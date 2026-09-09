Chivu, cadru de colecție alături de Jose Mourinho: cei doi și-au spus cuvinte mari după un meci dulce-amar

Santiago Bernabeu a fost, pentru o seară, scena unui amestec de bucurie, nostalgie și emoție. Real Madrid a învins-o pe Inter Milano cu 2-1, într-un duel spectaculos, dar adevărata poveste s-a scris și în afara terenului: Cristi Chivu și Jose Mourinho s-au revăzut, la ani distanță de perioada în care construiau împreună istorie la Milano.

Moment emoționant între Chivu și Mourinho Foto: UEFA.COM

Jose Mourinho a lucrat cu Cristi Chivu la Inter în perioada 2008-2010, românul adunând 59 de apariții sub comanda portughezului. În acest interval, fundașul a fost înlocuit de nouă ori și a intrat pe parcursul altor 14 partide. Chivu a reușit să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

„Este un om extraordinar. Am o afecțiune imensă pentru el!”

Perioada petrecută împreună la Milano a fost una de referință. Cei doi au cucerit două titluri de campioană, o Cupă a Italiei și o Supercupă, dar și trofeul suprem, Champions League. În finala sezonului 2009-2010, Inter s-a impus cu 2-0 în fața lui Bayern Munchen, ambele goluri fiind marcate de Diego Milito.

„Mourinho? Pentru mine, el este o persoană specială pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. M-a ajutat într-un moment dificil și nu voi uita niciodată asta. Am trăit multe momente frumoase împreună. Ce am preluat de la Mourinho? Nu am copiat niciodată un antrenor și nici nu aș vrea să o fac. Am o afecțiune imensă pentru el, pentru ceea ce a însemnat pentru mine într-o perioadă dificilă, pentru ceea ce am realizat împreună și pentru omul extraordinar care este. Îl apreciez foarte mult. A fost o plăcere să-l revăd și îi doresc tot binele!”, a admis Cristi Chivu, la finalul partidei.

Mourinho, cucerit de român: „Știu ce simt pentru el, și el pentru mine!”

Înaintea fluierului de start, Jose Mourinho și Cristi Chivu au avut parte de o revedere emoționantă, portughezul îmbrățișându-și fostul elev.

„Mi-a plăcut, 3 puncte în primul meci împotriva unei echipe foarte puternice. O partidă spectaculoasă pentru cei de acasă și de pe stadion, dar nu și pentru mine și Chivu. Putea fi 5-0 pentru noi, 5-5, 6-5, 7-5. Ei sunt buni, se închid bine în blocul defensiv jos cu acel mijloc, dar noi la fiecare contraatac puteam marca. Au făcut 2-1, partida a rămas deschisă până la final: un meci nebun. Eu și Chivu ne-am îmbrățișat înainte și după meci: eu știu ce simt pentru el și el pentru mine. Dacă vom avea ocazia să ne vedem, este mai mult decât binevenit să vorbim! Chivu va fi întotdeauna unul dintre ai mei. Sunt foarte fericit pentru el, pentru ceea ce reușește să obțină. Am trecut prin atâtea lucruri împreună, și bune, și rele!”, a declarat Jose Mourinho, citat de Tutto Mercato.