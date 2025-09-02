search
Marți, 2 Septembrie 2025
CFR Cluj aduce un fundaș amendat că și-a maltratat pisica. Ardelenii, colecționari de vedete inutile

Kurt Zouma, fundașul central de 30 de ani, câștigător de Liga Campionilor cu Chelsea, a efectuat luni vizita medicală la CFR Cluj. Stoperul a ajuns în România, după ce s-a înțeles cu Neluțu Varga asupra contractului pe care îl va avea în România.

Kurt Zouma vine să-și relanseze cariera în Superligă
Kurt Zouma vine să-și relanseze cariera în Superligă

Mâine merge la club și semnează”, susțin sursele Gazetei Sporturilor. Despre acest subiect a scris și Fanatik. Acesta are un CV impresionant, cu Liga Campionilor și două titluri în Premier League, cu Chelsea, plus o Conference League cu West Ham.

Cu gruparea de pe Stamford Bridge și-a trecut în palmares două titluri de campion în Premier League, trofeul UEFA Champions League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei. Apărătorul a fost împrumutat de-a lungul timpului de „albaștri” la Stoke și Everton, iar în 2021 West Ham a plătit 35 de milioane de euro pentru a-l transfera definitiv.

Fotbalistul cu 11 selecții în naționala Franței și-a reziliat contractul cu West Ham, după ce în ultimul an a jucat la Al-Orobah, din Arabia Saudită.

Crescut la Saint Etienne, Zouma a fost cumpărat de Chelsea în 14 milioane de euro. A bifat 151 de meciuri pentru londonezi, apoi a mai fost împrumutat la Stoke și Everton. În 2021, West Ham plătea 35 de milioane de euro pentru a-l cumpăra.

În iunie 2022, Zouma a fost condamnat la 180 de ore de muncă în folosul comunității și a primit interdicția de a deține pisici timp de 5 ani după ce și-a lovit pisica cu bestialitate în februarie. El a pledat vinovat la un tribunal londonez pentru două capete de acuzare legate de provocarea de suferințe inutile pisicii sale.

Totul a plecat de la o filmare realizată de fratele lui Kurt, Yoan, în care fundașul lui West Ham își lovește pisica cu palma și piciorul, apoi aruncă o pereche de pantofi în direcția acesteia. Gesturile reprobabile se petreceau pe 5 februarie.

„Insectarul” cu vedete

CFR Cluj are o listă întreagă cu vedete aflate pe final de carieră pe care și le-a trecut în „insectar”. Primul nume important venit la CFR Cluj a fost suedezul Mikael Dorsin, care evoluase cu echipa norvegiană Rosenborg Trondheim în grupele Ligii Campionilor. A debutat pentru CFR Cluj în Liga I pe 23 februarie 2008 într-un meci câștigat împotriva echipei Universitatea Craiova. A disputat 8 meciuri și a marcat un gol.

Baptista și-a încheiat cariera în Ardeal

Ardelenii au adus și un jucător trecut pe la Real Madrid. Dar acesta n-a făcut nicio brânză. Brazilianul Julio Baptista (42 de ani) și-a încheiat cariera de fotbalist după aventura de la CFR Cluj, în 2019.  Ajuns în România ca un mare star, după zeci de meciuri și goluri la Real Madrid, Roma și Arsenal, cu 5 reușite în 47 de selecții la naționala Braziliei, transferul sud-americanului la clubul ardelean s-a dovedit un fiasco, iar Baptista a fost numit ”cea mai mare țeapă din istoria CFR-ului”.

Julio Baptista a fost plătit cu 45.000 de euro lunar, însă nu a reușit să demonstreze pe teren de ce în 2005 valora nu mai puțin de 25 de milioane de euro, conform Transfermarkt.

Eșecul lui Konopleanka

Component al naționalei Ucrainei din 2010, Yevhen Konopleanka (34 de ani) a strâns peste 50 de selecții pentru Ucraina, marcând de 11 ori. El a jucat pentru Ucraina la Euro 2012. Și aventura sa s-a terminar rău. Konoplyanka a fost concediat de CFR Cluj pe 3 ianuarie, după numai cinci luni în Superligă.

Yevhen Konoplyanka a făcut în România o ultimă încercare de a-și salva cariera. Pe 25 iulie 2023, s-a transferat gratis la CFR Cluj, după ce se despărțise de Cracovia, dar internaționalul ucrainean (87 de selecții, 21 de goluri) nu s-a adaptat.

După numai cinci luni, perioadă în care a jucat numai patru partide (trei în campionat, una în preliminariile Conference League), niciodată titular, cu 54 de minute în total, 13,5 în medie pe meci, mijlocașul ofensiv a fost concediat.

Dinamo a încercat cu Okunowo

Și Dinamo a făcut astfel de experimente, lovituri de imagine eșuate în final.  În 2003, Dinamo realiza un transfer spectaculos. Nigerianul Samuel Okunowo, pe atunci în vârstă de 24 de ani, devenea cel mai titrat jucător care evolua în România. Africanul avea 21 de meciuri oficiale la Barcelona, dintre care 15 ca titular, plus 11 apariții pentru Benfica Lisabona!

Sport

