Filipe Coelho nu se ia după statistici: „Important e ce faci pe teren!”

Antrenorul Filipe Coelho a declarat că doreşte ca Universitatea Craiova să scrie din nou istorie în Europa League. Formația din Bănie joacă astăzi, la ora 20.00 (în direct la Pro Arena și Voyo), cu Ararat-Armenia, meciul tur din Play-Off-ul competiției. Tehnicianul își dorește că echipa lui să facă un pas important spre grupa Europa League.

Coelho a subliniat că „suntem singura echipă din România care a ajuns în această fază a cupelor europene. Asta înseamnă că facem lucrurile cum trebuie, iar mâine vrem să scriem din nou istorie. Este foarte importantă energia care ne va fi dată de tribune din primul minut. Îmi doresc ca mâine să avem o nouă seară europeană fantastică împreună”.

Tehnianul a continuat pe aceeași idee: „Încercăm să facem mândru fotbalul românesc, însă, din nefericire, suntem singura echipă rămasă în cupele europene. Suntem singurii care dăm şi putem da mai multe puncte pentru coeficientul României. Avem şase meciuri şi o singură înfrângere împotriva unor campioane. Nimeni nu-şi doreşte mai mult decât mine şi jucătorii să câştigăm mâine, iar suporterii sunt singurii care ne pot ajuta în acest meci”.

Antrenorul campioanei României a minimalizat importanţa cotelor oferite de site-urile de evaluare a jucătorilor şi a avertizat că Ararat-Armenia este o echipă foarte puternică: „Nu mă interesează statisticile Transfermarkt (Universitatea e de cinci ori mai valoroasă decât adversara, n.r.). Nu sunt importante. Nu e important dacă suntem favoriţi sau nu. E important ce facem pe teren. E un meci de play-off care ne poate permite să scriem istorie din nou, împotriva unei echipe foarte, foarte bune. Îi cunosc foarte bine, cunosc antrenorul, cunosc jucătorii şi am face o greşeală să ne luăm după astfel de statistici şi să credem că e o echipă slabă. Trebuie să fim la cel mai bun nivel al nostru pentru a ne califica mai departe”.

Pe de altă parte, Coelho a mai spus că nu se teme de meciul de astăzi, pe care îl vede ca o şansă de a face o nouă performanţă: „Nu mă tem în fotbal. Nu folosesc acest cuvânt. Am încredere în jucători, în jobul meu. Ceea ce se întâmplă este o oportunitate foarte mare, nu trebuie să privim aceste lucruri ca pe nişte temeri, pentru că suntem deja calificaţi în Conference League, luptăm să ne calificăm în Europa League şi ne-am bucura să avem astfel de probleme în continuare”.

Antrenorul Universităţii s-a referit și la aspectele mai puţin pozitive cu care se confruntă echipa sa în acest debut de sezon, faptul că primeşte gol destul de repede în unele meciuri, că a încasat două cartonaşe roşii şi că a luat gol din faze fixe. „În campionat am primit gol din faze fixe doar cu Dinamo. Cartonaşele roşii le-am primit doar în campionatul intern. La penalty-uri, în 30 de meciuri de când sunt aici, am primit doar un penalty în campionat, cu Petrolul cred. Dar în cupele europene am primit mai multe penalty-uri. Golurile primite rapid este un capitol pe care trebuie să îl îmbunătăţim şi o facem, la fel lucrăm la fazele fixe, vrem să marcăm mai multe goluri şi lucrăm la asta. Încercăm să îmbunătăţim multe lucruri, dar în 38 de zile am disputat 12 partide, în general din trei în trei zile. Încercăm să lucrăm prin video, prin metodologie, prin exerciţii fără intensitate, iar un lucru foarte bun e că jucătorii nu au accidentări foarte grave”.

Coelho a spus că unii jucători au avut doar 10-12 zile libere

Tehnicianul a afirmat că lumea ar trebuie să fie mândră de echipă pentru ceea ce a realizat, mai ales că jucătorii au avut foarte puţin timp liber după campionatul trecut: „Am câştigat Supercupa. Ne-am asigurat Conference League. Luptăm pentru Europa League. Suntem foarte fericiţi şi ar trebui să fim foarte mândri de jucători. Unii dintre jucători au avut doar 10-12 zile libere după un sezon în care am jucat 59 de jocuri şi au intrat de fiecare dată cu dorinţă de a alerga, de a lupta”.

Coelho s-a referit şi la Assad Al Hamlawi, care a revenit după ce a stat două săptămâni din cauza unei accidentări: „Îşi revine pas cu pas, este din ce în ce mai bine şi ne poate ajuta în meciurile viitoare”. În privinţa fundaşului jamaican Ronaldo Webster, acesta a revenit în lot în urmă cu două zile şi trebuie să aibă ritm, pentru că nu a jucat de două luni. „A fost şi ghinionist, s-a accidentat în meciul cu Dinamo”, a explicat tehnicianul.

Universitatea Craiova va întâlni pe Ararat-Armenia, astăzi, de la ora 20.00, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în prima manşă a play-off-ului Europa League. Returul este programat peste o săptămână, în Armenia. Campioana României și-a asigurat prezenţa în grupa Conference League dacă va fi eliminată de echipa armeană.