 Numele-surpriză care ar putea prelua Universitatea Craiova după dezastrul din Europa League. Ar fi o lovitură de proporții | adevarul.ro
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Numele-surpriză care ar putea prelua Universitatea Craiova după dezastrul din Europa League. Ar fi o lovitură de proporții

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Eliminarea din Europa League ar putea provoca o schimbare majoră la Universitatea Craiova. Felipe Coelho, antrenorul care a adus titlul în Bănie sezonul trecut, ar fi în pericol să-și piardă postul după eșecul suferit în fața lui Ararat-Armenia.

Felipe Coelho, actualul antrenor al Universității Craiova
Felipe Coelho, actualul antrenor al Universității Craiova Foto: Sportpictures

Oltenii au avut parte de un retur catastrofal

Universitatea Craiova a ratat calificarea în faza principală a Europa League, după ce a pierdut cu 0-1 în fața celor de la Ararat-Armenia, în retur. Deși au controlat în mare parte jocul și au avut mai multe șanse de a deschide scorul, oltenii nu au reușit să transforme dominarea într-un gol.

Soarta confruntării s-a decis în ultimele minute. Ararat a primit un penalty în prelungiri, însă Laurențiu Popescu a apărat cu brio execuția lui Sandro Lima. Lovitura de la 11 metri a fost repetată, după ce Romanchuk a pătruns în careu înainte ca mingea să fie lovită. Portarul oltenilor a intervenit din nou și a respins, dar nu a mai putut opri faza următoare. Mingea a aterizat la picioarele aceluiași Lima, care a înscris în poarta rămasă goală, provocând eliminarea Craiovei din Europa League.

Eșecul ar putea avea însă consecințe și la nivelul băncii tehnice

Potrivit informațiilor apărute în jurul clubului, conducerea oltenilor ar lua în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice și l-ar fi identificat pe Edi Iordănescu drept principala variantă pentru postul de antrenor, în locul lui Coelho.

Trebuie ca publicul să ia chestia asta cu titlul de zvon, dar îmi scrie cineva că astăzi, în Craiova, erau discuții că dacă ratează calificarea în Europa League, Coelho va pleca, iar în locul lui va veni Edi Iordănescu!, a spus Costin Ștucan, conform sport.ro.

Ar fi următorul nivel. Vor și ei alt nivel și la banca tehnică, iar Edi Iordănescu ar fi o lovitură de imagine în primul rând. Un antrenor bun, stabilitatea financiară, condiții de pregătire, echipă bună, public. Ar avea toate ingredientele!, a completat Robert Niță.

Numirea fostului selecționer al României pe banca tehnică ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pentru Universitatea Craiova. Edi Iordănescu nu mai are angajament de aproape un an, după despărțirea de Legia Varșovia, formație pe care a pregătit-o timp de doar patru luni. Tehnicianul român a ocupat anterior funcția de selecționer al echipei naționale, pe care a condus-o în perioada 2022-2024.  

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