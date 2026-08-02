 Rapid a câștigat derby-ul cu CFR și a urcat pe locul 1 | adevarul.ro
search
Luni, 3 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rapid a câștigat derby-ul cu CFR și a urcat pe locul 1

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Superliga este mai disputată ca oricând. Într-un meci contând pentru etapa a 3-a, Rapid a câștigat cu 3-1 (3-0) meciul cu CFR Cluj. Grație acestui succes giuleștenii au urcat pe locul 1 al clasamentului la zi.

image

Fost jucător la Rapid, om care a scris istorie la CFR Cluj, Ciprian Deac a dat lovitura de start a meciului în mod simbolic. Fostul fotbalist a fost aplaudat și de spectatorii giuleșteni, și de galeria CFR-ului. La meci au asistat 10.142 de spectatori.

Înainte de meci s-a ținut un moment de reculegere pentru Constantin Covaciu (59 de ani), fost maseur la Dinamo 2, care a murit vineri, într-un accident rutier.

Partida a debutat în forță, iar oaspeţii au cerut un cartonaş roşu pentru intrarea lui Aioani la Drazic, în minutul 7. Arbitrul Rareș Vidican a arătat doar galben portarului rapidist.

Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 21, la lovitura cu capul a lui Bubanja, însă golul a venit şase minute mai târziu, când Alex Dobre a marcat cu o execuţie din careu.

Presiunea giuleştenilor a continuat şi acelaşi Alex Dobre a majorat diferența în minutul 33. Rezultatul la pauză (3-0) a fost stabilit de Moruţan, care a înscris după un contratac în minutul 42.

În primele 45 de minute, raportul șuturilor pe poartă a fost 6-0, iar al cornerelor 6-2.

Dacă prima parte a confruntării a fost dominată categoric de Rapid, cea de-a doua a avut-o în prim-plan pe CFR Cluj. Cu toate acestea, Vulturar a căzut în careul oaspeţilor în minutul 51 și a fost rândul rapidiştilor să discute cu arbitrul, solicitând penalty.

Nu s-a acordat nimic, iar, pe contraatac, clujenii au redus din diferenţă după o centrare a lui Bruno Costa, deviată în gol de Drazic.

Fică a tras de trei ori periculos, dar Aioani a respins în două rânduri (min. 58, 86), iar Sălceanu a deviat în corner în altă situaţie (min. 79).

Cea mai bună oportunitate a gazdelor din partea secundă a fost şutul lui Bubanja (63), prins de Vâlceanu.

La poarta cealaltă, Aioani a intervenit la şutul periculos al lui Bruno Costa, în minutul 77.

Karlo Muhar (CFR) a jucat meciul său cu numărul 100 în Superligă.

Cu această victorie, Rapid a urcat provizoriu pe primul loc al clasamentului. Formația giuleșteană mai poate fi depășită de FCSB, care joacă mâine, la 21.30, acasă, cu Farul Constanța.

image

Într-un alt meci al zilei, nou-promovatele Corvinul Hunedoara şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, 1-1 (1-1), la Arad. Gazdele au deschis scorul prin Mario Bratu (min. 32), iar Sepsi OSK a egalat prin Cosmin Matei (min. 34). Corvinul a avut o bară prin Andrej Fabry (min. 56).

Superliga 2026/2027

Etapa a 3-a

Vineri

FC Argeș - Csikszereda......................1-0

Oțelul Galați - Dinamo.......................1-1

Sâmbătă

Voluntari - UTA.............................1-0

Univ. Craiova - FC Petrolul.................4-0

Duminică

Corvinul - Sepsi...........................1-1

Rapid - CFR Cluj...........................3-1

Luni

„U” Cluj - FC Botoșani.....................18.30

FCSB - Farul...............................21.30

Clasament

1. Rapid 3 2 1 0 5-2 7p

2. Craiova 3 2 0 1 9-5 6p

3. FCSB 2 2 0 0 4-0 6p

4. Argeș 3 2 0 1 2-2 6p

5. Oțelul 3 1 2 0 5-4 5p

6. Dinamo 3 1 1 1 6-3 4p

7. Corvinul 3 1 1 1 4-3 4p

8. Sepsi 3 1 1 1 2-2 4p

9. Voluntari 3 1 1 1 3-7 4p

10. CFR 2 1 0 2 7-5 3p

11. Farul 2 1 0 1 3-2 3p

12. „U” Cluj 2 1 0 1 2-2 3p

13. Petrolul 3 1 0 2 1-5 3p

14. Botoșani 2 0 2 0 3-3 2p

15. UTA 3 0 1 2 2-7 1p

16. Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani
digi24.ro
image
România evită la limită o criză majoră de energie, greul abia începe. Ungaria și Serbia iau măsuri disperate de economisire
stirileprotv.ro
image
Miruță: „Merg să dau STÂNCA JOS!” Ministrul Apărării se implică personal după ce a eșuat detonarea pe Dunăre
gandul.ro
image
Rusia anunță descoperirea unui mineral rar „mai valoros decât aurul”
mediafax.ro
image
Fabulos! FCSB, într-un top select la nivel european. Interul lui Cristi Chivu e pe podium!
fanatik.ro
image
Primele nume pentru un premier tehnocrat au fost deja avansate în negocierile politice. Varianta respinsă categoric de Nicușor Dan
libertatea.ro
image
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
digi24.ro
image
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
gsp.ro
image
”E o proastă la ușa mea”. Imediat, s-a declanșat ”iadul” pentru tânăra de 26 de ani și totul s-a schimbat
digisport.ro
image
De ce Generația Z preferă să-și petreacă weekendurile acasă, în loc să iasă în oraș. Ce spun experții
click.ro
image
Niște turiști cazați la un hotel de 4 stele din Constanța au plecat în cameră cu 2,6 kg de salam și cașcaval de la micul dejun
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Românul a cărui invenție a fost folosită de FBI. Cum a revoluționat Gheorghe Popa criminalistica
observatornews.ro
image
Raisa, fetița care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Cluj, a fost înmormântată: 'Lumea era mult prea mică'
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 500 de lei la recalculare pentru 2 pensionari. De ce nu au primit pensiile mărite până azi?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
prosport.ro
image
Cum ascund hotelurile scumpirile fără să mărească prețul camerei. Strategia folosită tot mai des
playtech.ro
image
FCSB și U Cluj, puhoi de bani de la UEFA pentru zero victorii în șase meciuri!
fanatik.ro
image
Ucraina vine cu o mutare inteligentă pe front: Extinde „zona ucigașă” contra trupelor lui Putin
ziare.com
image
Văduva lui Constantin Covaciu: ”Normal că o dăm în judecată!”. ”Nea Gogu” a murit în accidentul din Câmpulung
digisport.ro
image
Cum să prăjești somonul corect. Secretul care face diferența
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Roxana Nemeș, imagini de colecție cu gemenii la plajă. Cântăreața a dezvăluit cum a rămas gravidă!
romaniatv.net
image
Anunț de la Casa de Pensii privind recuperarea banilor din contribuțiile CASS! Pensionarii nu trebuie să depună cereri
mediaflux.ro
image
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu, primele declarații după acuzațiile lansate de Eli Lăslean: „Ce înseamnă ipocrizia asta de care dă dovadă? A intrat într-un con de umbră atât de mare, încât a recurs la astfel de lucruri. Ferească Dumnezeu de un AVC”
actualitate.net
image
VIDEO Ce daruri a primit Călin Georgescu la Lunca Câlnicului: un cocoș de rasă, o pâine și patru saci de cartofi
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”
click.ro
image
Top 4 vedete de succes din România care nu au facultate: „Am fost arătat cu degetul”
click.ro
image
Orașul din România unde încă găsești locuințe la prețuri surprinzător de mici. O garsonieră costă 6.000 de euro
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia prinși în criza incendiilor din Spania profimedia 1118969966 jpg
Încă o vară grea pentru Felipe și Letizia! Regii Spaniei au ieșit cam șifonați după invazia imigranților marocani
okmagazine.ro
Epava descoperită în apropierea insulei Andros (© Υπουργείο Πολιτισμού)
O navă scufundată la finalului Războiului Peloponesiac, cu încărcătura aproape intactă, descoperită în apropierea insulei Andros
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce anunț a făcut Elena Udrea, după un deceniu de relație cu Adrian Alexandrov
image
Cătălin Botezatu, reacție fermă după acuzațiile lui Eli Lăslean: „Acolo unde există dovezi, vorbește legea”

OK! Magazine

image
Înalți, frumoși, bronzați. Copiii lui William și ai lui Kate au făcut senzație la Jocurile Commonwealth‑ului. Ce familie regală elegantă!

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?