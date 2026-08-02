Rapid a câștigat derby-ul cu CFR și a urcat pe locul 1

Superliga este mai disputată ca oricând. Într-un meci contând pentru etapa a 3-a, Rapid a câștigat cu 3-1 (3-0) meciul cu CFR Cluj. Grație acestui succes giuleștenii au urcat pe locul 1 al clasamentului la zi.

Fost jucător la Rapid, om care a scris istorie la CFR Cluj, Ciprian Deac a dat lovitura de start a meciului în mod simbolic. Fostul fotbalist a fost aplaudat și de spectatorii giuleșteni, și de galeria CFR-ului. La meci au asistat 10.142 de spectatori.

Înainte de meci s-a ținut un moment de reculegere pentru Constantin Covaciu (59 de ani), fost maseur la Dinamo 2, care a murit vineri, într-un accident rutier.

Partida a debutat în forță, iar oaspeţii au cerut un cartonaş roşu pentru intrarea lui Aioani la Drazic, în minutul 7. Arbitrul Rareș Vidican a arătat doar galben portarului rapidist.

Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 21, la lovitura cu capul a lui Bubanja, însă golul a venit şase minute mai târziu, când Alex Dobre a marcat cu o execuţie din careu.

Presiunea giuleştenilor a continuat şi acelaşi Alex Dobre a majorat diferența în minutul 33. Rezultatul la pauză (3-0) a fost stabilit de Moruţan, care a înscris după un contratac în minutul 42.

În primele 45 de minute, raportul șuturilor pe poartă a fost 6-0, iar al cornerelor 6-2.

Dacă prima parte a confruntării a fost dominată categoric de Rapid, cea de-a doua a avut-o în prim-plan pe CFR Cluj. Cu toate acestea, Vulturar a căzut în careul oaspeţilor în minutul 51 și a fost rândul rapidiştilor să discute cu arbitrul, solicitând penalty.

Nu s-a acordat nimic, iar, pe contraatac, clujenii au redus din diferenţă după o centrare a lui Bruno Costa, deviată în gol de Drazic.

Fică a tras de trei ori periculos, dar Aioani a respins în două rânduri (min. 58, 86), iar Sălceanu a deviat în corner în altă situaţie (min. 79).

Cea mai bună oportunitate a gazdelor din partea secundă a fost şutul lui Bubanja (63), prins de Vâlceanu.

La poarta cealaltă, Aioani a intervenit la şutul periculos al lui Bruno Costa, în minutul 77.

Karlo Muhar (CFR) a jucat meciul său cu numărul 100 în Superligă.

Cu această victorie, Rapid a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului. Formația giuleșteană mai poate fi depășită de FCSB, care joacă mâine, la 21.30, acasă, cu Farul Constanța.

Într-un alt meci al zilei, nou-promovatele Corvinul Hunedoara şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), la Arad. Gazdele au deschis scorul prin Mario Bratu (min. 32), iar Sepsi OSK a egalat prin Cosmin Matei (min. 34). Corvinul a avut o bară prin Andrej Fabry (min. 56).

Superliga 2026/2027

Etapa a 3-a

Vineri

FC Argeș - Csikszereda......................1-0

Oțelul Galați - Dinamo.......................1-1

Sâmbătă

Voluntari - UTA.............................1-0

Univ. Craiova - FC Petrolul.................4-0

Duminică

Corvinul - Sepsi...........................1-1

Rapid - CFR Cluj...........................3-1

Luni

„U” Cluj - FC Botoșani.....................18.30

FCSB - Farul...............................21.30

Clasament

1. Rapid 3 2 1 0 5-2 7p

2. Craiova 3 2 0 1 9-5 6p

3. FCSB 2 2 0 0 4-0 6p

4. Argeș 3 2 0 1 2-2 6p

5. Oțelul 3 1 2 0 5-4 5p

6. Dinamo 3 1 1 1 6-3 4p

7. Corvinul 3 1 1 1 4-3 4p

8. Sepsi 3 1 1 1 2-2 4p

9. Voluntari 3 1 1 1 3-7 4p

10. CFR 2 1 0 2 7-5 3p

11. Farul 2 1 0 1 3-2 3p

12. „U” Cluj 2 1 0 1 2-2 3p

13. Petrolul 3 1 0 2 1-5 3p

14. Botoșani 2 0 2 0 3-3 2p

15. UTA 3 0 1 2 2-7 1p

16. Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2