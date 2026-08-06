Testul scandinav. Universitatea Craiova și CFR Cluj își joacă viitorul în Europa

Cu antrenori portughezi, reprezentantele României în cupele europene la fotbal evoluează, astăzi, în compania unor formații din Finlanda și Norvegia.

Adversarele formațiilor noastre nu sunt unele cu nume sonor în sportul cu balonul rotund, însă rezultatele din ultimii ani au demonstrat că nimeni nu mai poate fi socotit „mic” în ceea ce ne privește. Iar ultimul exemplu negativ l-am primit de la FCSB, care a fost eliminată de Auda (Letonia) după două înfrângeri (2-3 și 1-4) și evoluții lamentabile.

Retrogradată din Liga Campionilor, după „dubla” nefericită cu Levski Sofia (0-1 și 2-2), Universitatea Craiova își continuă aventura în Europa League. Iar juveții vor juca pe stadionul „Vare Areena” (5.000 de locuri) din Kuopio, un oraș cu 126.572 locuitori din zona central-sudică a Finlandei. Adversară le va fi Kuopion Palloseura, KuPS mai pe scurt, o formație fondată în 1923. Gruparea a câștigat în 8 rânduri campionatul (1956, 1958, 1966, 1974, 1976, 2019, 2024 și 2025), fiind de 13 ori pe locul 2. De asemenea, are în palmares 5 Cupe ale Finlandei și alte 4 prezențe în finală, precum și un succes în Cupa Ligii Finlandeze.

KuPS a participat pentru prima oară în competițiile continentale în 1967, în Cupa Cupelor. De atunci a strâns 76 de meciuri, câștigând 20 dintre ele și pierzând 35. Golaverajul general este negativ, 79 goluri marcate și 134 primite. Vara aceasta KuPS a participat la preliminariile Ligii Campionilor grație titlului cucerit în 2025 (în Finlanda, campionatul se dispută în sistem „primăvară – tur, toamnă – retur”). După ce a trecut (2-0 și 2-3 după prelungiri) de Vardar Skopje (Macedonia de Nord), a fost eliminată (0-1 și 0-2) de Sabah Baku (Azerbaidjan), în turul 2 preliminar.

Baiaram face aproape cât KuPS

Legat de valoarea loturilor celor două formații, diferența este favorabilă formației din Bănie. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, campioana României are un grup de fotbaliști cotat la circa 38,1 milioane de euro. În timp ce jucătorii lui KuPS ar valora 6,3 milioane. Așadar, diferența este de 32 de milioane. Din acest punct de vedere, cel mai valoros component al formației finlandeze este mijlocașul central Tommi Jyry, estimat la 700.000 de euro. Alți jucători mai importanți sunt portarul Johannes Kreidl (Austria) - 500.000 și fundașul central Kasim Adams (Ghana) - 400.000.

Din tabăra noastră, Ștefan Baiaram este cotat la 5 milioane. Adică numai el face aproape cât KuPS! Iată ce cotă au alți fotbaliști ai Craiovei: portarul Răzvan Sava - 2,5 milioane, fundașii Oleksandr Romanchuk - 2,5, și Vladimir Screciu - 2,5, mijlocașii Anzor Mekvahishvili - 2,0, Carlos Mora - 2,0, Alexandru Cicâldău - 2,5, atacantul Assad Al-Hamlawi - 2,0.

Așadar, măcar din punctul de vedere al lotului Universitatea Craiova pornește favorită în disputa cu campioana Finlandei chiar dacă antrenorul ei principal este prudent în declarații: „Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS este campioana ultimilor doi ani în Finlanda şi vine din Champions League, la fel ca noi. KuPS este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut. Sper să obţinem un rezultat pozitiv. Pentru noi este o provocare să jucăm pe acest teren artificial. Este diferit faţă de cum suntem învățaţi”, a spus portughezul Filipe Coelho.

Altfel, gruparea se va prezenta la confruntarea cu KuPS după victoria clară (4-0) din meciul cu Petrolul Ploiești, care a urcat-o pe podiumul Superligii. În plus, chiar înaintea „dublei” cu campioana Finlandei Universitatea Craiova a continuat să gândească fortificarea lotului. În acest sens, gruparea din Bănie pare interesată a-l transfera pe Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al lui Dinamo. Doar că fotbalistul în cauză are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro.

Meciul tur se va disputa astăzi, de la ora 18.00, fiind transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul se va disputa în 13 august, de la 20.00. Învingătoarea din această „dublă” va accede în Play-Off-ul de calificare din Europa League, în timp ce învinsa va continua în Conference League. În cazul unui succes cu finlandezii, Universitatea Craiova va da peste perdanta din meciul dintre Ararat Armenia (Armenia) - NK Celje (Slovenia), care va avea loc în turul 3 al preliminariilor Ligii Campionilor. Sorții au fost favorabili fiindcă ceilalți posibili adversari s-ar fi ales dintre dintre Hapoel Beer Sheva și Steaua Roșie, St. Truidense sau Trabzonspor. Dacă nu trece de KuPS, Craiova va juca în Conference League cu învinsa din disputa Shamrock Rovers (Irlanda) – Egnatia (Albania).

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Tromso are lot mai bun

Într-o postură diferită față de Universitatea Craiova se află CFR Cluj. Formația din Transilvania a pierdut clar (1-3) derby-ul cu Rapid, lângă Grant, duminică seara, și se află pe locul 12 în Superliga după trei runde, cu trei puncte. Iar confruntările cu Tromso nu se anunță deloc simple. Mai cu seamă că partida decisivă se va disputa în Norvegia. Tocmai de aceea portughezul Antonio Folha și-a criticat elevii după evoluția cu Rapid: „În prima repriză nu am avut mentalitatea potrivită. Nu am existat! Singurele lucruri pozitive pe care le putem extrage din acest meci sunt legate de reacția noastră de după pauză. Dar un meci de fotbal are două părți. Când joci cum ai făcut-o până la pauză, nu ai cum să câștigi. Ne așteaptă un meci important în Europa. În ultimele două nu am primit niciun gol, dar iată că acum am încasat trei într-o singură primă repriză. Trebuie să reparăm aceste lucruri și să arătăm altă atitudine la următorul joc”, a declarat antrenorul CFR-ului la flash-interviul de după meci.

Din punct de vedere al loturilor, scandinavii sunt superiori. Astfel, potrivit Transfermarkt, grupul lui Tromso este evaluat la 28,15 milioane de euro, în timp ce cel al lui CFR Cluj este cotat la 17,98 milioane de euro. Așadat, se observă lesne că fosta campioană a României nu mai dispune de un lot la fel de valoros precum cel din urmă cu doar câțiva ani. Și trebuie amintit că gruparea s-a confruntat cu probleme financiare în ultimul timp. Cel mai valoros fotbalist al nordicilor este, din acest punct de vedere, mijlocașul Jens Hjerto-Dahl (Norvegia), a cărui valoare este estimată la 10 milioane de euro. De partea cealaltă, bine cotați sunt atacanții Andrei Cordea și Meriton Korenica (Kosovo) - 3 milioane de euro fiecare, fundașul central Marian Juja - 1,5, atacantul Lorenzo Biliboc - 1,5 și mijlocașul Karlo Muhar - 1,2.

Istoric vorbind, Tromso IL a fost fondată în 15 septembrie 1920. Cu toate acestea, palmaresul său nu este la fel de impresionant ca al lui KuPS, adversara Craiovei. Formația a terminat pe locul 2 în edițiile 1990 și 2011 ale campionatului Norvegiei, câștigând Cupa în 1986 și 1996. În cupele europene a disputat 60 de partide, dintre care a câștigat 23 și a pierdut 25. Golaverajul este unul pozitiv: 90 de goluri înscrise și 75 încasate. Vara aceasta, Tromso a „retrogradat” în calificările din Conference League după ce a fost învinsă (0-1 și 1-3) de Hradec Kralove (Cehia), în turul 2 al Europa League.

Un alt motiv pentru care Tromso pleacă cu prima șansă este că Eliteserien, prima divizie din Norvegia, este în plină desfășurare (și în această țară campionatul începe primăvara și se termină toamna). Astfel, după 16 runde adversara CFR-ului se află pe locul 3, cu 34 de puncte. Și este înaintea lui Brann, gruparea care a eliminat pe „U” Cluj fiind pe 6, cu 22 de puncte. În ultimul meci de campionat, disputat duminică, Tromso a câștigat cu 6-2 pe terenul lui Aalesund, formație de pe locul 14.

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Meciul CFR Cluj – Tromso e programat astăzi, de la 20.00, fiind transmis de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Meciul retur din Norvegia se va juca joi, 13 august, de la ora 21.00. Și cum Tromso este un oraș aflat la aproximativ 350 km de Cercul Polar de Nord, iar o călătorie cu avionul de la București acolo durează circa opt ore, CFR a primit acceptul Ligii Profesioniste de Fotbal de a amâna derby-ul cu „U” Cluj, care era programat luni, 10 august, pentru joi, 8 octombrie 2026.

Dacă o elimină pe Tromso, CFR Cluj va ajunge în Play-Off-ul Conference League, fază în care o așteaptă o misiune infernală pentru a intra în grupa principală. Adversara transilvănenilor ar fi Brighton, formație care a ocupat locul 8 în ediția 2025/2026 a Premier League. Turul ar urma să se joace în Gruia, în timp ce meciul decisiv se va disputa în Anglia. În cazul unui eșec cu Tromso, CFR va părăsi preliminariile cupelor europene.

Echipele românești în cupele europene la fotbal

Turul 3 preliminar

Astăzi

Europa League

KuPS – Univ. Craiova..........................18.00

Conference League

CFR Cluj – Tromso..............................20.00

Meciurile sunt transmise de Prima Sport 1 și Digi Sport 1