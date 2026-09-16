 Carlos Espi a lovit din nou, Real Madrid a câștigat greu cu Elche | adevarul.ro
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Carlos Espi a lovit din nou, Real Madrid a câștigat greu cu Elche

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Adus în această vară de la Levante, Carlos Espi a marcat golul victoriei (3-2) echipei Real Madrid pe terenul lui Elche, într-o partidă contând pentru etapa a şasea a primei ligi spaniole de fotbal.

Espi primește ultimele sfaturi de la Mourinho
Espi primește ultimele sfaturi de la Mourinho Foto: EPAImages

Echipa antrenată de Jose Mourinho a condus cu 2-0 la pauză, după autogolul portarului Matias Dituro (min. 25) şi golul lui Kylian Mbappe (min. 33), care a fost servit de Yan Diomande.

Gazdele confruntării au reuşit să egaleze prin golurile lui Abiel Osorio (min. 71) şi Fer Nino (min. 83). Acestea n-au reușit să conserve rezultatul, iar Espi a adus victoria madrilenilor (min. 90+1).

Învinsă (0-1) de Betis, la Sevilla, Real Madrid a evitat astfel pierderea unor puncte importante în contextul în care Barcelona a obținut victorii clare în această ediție. Duminică, formația lui Mourinho va disputa un meci și mai greu cu Atletico Madrid.

Născut la Tavernes de la Valldigna, în 24 iulie 2005, Carlos Espí s-a format ca fotbalist la UD Alzira înainte de a ajunge la Levante UD La începutul lunii februarie 2024, a fost convocat pentru prima dată în lotul echipei de seniori. El a disputat primul meci ca profesionist în 18 februarie 2024, în divizia a doua, cu Racing Club de Ferrol (0-0). În total, el a disputat 66 de meciuri pentru Levante și a marcat 20 de goluri.

Transferat în vara trecută, Espi a jucat 5 meciuri pentru Real Madrid și a marcat două goluri.

În aceeași rundă, Rayo Vallecano, cu fundaşul român Andrei Raţiu integralist, a învins-o cu 2-1 pe Espanyol. Alvaro Garcia (min. 3) şi Adria Pedrosa (min. 26) au marcat pentru madrileni, în timp ce golul catalanilor a fost semnat de Roberto Fernandez Jaen (min. 54).

Un succes prețios (1-0) a înregistrat Valencia în meciul cu Alaves, ceea ce i-a permis să părăsească ultimul loc.

Alte rezultate din etapa a şasea din La Liga: Real Sociedad - Celta Vigo 0-0, Rayo Vallecano - Espanyol Barcelona 2-1.

Astăzi se vor disputa partidele Atletico Madrid - Osasuna, Deportivo La Coruna - Sevilla FC, FC Barcelona - Santander, Levante - Athletic Bilbao, iar joi vor avea loc meciurile Betis Sevilla - Getafe şi Malaga - Villarreal.

Clasamentul arată astfel în partea sa superioară: 1. FC Barcelona 15 puncte (5 meciuri), 2. Real Madrid 15 (6), 3. Betis Sevilla 12 (5), 4. Alaves 10 (6), 5. Atletico Madrid 10 (5), 6. Sevilla FC 10 (5), 7. Deportivo A Coruna 9 (5),

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