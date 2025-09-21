Continuă coșmarul pentru CFR Cluj. Remiză amară împotriva celor de la UTA, cu Simani și Zouma la debut

CFR Cluj și UTA Arad au terminat la egalitate duelul din etapa a 10-a din SuperLiga, scor final 1-1. Pentru „feroviari” au debutat Slimani și Zouma, care au pășit pe teren în repriza a doua.

CFR, aflată într-o perioadă slabă, a întâlnit una dintre echipele-surpriză ale sezonului, UTA Arad. Meciul a început mai bine pentru oaspeți, căci în minutul șase, Tzionis a scăpat singur spre poartă, dar nu a putut finaliza.

După acel moment, CFR a echilibrat jocul și Emerllahu a avut două ocazii mari, însă ambele șuturi au fost complet neinspirate, pe lângă poartă (minutele 23 și 30).

În repriza a doua, CFR a continuat să atace. Emerllahu i-a pasat lui Korenica, dar acesta nu l-a putut învinge pe portarul Iliev. La scurt timp după, UTA a deschis scorul.

Tzionis a șutat, iar fundașul Coco a deviat mingea în propria poartă. Este al doilea meci consecutiv cu ghinion pentru el, după ce etapa trecută provocase un penalty.

Clujenii au reacționat rapid și, în minutul 60, Biliboc a înscris cu un șut frumos, după o pasă de la Slimani. CFR a presat până la final, iar Slimani a fost aproape de gol, dar în minutul 85 a trimis cu capul direct în brațele portarului advers.

Partida s-a încheiat 1-1. CFR Cluj rămâne pe locul 11 în clasamentul competiției interne, cu doar 8 puncte, în timp ce UTA este pe locul 7, cu 15 puncte, la două în spatele zonei de play-off.

În etapa viitoare, CFR joacă derby-ul cu „U” Cluj, iar UTA primește vizita celor de la Csikszereda.

Echipele de start în CFR Cluj vs. UTA Arad

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich - Coco, Zouma, M. Ilie, Camora - Fică, D. Djokovic, Emerllahu - Sfaiț, Slimani, Korenica

UTA (4-2-3-1): D. Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Van Durmen, Ov. Popescu - Costache, A. Roman, Tzionis - M. Coman.