Joi, 18 Septembrie 2025
CFR Cluj și-a pus nădejdea într-un italian crescut la AC Milan, dar rătăcit prin Serie C

Campioana FCSB (locul 11) și vicecampioana CFR Cluj (locul 12, cu o etapă în minus) caută să-și sporească zestrea de puncte în Superligă după runda cu numărul 10. 

Iacopo își relansează cariera la 30 de ani
În acest sens, ardelenii au anunțat transferul atacantului italian Iacopo Cernigoi (30 de ani), fost junior al celor de la AC Milan. Ultima oară a evoluat la Rimini, în Serie C, de care s-a despărțit în ianuarie.

Benvenuto, Iacopo Cernigoi!

Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant!

Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!” se arată în comunicatul ardelenilor.

Campania de transferuri s-a încheiat și în România, dar pot fi legitimați fără restricții fotbaliști liberi de contract. 

În Gruia, CFR Cluj are meci duminică, de la ora 18:15, cu UTA Arad, formația de pe locul 7 în Superligă.

Charalambous: „Suntem într-o situație dificilă”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa se află într-o situație dificilă în Superliga și a precizat că în meciul din deplasare cu FC Botoșani reprezintă o bună șansă pentru a începe să câștige puncte.

Suntem într-o situație dificilă. Iar la acest gen de echipă, dacă nu câștigi meciuri nu poți să ieși din această situație. Așa că este greu, dar dacă vrei să fii la o echipă mare trebuie să și suferi în anumite momente și să găsești puterea să continui și să depășești situațiile dificile.

Acum încercăm să lucrăm mai mult la partea mentală cu jucătorii pentru că este foarte important. Vrem să vorbim mai puțin și să arătăm mai mult pe teren. Singurul lucru de care avem nevoie pentru a ieși din această situație este victoria. Toate meciurile sunt cruciale, așa spun întotdeauna. Încercăm mâine să câștigăm, meciul cu Botoșani este o șansă bună să începem să câștigăm puncte. Așa că sper să câștigăm mâine.

Când începi să câștigi, începi să prinzi încredere, este simplu. Rezultatele și încrederea, acestea ne lipsesc, pentru că sunt în teren aceiași jucători, același staff tehnic. Am demonstrat în ultimii ani ce putem face, așa că situația o putem redresa doar prin obținerea de rezultate pozitive”, a afirmat tehnicianul.

Întrebat dacă îi este teamă că FCSB ar putea să nu se califice în play-off, antrenorul cipriot a răspuns: „Mie nu îmi e niciodată frică. Cuvântul acesta nu există în dicționarul meu. Dacă vreți un cuvânt, atunci da, îngrijorat sunt. Anul trecut am început la fel de slab, dar nu vreau să compar cele două sezoane. Acum trebuie să ne revenim și să jucăm fotbalul pe care îl știm. Campionatul este un maraton, nimeni nu poate renunța și nici nu poate sărbători titlul acum. Este un drum lung, vom vedea”.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația FC Botoșani, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Botoșani, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

