 „Șah-mat!” De ce susține Ponta scenariul unui Guvern condus de Siegfried Mureșan: „Cine ține cu România nu l-ar vota” | adevarul.ro
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„Șah-mat!” De ce susține Ponta scenariul unui Guvern condus de Siegfried Mureșan: „Cine ține cu România nu l-ar vota”

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Victor Ponta îl nominalizează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, într-un mesaj adresat președintelui Nicușor Dan. „Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune”, a transmis fostul premier.

Fostul premier Victor Ponta la consultări
Fostul premier Victor Ponta la consultări Foto: presidency.ro

În mesajul publicat pe Facebook, intitulat „Șah-Mat!”, Victor Ponta susține că o eventuală nominalizare a lui Siegfried Mureșan ar arăta care sunt parlamentarii dispuși să susțină un astfel de Guvern.

„Dacă aș fi acum în locul lui Nicușor Dan, l-aș propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. El este «reprezentantul» Germaniei și al PPE, omul Rheinmetal, al Propagandei #Rezist din România, al lui Băsescu, dar și al partidelor «slujitoare»-USR și PNL!”, a scris Ponta.

Fostul premier spune că el și parlamentarii care îl susțin nu ar vota o asemenea propunere.

„Bineînțeles că eu și toți parlamentarii care ținem cu România și cu românii NU l-am vota.”, a spus Ponta. 

Acesta susține însă că, în cazul în care Mureșan ar obține cele 233 de voturi necesare în Parlament, votul ar arăta cine îl susține. „Dar, dacă ar strânge 233 de voturi, măcar i-am identifica pe toți «vânzătorii» de țară. Dacă nu ar trece la vot, toată propaganda care urlă acum că Nicușor Dan este pesedist s-ar face de ...”, mai spune Ponta. 

El a legat propunerea și de deplasarea președintelui Nicușor Dan la New York, unde urmează să participe la Adunarea Generală a ONU.

„Cât timp Nicușor Dan s-ar afla în SUA, la Adunarea Generală a ONU, am putea avea în Parlament votul pentru Guvernul «Siegfried + Bruxelles +Germania +PPE + USR + vânzătorii și lașii din PNL» După aceea, ar putea propune un premier care să țină cu România și o echipă guvernamentală care să muncească pentru români! Șah-mat!”, încheie Ponta. 

Grupul parlamentar Uniți pentru România și-a menținut, joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, propunerea ca Victor Ponta să fie desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan va face, joi, la ora 17.00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele și formațiunile parlamentare. Șeful statului este așteptat să anunțe candidatul pe care îl va desemna pentru funcția de prim-ministru, în contextul crizei politice care durează de mai multe luni.

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