Marea vânzoleală în Superligă. Plecări și veniri ca în gară la Rapid și la CFR Cluj

CFR Cluj, U Cluj și Rapid au tras tare în ultimele ore din perioada de mercato. În Superligă, perioada de transferuri s-a încheiat luni noapte, iar formațiile au profitat pentru a se „petici”.

Echipele de fotbal FC Rapid București și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare, au anunțat cele două cluburi, luni seara, pe site-urile lor oficiale.

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Știu ce atmosferă extraordinară este pe Giulești și abia aștept să intru pe teren în fața acestor suporteri. Vin cu multă determinare și sunt gata să dau totul pentru echipă și să ne îndeplinim obiectivele împreună!”, a spus Bolgado după ce a semnat cu Rapid. El a fost dorit și de FCSB.

Născut în Brazilia, Bolgado a fost format în academiile cluburilor Cruzeiro și Coimbra, iar în carieră a jucat până acum în țara natală și în Portugalia, trecând pe la echipe precum Alverca, Leixoes și Casa Pia. În vara anului 2024, s-a transferat la CFR Cluj, pentru care a bifat 52 de meciuri în toate competițiile, marcând 3 goluri și oferind o pasă decisivă.

Gruparea din Gruia ar fi vrut să-l cedeze definitiv la Rapid și pe Alin Fica (24 de ani). În schimb, Rapid s-a despărțit luni de atacantul Omar El Sawy, împrumutat la Universitatea Cluj.

CFR Cluj s-a despărțit luni de cinci jucători, ceilalți patru fiind atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, transferat la Universitatea Cluj, atacantul francez Beni Nkololo, transferat la Panetolikos, mijlocașul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistrița, și fundașul moldovean Daniel Dumbravanu, împrumutat la FC Voluntari.

Nkololo a luat drumul Greciei

CFR Cluj a anunțat luni seară o despărțire neașteptată. Vicecampioana României a renunțat la serviciile lui Beni Nkololo, deși atacantul de 28 de ani a fost în mare parte titular în acest sezon. Beni Nkololo, transfer de la CFR Cluj la Panetolikos, în prima ligă a Greciei. „Mulțumim, Beni Nkololo! Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă. Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut. Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră!", a transmis CFR Cluj pe Instagram.

Slimani, adus să de goluri

CFR Cluj mai și cumpără. Și aduce nume importante. După francezul Kurt Zouma, a pus mâna pe un atacant care a jucat în Premier League și a cucerit Cupa Africii. Este vorba despre Islam Slimani, 37 de ani, a ajuns la Cluj, iar formația lui Nelu Varga îl va prezenta pe atacantul care are un palmares impresionant. Islam este cel mai bun marcator al Algeriei, cu 47 de reușite, și a cucerit Cupa Africii în 2019. Vârful speră ca evoluțiile de la CFR să-l readucă în atenția naționalei în perspectiva Campionatului Mondial din 2026. La nivel de club, a evoluat de-a lungul timpului pentru Sporting Lisabona (2013-2016, 123 meciuri, 61 goluri), cu care a câștigat o Cupă și o Supercupă a Portugaliei, Leicester City (2016-2017) și Newcastle United (2017–2018). Pentru scurt timp, a mai îmbrăcat tricourile lui Fenerbahce, Monaco, Lyon, Brest, Anderlecht, Coritiba și Mechelen. Slimani a adunat 40 de meciuri în Premier League, 8 goluri și 6 assist-uri. La un moment dat, pe când îmbrăca tricoul lui Leicester, era cotat la 25 de milioane de euro pe transfermarkt. Anii au trecut, acum e cotat la 500.000 de euro. Ultima dată a jucat la Belouizdad, în prima ligă a Algeriei, fiind împrumutat de la Westerlo. A marcat de 3 ori în 12 partide.

U Cluj adună ce aruncă alții

Eliminată din Conference League, dar cu dorința de a prinde play-off-ul și această stagiune, „U” Cluj adună de peste tot. Ce aruncă Rapid și CFR ia de bun formația de sub Feleac. Rivale locale, cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj și Universitatea Cluj au ajuns la o înțelegere în privința transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la „șepcile roșii”, au anunțat cele două grupări pe site-urile oficiale. U Cluj s-a întărit în ultima zi de mercato. În afara lui Virgiliu Postolachi, 25 de ani, transfer definitiv de la CFR Cluj, l-a adus împrumut un sezon și pe Omar El Sawy, 21 de ani, de la Rapid. U Cluj închide astfel mercato estival cu două lovituri: Virgiliu Postolachi, 25 de ani, și Omar El Sawy, 21 de ani, amândoi soluții pentru zona ofensivă. Astfel, Ioan Ovidiu Sabău va avea soluții suplimentare în atac după plecarea lui Mamadou Thiam, 30 de ani, la FCSB. Virgiliu Postolachi a ajuns la un acord cu U Cluj după ce Ioan Varga a acceptat oferta venită din partea rivalei locale, de 75.000 de euro, la care se adaugă și procente. Atacantul urmează să încaseze un salariu lunar de 15.000 de euro la noua sa echipă. Postolachi va semna contractul cu U Cluj zilele viitoare, când revine de la echipa națională. Atacantul a bifat 73 de minute în eșecul de pe teren propriu al naționalei Moldovei, scor 0-4 cu Israel. În acest sezon, Virgiliu Postolachi a marcat două goluri, ambele în Superliga, în primele două etape. Atacantul a înscris câte un gol în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-1, și în remiza cu Rapid, scor 1-1.