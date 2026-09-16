 Prețurile carburanților miercuri, 16 septembrie, în România. Unde se găsește cea mai ieftină benzină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților miercuri, 16 septembrie, în România. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

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Sunt în continuare diferențe semnificative de preț la carburanți de la o zonă la alta a țării. Miercuri, 16 septembrie, cel mai mic preț la benzină este raportat în Dâmbovița, 9,82 lei/litru, în timp ce, dintre marile orașe, Cluj-Napoca oferă cele mai avantajoase tarife la pompă.

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Foto: Freepik

Conform datelor publicate de platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită la stația Dacma din Slobozia Moară, județul Dâmbovița, situată pe DN7. Prețul afișat este de 9,82 lei/litru.

Cel mai mic preț la benzină este la o stație din Dâmbovița
Cel mai mic preț la benzină este la o stație din Dâmbovița Foto: Peco Online

Aceleași date arată că cel mai mic preț dintre marile centre urbane este înregistrat la Cluj-Napoca, unde benzina poate fi cumpărată cu 9,89 lei/litru.

În marile orașe ale țării, cele mai mici prețuri la benzină sunt la următoarele niveluri:

București: 9,93 lei/litru;

Cluj-Napoca: 9,89 lei/litru;

Timișoara: 9,91 lei/litru;

Iași: 9,93 lei/litru;

Constanța: 9,93 lei/litru.

În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din marile orașe analizate este de 10,52 lei/litru, nivel întâlnit în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Prețurile sunt actualizate periodic pe parcursul zilei și pot varia ușor față de cele afișate la pompă din cauza întârzierilor de procesare și actualizare a informațiilor.

Amintim că Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

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