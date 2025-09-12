CIES a făcut calculele. Cine ia titlul în Superliga și cum arată situația în top 5 campionate din Europa

Actuala deținătoare a trofeului în Superliga, FCSB, este favorită să câștige un nou titlu, al treilea consecutiv, conform statisticilor publicate de către Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centru Național pentru Studii Sportive).

Spre surprinderea celor care s-ar fi așteptat ca Universitatea Craiova să fie formația cu cele mai multe șanse la titulu, fiind lider actual în clasamentul campionatului intern, CIES susține contrariul.

Craiova are doar 7,1% șanse să obțină titlul Superligii în acest sezon, aflându-se chiar pe ultimul loc în TOP 5 posibile câștigătoare.

Înaintea oltenilor în ierarhie se află Rapid (8,8%), CFR Cluj (11,8%), Dinamo (15,7%) și FCSB, care a fost creditată cu cele mai mari șanse de obținere a titlului, și anume, 47,9%.

În urma celor opt etape disputate în Superligă, Universitatea Craiova conduce în clasament. Formația lui Mirel Rădoi are avans de două puncte față de Rapid, cinci față de Dinamo, 14 față de FCSB și CFR Cluj, care a disputat un joc mai puțin.

Cum arată lupta pentru titlu în cele mai tari 5 campionate din Europa:

În Premier League, campioana en-titre Liverpool este considerată principala favorită la un nou titlu, cu aproape 29% șanse, fiind urmată de Arsenal, Chelsea și Manchester City.

În La Liga, Real Madrid are prima șansă la câștigarea campionatului, cu peste 40%, în timp ce Barcelona, campioana actuală, este creditată cu aproape 30%, iar Atletico Madrid completează podiumul.

În Serie A, Inter Milano, echipa condusă de românul Cristian Chivu, pornește cu cele mai mari șanse, depășind rivalele Juventus, Napoli, AS Roma și AC Milan.

În Franța, situația este mult mai clară: PSG domină detașat cu peste 70% șanse la titlu, în timp ce Monaco și Marseille au doar șanse mici să o încurce.

În Bundesliga, Bayern Munchen rămâne favorită clară, cu peste 60%, iar Borussia Dortmund și Bayer Leverkusen sunt considerate principalele contracandidate, dar cu șanse mult mai reduse.

Toate aceste estimări au fost realizate de CIES, care a ținut cont nu doar de rezultate și statistici sportive, ci și de factori economici, precum investițiile în transferuri, și de date demografice, precum minutele jucate de fotbaliști în sezonul precedent.