, reprezentant al partidelor care, în opinia sa, au blocat formarea Guvernului.

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„Ilie Bolojan a avut patru luni să arate cum înțelege să guverneze. A cerut sacrificii de la români și a continuat să numească reformă politici care au pus și mai multă presiune pe oameni și pe economie.

PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite.

Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează.

P.S. Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali cât Iohannis în 10 ani.”

Mircea Abrudean: „Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficiența la Bruxelles”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis că „avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline”.

„Siegfried Muresan a acceptat nominalizarea sa ca premier de către președintele României. Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline.

Siegfried Mureșan și-a demonstrat eficența la Bruxelles: vicepreședinte PPE și al Grupului PPE din Parlamentul European și negociator pentru viitorul buget multianual al UE, de aproape 2.000 de miliarde de euro. Acum, această experiență trebuie pusă în slujba României”, a spus acesta.