Trei asociații cheamă românii în stradă după protestul violent din Piața Victoriei: „Veniți în tricouri albe”

Violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei provoacă o amplă reacție civică. Asociațiile Lupii Tricolori, Corupția Ucide și Rezistența îi cheamă pe români duminică, 20 septembrie, la manifestații pașnice împotriva urii și extremismului, organizate în București, Iași, Oradea și Timișoara. Participanții sunt invitați să poarte tricouri albe, iar organizațiile cer sancționarea agresorilor și a celor care instigă la violență, indiferent de afilierea politică.

Foto: Facebook/Lupii Tricolori

Asociațiile Lupii Tricolori, Corupția Ucide și Rezistența, alături de alte grupuri civice, anunță proteste pentru duminică, 20 septembrie, în București, Iași, Oradea și Timișoara. Organizatorii spun că manifestațiile vor fi pașnice și îi invită pe participanți să poarte tricouri albe, ca simbol al opoziției față de violență și extremism.

„Poartă un tricou alb şi vino să apărăm democraţia. Civilizat şi demn."

Apelul vine după protestul fermierilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei, unde au avut loc incidente violente.

În același apel, cele trei asociații critică și modul în care, în opinia lor, mesajele de ură și teoriile conspiraționiste au ajuns să fie prezente constant în spațiul public. Organizațiile susțin că autoritățile ar fi trebuit să reacționeze mai devreme la mesajele care anunțau posibilitatea unor confruntări.

Mesajul îi vizează și pe politicienii despre care organizatorii spun că au contribuit la normalizarea unui astfel de discurs. În acest context sunt invocate declarații atribuite lui George Simion și Dan Tănasă, pe care cele trei organizații le consideră exemple de mesaje care pot alimenta ostilitatea față de anumite categorii de persoane.

„STOP VIOLENȚEI ȘI EXTREMISMULUI. ROMÂNIA DEMOCRATĂ

Poți să fii furios pe Guvern. Poți să contești măsurile lui, să ceri demisii, să votezi cum vrei și să protestezi. Asta nu te face extremist.

Vă chemăm în stradă împotriva violenței, a urii și a transformării lor în arme politice.

Ce s-a întâmplat pe 15 septembrie arată cât de repede se poate muta violența din online în stradă. Un protest pornit de la revendicări reale ale crescătorilor de animale a fost deturnat de grupuri care au căutat confruntarea. Au fost atacați jandarmi și jurnaliști. Mașini au fost lovite. Livratori, bicicliști și oameni aflați întâmplător în zonă au fost huiduiți, înjurați și amenințați. Martorii au relatat că un tânăr aflat pe trotinetă a fost doborât și lovit. Angajații din clădirile de birouri au fost numiți "jeguri", "sataniști" și "cadavre umblătoare".

Nu s-a ajuns aici din senin. De prea mult timp, spațiul public este inundat cu propagandă, fake news, conspirații, xenofobie și instigări la ură. Amenințările sunt tratate ca zgomot de fond, iar instituțiile reacționează abia după ce oamenii sunt răniți. Mesajele care anunțau confruntări circulau public înaintea protestului. Statul le putea vedea.

Răspunderea le aparține și politicienilor care au normalizat acest limbaj de-a lungul timpului. George Simion a vorbit despre oameni care ar trebui "jupuiți în piața publică". Dan Tănasă le-a cerut românilor să refuze comenzile livrate de străini și imediat au apărut mai multe incidente în mai multe locuri din țară. Astfel de mesaje dau urii legitimitate politică și îi indică o țintă.

După violențele din Piața Victoriei, George Simion a confirmat că membri și parlamentari AUR au fost la manifestație, dar a respins orice legătură cu incidentele. Prezența la protest nu dovedește participarea la violențe. Însă un partid ai cărui reprezentanți au chemat oamenii la protest, au transmis live, iar unul dintre consilierii săi județeni a fost surprins în primul rând, lângă cordonul jandarmilor, în timpul îmbrâncelilor, are obligația să ofere explicații. Nu poate poza în spectator nevinovat și arunca toată răspunderea asupra unor "infiltrați".

Nu cerem cenzurarea opiniilor. Cerem aplicarea legii atunci când opinia devine amenințare, incitare la ură sau chemare la violență.

Cerem:

1. Identificarea și sancționarea tuturor celor care au agresat, amenințat sau instigat la violență pe 15 septembrie, indiferent de afilierea lor politică.

2. Aplicarea legii în cazul amenințărilor și instigărilor din mediul online, inclusiv atunci când autorii sunt lideri politici.

3. Un răspuns coordonat și transparent al instituțiilor statului la rețelele de propagandă, dezinformare și radicalizare.

4. Răspundere politică pentru cei care folosesc ura, xenofobia și violența ca instrumente electorale.

Duminică, 20 septembrie, la ora 18:00, ne întâlnim în Piață. Veniți în tricouri, ca semn al opoziției pașnice față de violență și extremism.

Manifestații au loc la aceeași oră și în:

📢 București, Piața Victoriei

📢 Iași, Piața Independenței

📢 Oradea, Piața Unirii

📢 Timișoara, Piața Victoriei

Strada nu aparține celor mai agresivi. Aparține tuturor!

România este democrată, civilizată și europeană și așa va rămâne! O apărăm pașnic, ferm și demn.

Ne vedem în piețe!”, au transmis cele trei asociaţii.