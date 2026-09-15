Timpul optim pentru plantat căpșuni. „Sfatul meu este să fie siguri de plantele pe care le achiziționează”

Dacă vrei să mănânci căpșuni vara viitoare, sau poate chiar anul acesta, la început de noiembrie, luna septembrie este momentul ideal să le cultivi. Am întrebat un fermier de succes cum le alegem, cum le plantăm și la ce să fim atenți pentru o recoltă bogată.Florinel

Perioada ideală pentru plantatul căpșunilor, august-septembrie Foto: Florinel Mădularu

Pentru agricultori, toamna nu înseamnă doar încheierea unui sezon, ci este perioada în care se pun bazele următoarei recolte. Unele culturi trebuie înființate chiar acum, iar căpșunile se numără printre cele pentru care plantarea de toamnă poate fi o alegere bună. Plantate la momentul potrivit, plantele au timp să se prindă și să-și dezvolte sistemul radicular înainte de venirea iernii. Astfel, la începutul primăverii, cultura poate porni mai bine în vegetație.

Succesul unei culturi începe însă înainte ca primele plante să ajungă în pământ. Am stat de vorbă cu fermierul Florinel Mădularu, de la „Căsuța cu căpșuni”, pentru a afla care sunt secretele unei culturi bune.

„Plantarea de toamnă e ideală pentru pentru cei care schimbă cultura anual”

„Plantarea de toamnă e ideală pentru cei care schimbă cultura anual. De ce? Sfârșitul lunii august și chiar toată luna septembrie este perioadă propice fiindcă plantele au timp până în iarna să se dezvolte, să devină plante mature și în primăvară să recoltăm de pe o plantă care produce 100% cantitatea de căpșuni dorite”, a explicat fermierul Florinel Mădularu, pentru „Adevărul”.

Pentru fermierii care cultivă căpșuni pentru comercializare, înlocuirea plantelor fie anual, fie cel târziu la câțiva ani, este o necesitate, pentru că plantele nu vor mai fi la fel de roditoare, dimensiunile fructelor se schimbă și chiar și gustul.

„Dacă este pentru familie, poate fi ținută și 4 ani de zile cultura, în funcție de cât timp persoana respectivă consideră că într-adevăr fructele au gust, au mărime, au tot ce trebuie. Dar noi, care comercializăm fructele acestea, un an - maxim doi le menținem, la remontante (n.red. - soiurile care fructifică pe tot parcursul anului, cu o pauză în perioadele în care temperatura depășește 30 de grade Celsius). La unifere cu siguranță niciodată nu le-am ținut de la un an la altul”, a explicat fermierul.

Fermierul ne sfătuiește ca dacă înființăm pentru prima dată o cultură să facem o minimă cercetare înainte, pentru a alege soiul dorit. Odată ce ne-am decis, contează foarte mult de unde cumpărăm materialul săditor, pentru că există un mare risc să nu cumpărăm, în fapt, ceea ce am cerut și ce ni se spune că ni se livrează.

„Sfatul meu este, în primul rând, când achiziționează plante, să fie siguri de plantele pe care le achiziționează. Să fie siguri că sunt soiul pe care îl doresc. Cineva care vrea să mănânce căpșuni s-a interesat despre soiuri, despre gust și vrea, probabil, ca o căpșună să fie dulce, să fie aromată și, poate, să și fructifice de mai multe ori pe an. Și după ce s-au interesat și au văzut ce vor, atunci într-adevăr să caute să cumpere neapărat soiul respectiv, fiindcă a devenit o afacere atât de profitabilă încât foarte multe persoane valorifică ceea ce nu cunosc, adică plante de căpșuni despre care nici ei măcar nu știu de unde provin. Le cumpără și le revând. Partea mai puțin plăcută este că nu se recunoaște o plăntuță dacă e dintr-un anumit soi, asta cu siguranță”, a avertizat fermierul.

Pe piață există și producători certificați, care eliberează documente ce atestă inclusiv sănătatea plantei respective, a menționat fermierul.

Dacă avem deja o cultură de căpșuni, ne place gustul și ne dorim să continuăm cu respectivul soi, putem alege material săditor de acolo. De menționat că nu trebuie să alegem plante mature din plantația veche.

„Folosim tijele care pornesc din planta care nouă ne place. Le lăsăm să se înrădăcineze, apoi le luăm de acolo și le replantăm. Nu afectează cu absolut nimic planta din care le tăiem și o replantăm. O să avem în continuare aceleași fructe”, a explicat fermierul. Nu folosim planta matură pentru că este o plantă care cu trecerea timpului îmbătrânește și nu ne va mai satisface gustul, aroma și ce așteptăm noi de la o căpșună, a mai menționat fermierul.

Cum pregătim terenul

„Planta de căpșuni are o rădăcină foarte, foarte firavă, stufoasă și fină. Nu iubește foarte multă apă. Terenul trebuie să dreneze cât de cât apa, adică să nu băltească. Planta are nevoie să fie udată, dar puțin și des. Condiția este să nu băltească, în primul rând. În al doilea rând, căpșuna, cu cât are mai multe zile de soare, exact ca strugurii, cu atât are mai aromă și dulceață mai profundă”, a precizat fermierul Florinel Mădularu.

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Vom folosi, prin urmare, o suprafață de teren expusă la soare și cu un sol care nu menține apa. Tot pentru o drenare bună se mai face ceva: se plantează în sistem bilonar.

„Ridicându-se pământul, muncindu-se, frezându-se, atunci el devine ca un burete. Astfel el drenează apa, nu o ține. Dacă le punem pe teren plat, cu siguranță va bălti și vom pierde plantele”, a adăugat fermierul.

După ce am făcut biloanele putem pune o folie de mulcire, cel puțin fermierii cu experiență fac asta, care are un dublu rol: nu va permite buruienilor să se dezvolte și va menține și umiditatea în sol pentru mai mult timp. În plus, folia de mulcire va proteja fructul, pe care îl putem astfel recolta curat.

Pentru cei care nu agreează varianta foliei de mulcire, sau care nu o au la îndemână, rămâne varianta folosirii materialelor vegetale (paie, fân) care să protejeze fructele și să aibă și rol de mulcire. „Pentru hobby, pentru 50 de plante acasă, se folosesc și paie, dar paiele sunt predispuse să atragă foarte multe insecte”, a avertizat fermierul.

„Căpșunii se pot planta, dacă solul nu e înghețat, și în luna februarie”

Deși sfârșitul lunii august – septembrie reprezintă poate cea mai bună perioadă pentru a planta căpșuni în vederea unei recolte bogate în anul următor (cel puțin pentru soiurile unifere), trebuie știut că nu este aceasta singura perioadă.

„Se pot planta, dacă solul nu e înghețat, și în luna februarie, și în luna ianuarie, și în luna decembrie, în orice lună. Numai că trebuie să luăm în calcul faptul că plantând într-un sol care nu e înghețat, indiferent că nu are temperatura de 7-10 grade, cum se spune că e temperatura ideală pentru a se dezvolta planta, (...) o să se dezvolte mult mai greu decât o plantă care a fost pusă în pământ în condiții optime. Dar nu moare, planta de căpșun rezistă până la minus 23-25 de grade Celsius. Practic, planta de căpșun se poate planta 365 de zile pe an, dacă solul nu e înghețat”, a mai precizat fermierul.

Soiurile remontante frutifică tot timpul anului Foto: Florinel Mădularu

Dacă alegem un soi unifer, vom avea prima recoltă în anul următor. „Dacă plantăm remontante și timpul ne permite, plantăm acum, la jumătatea lunii septembrie, și la începutul lunii, prima sau a doua săptămână din luna noiembrie, dacă timpul e favorabil, deja mâncăm căpșune dintr-o plantă remontantă”, a mai spus fermierul.

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Pe de altă parte, planta de căpșun are nevoie de temperaturi scăzute pe timpul iernii pentru a se dezvolta optim în anul următor.

„Dacă planta de căpșun nu-și face orele de hibernare, în primăvară nu produce cât ar trebui. În funcție de soiul de căpșune, avem anumite ore de hibernare pentru plante. Din acest motiv, cei care le cultivă în spații protejate țin solariile deschise toată iarna, ca planta să-și facă orele de hibernare”, a mai adăugat fermierul.

Căpșunii sunt plante care nu necesită tratamente deosebite. Fermierul Florinel Mădularu spune că cel mai bun produs fitosanitar pentru a feri plantele de bolile fungice este zeama bordeleză. Se folosește la o săptămână de la plantare sau la momentul în care am toaletat plantele, în primăvară. „Este un fungicid care în momentul în care ai lucrat la o plantă și ai tăiat-o, i-ai făcut o rană, închide rana și nu lăsă să intre bolile în plantă. Acesta este cel mai bun fungicid natural”, a mai precizat fermierul.

Toaletarea plantelor se face și aceasta într-un moment propice, care nu este în niciun caz toamna, precizează fermierul.

„Ideal ar fi să fie tăiat tot, dar primăvara, atenție, nu toamna. (...) Primăvara trebuie să tundem să nu rămână absolut nimic, decât un centimetru-jumătate, (...) dar asta depinde și de temperatura de afară. La două săptămâni aproximativ după ce le-am tuns ele deja pornesc în vegetație și încep să înflorească. Dacă le tundem prea devreme și la două săptămâni, când ele deja au început să înflorească, îngheață, sunt temperaturile sub 0 grade, am pierdut floarea și implicit fructul. În spațiul protejat situația este diferită, putem interveni cu tunurile de căldură, acesta este motivul pentru care la 1 aprilie reușim să avem căpșuni românești pe piață”, a conchis fermierul.