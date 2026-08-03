CFR Cluj a tras biletul cel mai greu! Adversar de Premier League pentru ardeleni, în play-off-ul Conference League. Vești bune și pentru Universitatea Craiova

Astăzi s-a desfășurat tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League, competiție în care România este reprezentată de CFR Cluj.

Dubla dintre CFR Cluj și Tromso, din turul al treilea preliminar al Conference League, va începe joi, 6 august, când prima manșă se va disputa în Gruia, de la ora 19:30. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 13 august, în Norvegia, cu începere de la ora 21:00.

Dacă va trece de Tromso, CFR Cluj va avea parte de un test extrem de dificil în play-off-ul Conference League. Formația lui Dan Petrescu ar urma să o întâlnească pe Brighton, echipă care a încheiat sezonul trecut din Premier League pe locul 8. Conform programului stabilit, prima manșă s-ar disputa în Gruia, iar returul ar avea loc în Anglia, pe terenul formației britanice.

Misiune ușoară pentru Universitatea Craiova

În cazul în care va fi învinsă de KuPS în turul al treilea preliminar al Europa League, Universitatea Craiova își va continua parcursul european în play-off-ul Conference League.

Formația din Bănie va avea statut de cap de serie și va înfrunta echipa care va pierde dubla dintre Shamrock Rovers și Egnatia, adversare care luptă, la rândul lor, pentru calificarea în play-off-ul Europa League. Dacă se va ajunge la acest scenariu, prima manșă se va disputa în deplasare, iar returul va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Prima manșă a play-off-ului este programată pe 20 august, în timp ce returul se va disputa pe 27 august.