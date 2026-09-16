Depozite sau fonduri de investiții? Unde este mai rentabil să-ți ții banii

Europenii își păstrează cea mai mare parte a economiilor în depozite bancare, însă calculele realizate de finanțiști arată că, pe termen lung, o parte din acești bani ar fi putut aduce câștiguri mai mari dacă ar fi fost investiți în fonduri de investiții sau în acțiuni listate. Potrivit studiului, averea gospodăriilor din zona euro ar fi putut fi cu 1,17 trilioane de euro mai mare în 2025 dacă, începând din 2002, doar un sfert din banii plasați în depozite ar fi fost direcționați către fonduri de investiții.

Finanțiltii dezbat un de este mai rentabil să-ți păstrezi banii Foto: Shutterstock

În cazul acțiunilor listate, diferența ajunge la 2,79 trilioane de euro, echivalentul a 17,7% din PIB-ul zonei euro. Studiul arată astfel diferența de randament acumulată în timp între banii păstrați în depozite și cei investiți pe piețele financiare.

Depozitele rămân principala destinație pentru economiile europenilor

Gospodăriile din zona euro economisesc în prezent mai mult decât înainte de pandemie. Potrivit ING Research, acestea direcționează aproximativ 6% din venitul disponibil către instrumente de economisire, aproape dublu față de nivelul înregistrat în Statele Unite și peste valorile de dinaintea pandemiei.

Cea mai mare parte a acestor bani rămâne însă în depozite. În Statele Unite, situația este diferită, valoarea investițiilor deținute de populație fiind de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a depozitelor.

În Europa există, de asemenea, diferențe importante între țări. Germania și Franța continuă să înregistreze unele dintre cele mai ridicate rate de economisire, în timp ce în Spania și Italia oamenii economisesc mai puțin. Studiul indică și o legătură între preocuparea privind veniturile disponibile la pensie și tendința de a economisi.

Ce ar fi însemnat mutarea unei părți din depozite în fonduri

Pentru a calcula cât de mult a contat alegerea depozitelor în locul investițiilor, specialiștii au analizat randamentele obținute de gospodăriile din zona euro din depozite, fonduri de investiții și acțiuni listate începând din 2002.

Cercetătorii au construit apoi un scenariu în care un sfert din banii care au fost plasați în depozite ar fi fost investiți în fonduri de investiții.

În acest scenariu, averea gospodăriilor din zona euro ar fi putut fi cu 1,17 trilioane de euro mai mare în 2025. Suma reprezintă echivalentul a 7,4% din PIB-ul zonei euro.

Calculul arată o diferență și mai mare în cazul acțiunilor listate. Dacă aceeași proporție a banilor ar fi fost investită în acțiuni, averea gospodăriilor ar fi putut fi cu 2,79 trilioane de euro mai mare, echivalentul a 17,7% din PIB-ul zonei euro.

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Fondurile de investiții atrag tot mai mulți bani

Datele recente arată că preferința europenilor pentru depozite începe să se schimbe. Din 2025, gospodăriile din zona euro alocă mai mulți bani către acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții decât către depozitele bancare.

Ponderea depozitelor în activele lichide ale gospodăriilor din zona euro a scăzut de la 67% în 2019 la 62% în 2025, cel mai redus nivel din 2008.

În același timp, fondurile de investiții, inclusiv ETF-urile, reprezintă 23% din activele gospodăriilor din zona euro, cea mai ridicată pondere de la începutul anilor 2000.

Schimbarea este astfel vizibilă nu doar în interesul declarat al populației pentru investiții, ci și în modul în care sunt distribuiți efectiv banii economisiți.

Jumătate dintre cei care au economii investesc deja

Potrivit studiului, jumătate dintre respondenții care au economii investesc deja, în timp ce alți 30% spun că ar lua în considerare să investească în viitor. Generațiile tinere sunt mai deschise către investiții decât cele mai în vârstă.

Studiul arată că diferențele dintre țări nu țin doar de preferințele individuale, ci și de modul în care sunt construite sistemele de economisire și de stimulentele oferite populației.

„Țări precum Suedia, Danemarca și Țările de Jos arată că modul în care oamenii investesc este influențat de instituții, nu de cultură. Succesul sistemului 401(k) din Statele Unite susține aceeași idee: atunci când guvernele și angajatorii creează stimulentele potrivite, gospodăriile participă la piețele de capital la scară largă”, spune Marieke Blom, Chief Economist și Global Head of Research în cadrul ING și autoarea raportului.

De ce mulți europeni evită investițiile

Deși interesul pentru investiții este în creștere, percepția asupra riscului rămâne un obstacol important. 42% dintre respondenți spun că văd investițiile „ca pe jocurile de noroc la cazino”.

Marieke Blom consideră că principiile de bază ale investițiilor pe termen lung sunt simple, însă sunt dificil de urmat în practică.

„Ironia este că principiile de bază ale investițiilor de succes sunt, de fapt, destul de simple: diversifică, investește pe termen lung și nu tranzacționa prea des. Cu toate acestea, multor oameni, inclusiv investitorilor cu experiență, le este dificil să le urmeze. Există în continuare tendința de a vinde atunci când piețele scad și de a prefera într-o măsură prea mare activele familiare, apropiate de piața locală”, spune aceasta.