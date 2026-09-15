 Timpul optim pentru plantat căpșuni. „Sfatul meu este să fie siguri de plantele pe care le achiziționează” | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Timpul optim pentru plantat căpșuni. „Sfatul meu este să fie siguri de plantele pe care le achiziționează”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dacă vrei să mănânci căpșuni vara viitoare, sau poate chiar anul acesta, la început de noiembrie, luna septembrie este momentul ideal să le cultivi. Am întrebat un fermier de succes cum le alegem, cum le plantăm și la ce să fim atenți pentru o recoltă bogată.Florinel

șapte_biloane_capsuni_si_solar_in_fundal_foto_florinel_madularu
Perioada ideală pentru plantatul căpșunilor, august-septembrie Foto: Florinel Mădularu

Pentru agricultori, toamna nu înseamnă doar încheierea unui sezon, ci este perioada în care se pun bazele următoarei recolte. Unele culturi trebuie înființate chiar acum, iar căpșunile se numără printre cele pentru care plantarea de toamnă poate fi o alegere bună. Plantate la momentul potrivit, plantele au timp să se prindă și să-și dezvolte sistemul radicular înainte de venirea iernii. Astfel, la începutul primăverii, cultura poate porni mai bine în vegetație.

Succesul unei culturi începe însă înainte ca primele plante să ajungă în pământ. Am stat de vorbă cu fermierul Florinel Mădularu, de la „Căsuța cu căpșuni”, pentru a afla care sunt secretele unei culturi bune.

„Plantarea de toamnă e ideală pentru pentru cei care schimbă cultura anual”

Plantarea de toamnă e ideală pentru cei care schimbă cultura anual. De ce? Sfârșitul lunii august și chiar toată luna septembrie este perioadă propice fiindcă plantele au timp până în iarna să se dezvolte, să devină plante mature și în primăvară să recoltăm de pe o plantă care produce 100% cantitatea de căpșuni dorite”, a explicat fermierul Florinel Mădularu, pentru „Adevărul”.

Pentru fermierii care cultivă căpșuni pentru comercializare, înlocuirea plantelor fie anual, fie cel târziu la câțiva ani, este o necesitate, pentru că plantele nu vor mai fi la fel de roditoare, dimensiunile fructelor se schimbă și chiar și gustul.

Dacă este pentru familie, poate fi ținută și 4 ani de zile cultura, în funcție de cât timp persoana respectivă consideră că într-adevăr fructele au gust, au mărime, au tot ce trebuie. Dar noi, care comercializăm fructele acestea, un an - maxim doi le menținem, la remontante (n.red. - soiurile care fructifică pe tot parcursul anului, cu o pauză în perioadele în care temperatura depășește 30 de grade Celsius). La unifere cu siguranță niciodată nu le-am ținut de la un an la altul”, a explicat fermierul.

Fermierul ne sfătuiește ca dacă înființăm pentru prima dată o cultură să facem o minimă cercetare înainte, pentru a alege soiul dorit. Odată ce ne-am decis, contează foarte mult de unde cumpărăm materialul săditor, pentru că există un mare risc să nu cumpărăm, în fapt, ceea ce am cerut și ce ni se spune că ni se livrează.

Sfatul meu este, în primul rând, când achiziționează plante, să fie siguri de plantele pe care le achiziționează. Să fie siguri că sunt soiul pe care îl doresc. Cineva care vrea să mănânce căpșuni s-a interesat despre soiuri, despre gust și vrea, probabil, ca o căpșună să fie dulce, să fie aromată și, poate, să și fructifice de mai multe ori pe an. Și după ce s-au interesat și au văzut ce vor, atunci într-adevăr să caute să cumpere neapărat soiul respectiv, fiindcă a devenit o afacere atât de profitabilă încât foarte multe persoane valorifică ceea ce nu cunosc, adică plante de căpșuni despre care nici ei măcar nu știu de unde provin. Le cumpără și le revând. Partea mai puțin plăcută este că nu se recunoaște o plăntuță dacă e dintr-un anumit soi, asta cu siguranță”, a avertizat fermierul.

Pe piață există și producători certificați, care eliberează documente ce atestă inclusiv sănătatea plantei respective, a menționat fermierul.

Dacă avem deja o cultură de căpșuni, ne place gustul și ne dorim să continuăm cu respectivul soi, putem alege material săditor de acolo. De menționat că nu trebuie să alegem plante mature din plantația veche.

Folosim tijele care pornesc din planta care nouă ne place. Le lăsăm să se înrădăcineze, apoi le luăm de acolo și le replantăm. Nu afectează cu absolut nimic planta din care le tăiem și o replantăm. O să avem în continuare aceleași fructe”, a explicat fermierul. Nu folosim planta matură pentru că este o plantă care cu trecerea timpului îmbătrânește și nu ne va mai satisface gustul, aroma și ce așteptăm noi de la o căpșună, a mai menționat fermierul.

Cum pregătim terenul

Planta de căpșuni are o rădăcină foarte, foarte firavă, stufoasă și fină. Nu iubește foarte multă apă. Terenul trebuie să dreneze cât de cât apa, adică să nu băltească. Planta are nevoie să fie udată, dar puțin și des. Condiția este să nu băltească, în primul rând. În al doilea rând, căpșuna, cu cât are mai multe zile de soare, exact ca strugurii, cu atât are mai aromă și dulceață mai profundă”, a precizat fermierul Florinel Mădularu.

Beneficiile frunzelor de căpşun. Cum acţionează împotriva reumatismului

Vom folosi, prin urmare, o suprafață de teren expusă la soare și cu un sol care nu menține apa. Tot pentru o drenare bună se mai face ceva: se plantează în sistem bilonar.

Ridicându-se pământul, muncindu-se, frezându-se, atunci el devine ca un burete. Astfel el drenează apa, nu o ține. Dacă le punem pe teren plat, cu siguranță va bălti și vom pierde plantele”, a adăugat fermierul.

După ce am făcut biloanele putem pune o folie de mulcire, cel puțin fermierii cu experiență fac asta, care are un dublu rol: nu va permite buruienilor să se dezvolte și va menține și umiditatea în sol pentru mai mult timp. În plus, folia de mulcire va proteja fructul, pe care îl putem astfel recolta curat.

Pentru cei care nu agreează varianta foliei de mulcire, sau care nu o au la îndemână, rămâne varianta folosirii materialelor vegetale (paie, fân) care să protejeze fructele și să aibă și rol de mulcire. „Pentru hobby, pentru 50 de plante acasă, se folosesc și paie, dar paiele sunt predispuse să atragă foarte multe insecte”, a avertizat fermierul.

„Căpșunii se pot planta, dacă solul nu e înghețat, și în luna februarie”

Deși sfârșitul lunii august – septembrie reprezintă poate cea mai bună perioadă pentru a planta căpșuni în vederea unei recolte bogate în anul următor (cel puțin pentru soiurile unifere), trebuie știut că nu este aceasta singura perioadă.

„Se pot planta, dacă solul nu e înghețat, și în luna februarie, și în luna ianuarie, și în luna decembrie, în orice lună. Numai că trebuie să luăm în calcul faptul că plantând într-un sol care nu e înghețat, indiferent că nu are temperatura de 7-10 grade, cum se spune că e temperatura ideală pentru a se dezvolta planta, (...) o să se dezvolte mult mai greu decât o plantă care a fost pusă în pământ în condiții optime. Dar nu moare, planta de căpșun rezistă până la minus 23-25 de grade Celsius. Practic, planta de căpșun se poate planta 365 de zile pe an, dacă solul nu e înghețat”, a mai precizat fermierul.

plante_capsuni_cu_fructe_foto_florinel_madularu
Soiurile remontante frutifică tot timpul anului Foto: Florinel Mădularu

Dacă alegem un soi unifer, vom avea prima recoltă în anul următor. „Dacă plantăm remontante și timpul ne permite, plantăm acum, la jumătatea lunii septembrie, și la începutul lunii, prima sau a doua săptămână din luna noiembrie, dacă timpul e favorabil, deja mâncăm căpșune dintr-o plantă remontantă”, a mai spus fermierul.

Regula podului palmei și momentul ideal pentru desert. Ghidul esențial pentru o nutriție echilibrată

Pe de altă parte, planta de căpșun are nevoie de temperaturi scăzute pe timpul iernii pentru a se dezvolta optim în anul următor.

Dacă planta de căpșun nu-și face orele de hibernare, în primăvară nu produce cât ar trebui. În funcție de soiul de căpșune, avem anumite ore de hibernare pentru plante. Din acest motiv, cei care le cultivă în spații protejate țin solariile deschise toată iarna, ca planta să-și facă orele de hibernare”, a mai adăugat fermierul.

Căpșunii sunt plante care nu necesită tratamente deosebite. Fermierul Florinel Mădularu spune că cel mai bun produs fitosanitar pentru a feri plantele de bolile fungice este zeama bordeleză. Se folosește la o săptămână de la plantare sau la momentul în care am toaletat plantele, în primăvară. „Este un fungicid care în momentul în care ai lucrat la o plantă și ai tăiat-o, i-ai făcut o rană, închide rana și nu lăsă să intre bolile în plantă. Acesta este cel mai bun fungicid natural”, a mai precizat fermierul.

Toaletarea plantelor se face și aceasta într-un moment propice, care nu este în niciun caz toamna, precizează fermierul.

Ideal ar fi să fie tăiat tot, dar primăvara, atenție, nu toamna. (...) Primăvara trebuie să tundem să nu rămână absolut nimic, decât un centimetru-jumătate, (...) dar asta depinde și de temperatura de afară. La două săptămâni aproximativ după ce le-am tuns ele deja pornesc în vegetație și încep să înflorească. Dacă le tundem prea devreme și la două săptămâni, când ele deja au început să înflorească, îngheață, sunt temperaturile sub 0 grade, am pierdut floarea și implicit fructul. În spațiul protejat situația este diferită, putem interveni cu tunurile de căldură, acesta este motivul pentru care la 1 aprilie reușim să avem căpșuni românești pe piață”, a conchis fermierul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Cum o să dați banii înapoi, băi, borfașilor?
gandul.ro
image
Protestele «CIOBANILOR» : 47 de bărbați duși la poliție, 10 jandarmi răniți, amenzi URIAȘE
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. A vrut să candideze la Primăria Capitalei și a intrat pe teren la un meci al României
fanatik.ro
image
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
libertatea.ro
image
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
digisport.ro
image
Ai aceste plante în casă? Nu le scoate pe balcon sau în grădină. Se pot ofili repede
click.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Stația de carburanți unde benzina a depășit 10 lei pe litru
observatornews.ro
image
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
cancan.ro
image
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale
playtech.ro
image
Vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj! „Am dat niște avansuri să poată oamenii să trăiască”
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
40 de milioane: imaginile cu "cea mai frumoasă actriță din lume" au făcut înconjurul lumii!
digisport.ro
image
Zodiile care au parte de schimbări pe toate planurile, din 16 septembrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Noi dezvăluiri exclusive după „atențiile” din portbagajul șefului Inspecției Muncii. Șoferul lui Dantes Nicolae Bratu a împărțit „prada” și a plecat cu ea acasă. ITM-urile prinse în fapt o dau cotită | Foto și Video
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ema Daniela Viziru vârstă. Câți ani are soția lui Lucian Viziru, celebrul actor din telenovelele românești
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
click.ro
image
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale
click.ro
image
Fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, cucerită de școală din prima zi. Ce i-a spus Josephine mamei sale
click.ro
Cele mai frumoase femei ale secolului 20: Marilyn Monroe jpeg
Sexualitate pe faţă! Seara în care Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!"
okmagazine.ro
Ilustrație Turnul Nesle, Execuția Margaretei de Burgundia, profimedia 0777700703 jpg
Regina desfrânată care a primit coroana în temniță! Amantul ei a fost torturat și executat după scandalul sexual care a zguduit Franța
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
image
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților