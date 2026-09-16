Polonia își consolidează urgent frontiera cu Ucraina. Geniştii polonezi folosesc și sisteme HESCO Bastion

Polonia a început să amenajeze posturi de observație și bariere defensive în apropierea unor importante puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, în cadrul programului „Scutul Estic”. Autoritățile de la Varșovia spun că măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a apărării pe flancul estic al NATO.

Geniştii polonezi folosesc sisteme HESCO Bastion Foto: X@DGeneralneRSZ

Militarii polonezi continuă lucrările de consolidare a frontierei estice, inclusiv în zonele din apropierea punctelor de trecere către Ucraina.

Comandamentul General al Forțelor Armate ale Poloniei a anunțat că geniştii militari construiesc infrastructură defensivă și sisteme de supraveghere menite să protejeze teritoriul polonez și să sprijine activitatea serviciului de frontieră.

Lucrări în apropierea principalelor puncte de frontieră

Potrivit autorităților militare poloneze, protecția frontierei și sprijinul pentru Serviciul de Frontieră sunt asigurate, în aceste zone, de militari din regimentele 4 și 18 de geniu.

Printre obiectivele lucrărilor se numără amenajarea unor posturi de observație și protecție în apropierea frontierei polono-ucrainene.

Astfel de poziții și bariere defensive sunt construite în apropierea unor importante puncte rutiere și feroviare de trecere a frontierei:

Dorohusk, vizavi de punctul ucrainean Iahodîn; Medyka, vizavi de Șehîni; Korczowa, vizavi de Krakiweț.

Autoritățile subliniază că lucrările de fortificare nu presupun modificarea regimului de funcționare al punctelor de frontieră. Este vorba despre măsuri distincte de protecție și consolidare a infrastructurii.

Ce este „Scutul Estic”

„Scutul Estic” este un program amplu al guvernului polonez destinat dezvoltării infrastructurii defensive de-a lungul granițelor estice și nord-estice ale țării.

Programul a fost aprobat în mai 2024 și este prevăzut pentru perioada 2024-2028. Varșovia a alocat aproximativ 10 miliarde de zloți, echivalentul a peste 2 miliarde de euro, pentru implementarea sa.

Inițial, proiectul s-a concentrat în special asupra frontierei cu Rusia și Belarus. Lucrările au fost extinse însă și la alte sectoare ale frontierei estice, inclusiv în zonele de la granița cu Ucraina.

În total, programul vizează aproape 700 de kilometri de frontieră, iar planurile inițiale prevăd instalarea unor elemente de infrastructură militară și inginerească pe aproximativ 400-500 de kilometri.

Obiectivul este crearea unui sistem care să consolideze apărarea Poloniei, să îngreuneze deplasarea unui eventual adversar și să ofere armatei poloneze o mai mare libertate de manevră.

O rețea de fortificații, nu un singur zid

„Scutul Estic” nu presupune construirea unei singure linii continue de fortificații.

Proiectul include:

-fortificații și adăposturi;

-șanțuri antitanc și alte obstacole inginerești;

-sisteme de detectare și avertizare;

-infrastructură de supraveghere militară;

-centre logistice și baze operaționale;

-depozite pentru echipamente și materiale militare;

-infrastructură destinată combaterii dronelor;

-drumuri, poduri și căi de acces consolidate;

-zone pregătite pentru traversarea cursurilor de apă;

-adăposturi pentru militari și, în anumite cazuri, pentru populația civilă.

Un element important este contramobilitatea, adică o serie de măsuri menite să încetinească sau să împiedice deplasarea vehiculelor și trupelor unui eventual adversar.

Acestea includ șanțuri antitanc, consolidarea obstacolelor naturale și pregătirea unor drumuri și poduri pentru a putea fi blocate rapid în cazul unui conflict.

Ministerul polonez al Apărării prezintă „Scutul Estic” drept parte a eforturilor mai ample de consolidare a flancului estic al NATO.

O nouă structură militară pentru protecția frontierei

În iulie 2026, armata poloneză a creat Componenta pentru Apărarea Frontierei, structură formată din patru brigăzi: Podlasia, Varmia și Mazuria, Nadbuże și Przemyśl.

Potrivit Ministerului polonez al Apărării, aceste unități vor avea, printre altele, responsabilitatea gestionării infrastructurii construite în cadrul „Scutului Estic”, a fortificațiilor și depozitelor și vor coopera cu Serviciul de Frontieră.

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Astfel, lucrările nu se limitează la construirea unor poziții defensive izolate. Polonia dezvoltă treptat o rețea integrată de fortificații, sisteme de supraveghere, infrastructură logistică și facilități pentru desfășurarea trupelor.

Ce sunt fortificațiile HESCO Bastion

În cadrul lucrărilor, geniştii polonezi folosesc și sisteme HESCO Bastion, structuri modulare realizate din plase metalice și material geotextil, care sunt umplute cu pământ sau alte materiale.

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Acestea permit construirea rapidă a unor bariere defensive, poziții protejate și alte structuri de teren. Modulele pot fi instalate și umplute direct la locul unde sunt necesare, ceea ce le face utile pentru lucrări inginerești care trebuie realizate într-un timp scurt.

Tensiuni sporite în regiune

Consolidarea frontierei are loc pe fondul tensiunilor militare dintre Rusia și statele europene.

La 13 septembrie, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că, în eventualitatea unui atac rusesc, Polonia și alte state europene ar putea provoca Moscovei pierderi semnificative, invocând superioritatea europeană în domeniul aviației.

Sikorski a estimat că forțele europene ar putea avea nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a scoate din funcțiune restul capacităților rusești de rafinare a petrolului.

În replică, Nikolai Patrușev, consilier al președintelui Vladimir Putin, a amenințat că Polonia ar putea „dispărea” în două-trei zile în cazul unui conflict cu Rusia.

Patrușev a afirmat că, într-un asemenea scenariu, Moscova ar utiliza întregul arsenal de forțe și mijloace aflat la dispoziție.