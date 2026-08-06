CFR a fost surclasată chiar în Gruia: 0-5 cu Tromso! „Nu mai știm cum e cu fotbalul”, spune Camora

Fostă campioană a României, CFR Cluj a suferit un eșec de proporții în prima manşă din turul a treilea preliminar al Conference League la fotbal: 0-5 (0-3) cu echipa norvegiană Tromso IL. Meciul s-a disputat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Este cel mai drastic eşec european din istoria lui CFR Cluj, pe teren propriu. Golurile confruntării au fost marcate de Heine Asen Larsen (min. 5, 20) şi Isak Dahlqvist (min. 27, 61, 74).

Echipa din Gruia a avut o evoluție mediocră și nu a contat în atac timp de mai bine de o oră, iar în apărare a fost depășită cu ușurință de formația norvegiană. S-a confirmat că eșecul suferit la Rapid (1-3) n-a fost întâmplător.

Tromso IL a deschis scorul prin Heine Larsen (min. 5), care a reluat mingea din 6 metri, la centrarea lui Lars Larsen. După două minute, același jucător a şutat peste poarta clujeană. Heine Larsen (min. 20) a reuşit „dubla” cu un şut de 17 metri.

Tromso IL a făcut 3-0 în mai puţin de jumătate de oră, Isak Dahlqvist (min. 27) marcând cu un şut la colţul lung. Oaspeţii au mai avut un şut de la 25 de metri, trimis de Jenssen (31), dar Moreira a reţinut.

Până la pauză, norvegienii au mai înscris o dată, prin Nyhammer (min. 42), de la 16 metri, însă golul n-a fost validat de VAR din cauza ofsaidului în care s-a aflat Heine Larsen.

Singurele acţiuni ale clujenilor din prima parte a meciului au fost finalizate de Muhar, care a șutat din unghi (min. 17), pe lângă poartă, și Korenica (min. 34), care a fost blocat în momentul şutului.

Oaspeţii au fost mai buni şi după pauză, când Vâlceanu, introdus în locul lui Moreira, l-a blocat de trei ori pe Nyhammer (min. 48, 55, 69). Portarul lui CFR a respins un şut al lui Heine Larsen (min. 61), dar faza a continuat şi Dahlqvist a marcat din nou. Același jucător a realizat hat-trick-ul în minutul 74, după ce a lansat de Camoes.

Scandinavii au redus turaţia în ultimul sfert de oră, iar CFR şi-a creat câteva ocazii, însă Biliboc (min. 79), Păun (min. 84), Şfaiţ (min. 85) şi Drazic (min. 89) nu au reuşit să înscrie golul de onoare.

Căpitan al echipei CFR Cluj, Mario Camora a declarat după meci: „A fost o echipă superioară nouă. Nu avem ce face acum, poate vom face altceva în deplasare, dar este foarte greu. Nu mai ştim cum e cu fotbalul. Este un scor greu, vă daţi seama. Am încercat, dar din păcate au fost mai buni. Îmi pare rău pentru suporteri, care au fost tot timpul alături de noi şi trebuie să le mulţumim. Din păcate pentru ei, nu am putut să le oferim o bucurie. Nu mai sunt meciuri uşoare. Înainte câştigai cu cinci, şase goluri diferenţă, dar acum toate echipele se pregătesc bine. Oricum nu avem ce comenta, au fost clar peste noi", a spus Camora la DigiSport, iar apoi a tras o concluzie: „Eu cred că totul pleacă de la academie, de la copii şi juniori. Ei investesc mai mult, au toate condiţiile. Ei probabil că nu iau banii de la părinţi şi dau banii copiilor ca să rămână. Probabil că asta face diferenţa în ziua de astăzi. Eu cred că diferenţa vine de la copii şi juniori".

Meciul retur din Norvegia se va juca joi, 13 august, de la ora 21.00.

Câştigătoarea acestei duble va avea o adversară valoroasă în play-off-ul Conference League, pe Brighton & Hove Albion, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League.

CFR Cluj - Tromso IL 0-5 (0-3)

CLUJ (6 august 2026) * Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu” * Arbitru: Patrik Kolaric * Arbitri asistenţi: Luka Pajic, Ivan Starcevic * Arbitrul nr. 4: Antonio Melnjak (toţi din Croaţia) * Arbitrul video: Fran Jovic (Croaţia) * Arbitrul asistent video: Ante Culjak (Croaţia)

Au marcat: Heine Asen Larsen (min. 5, 20), Isak Dahlqvist (min. 27, 61, 74).

Cartonaşe galbene: Nyhammer (min. 55), Bruno Costa (min. 58), Camora (min. 90).

CFR Cluj: 99. Andre Moreira (31. Octavian Vâlceanu, 46) - 47. Christopher Braun, 3. Aly Abeid, 42. Renato Pantalon, 45. Mario Camora (cpt.) - 28. Bruno Costa (10. Adrian Păun, 60), 73. Karlo Muhar (5. Francisco Barrios, 46), 8. Alin Fică - 11. Andrei Cordea (77. Andres Şfaiţ, 79), 9. Stefan Drazic, 7. Meriton Korenica (17. Lorenzo Biliboc, 60).

Rezerve neutilizate: 1. Rareş Gal - 6. Ovidiu Perianu, 14. Simao Rocha, 26. Răzvan Grigor, 80. Cosmin Matei, 88. Damjan Djokovic, 98. Nicolae Sula.

Antrenor: Antonio Folha.

Tromso IL: 1. Jakob Haugaard - 17. Isak Dahlqvist (27. Mads Mikkelsen, 89), 30. Isak Vadebu, 3. Mathias Toennessen, 4. Vetle Skjarvik, 29. Alexander Warneryd (37. Sander Havik Innvaer, 82) - 5. David Edvardsson (8. Jesper Grundt, 82), 11. Ruben Yttergard Jenssen, 7. Lars Olden Larsen - 10. Troy Nyhammer (9. Daniel Braut, 89), 22. Heine Asen Larsen (20. Ieltsin Camoes, 64).

Rezerve neutilizate: 12. Ole Kristian Lauvli, 32. Abderrahmane Sarr - 19. Aleksander Lilletun Elvebu, 21. Leon Hien, 25. Casper Oeyvann.

Antrenor: Jorgen Vik.