Ce adversari poate avea Universitatea Craiova în Europa League: scenariul ideal și varianta infernală

Universitatea Craiova dispută în această seară, joi, 27 august, de la ora 19:00, unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Formația din Bănie întâlnește în deplasare Ararat Armenia, în returul play-off-ului pentru Europa League, după remiza 1-1 înregistrată în prima manșă. Cele 90 de minute de la Erevan vor decide competiția europeană în care oltenii își vor continua aventura.

Trofeul Europa League Foto: AP Photo

Indiferent de rezultatul confruntării din Armenia, vineri, 28 august, este programată tragerea la sorți pentru faza ligii din Europa League și Conference League. În eventualitatea unui eșec în play-off, Universitatea Craiova va continua automat în Conference League. Competiția oferă un program mai scurt, cu șase partide în această fază, și venituri ceva mai mici, însă traseul poate fi considerabil mai accesibil pentru o echipă care își propune să ajungă cât mai departe.

Cum ar putea arăta parcursul Craiovei în Europa League

O calificare în fața celor de la Ararat Armenia ar însemna pentru Universitatea Craiova accederea în faza ligii din Europa League, unde sunt înscrise 36 de echipe. Formațiile sunt împărțite în patru urne valorice, stabilite în funcție de coeficientul UEFA.

Fiecare participantă va avea de disputat opt meciuri în această fază: câte două împotriva unor adversari din fiecare urnă, cu o partidă pe teren propriu și una în deplasare.

Universitatea Craiova ar urma să fie repartizată în Urna 4. Pe baza rezultatelor înregistrate în prima manșă a play-off-ului și a echipelor care pornesc cu prima șansă la calificare, configurația estimativă a celor patru urne este următoarea:

Urna 1: Bayer Leverkusen, Benfica Lisabona, Juventus Torino, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille;

Urna 2: Ferencvaros, Union St. Gilloise, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Celtic Glasgow, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht, Sturm Graz;

Urna 3: Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Celta Vigo, Hoffenheim, Beșiktaș;

Urna 4: Universitatea Craiova (dacă se califică) / Torreense, Steaua Roșie Belgrad, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, St. Truiden, OFI Creta, Lillestrom, Levski Sofia.

Craiova, între vis și coșmar: cum ar putea arăta adversarii din Europa

În funcție de repartizarea echipelor în urnele valorice, Universitatea Craiova ar putea avea parte de un traseu european cu dificultăți foarte diferite în faza ligii:

Scenariu pozitiv:

Olympiacos (acasă) și AZ Alkmaar (deplasare) din Urna 1;

Sparta Praga (acasă) și Sturm Graz (deplasare) din Urna 2;

Jagiellonia (acasă) și NK Celje (deplasare) din Urna 3;

OFI Creta (acasă) și Torreense (deplasare) din Urna 4.

Scernariu negativ:

Juventus (acasă) și Benfica (deplasare) din Urna 1;

Rennes (acasă) și Ferencvaros (deplasare) din Urna 2;

Bournemouth (acasă) și Beșiktaș (deplasare) din Urna 3;

Steaua Roșie Belgrad (acasă) și Levski Sofia (deplasare) din Urna 4.