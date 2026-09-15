16 septembrie: Ziua în care domnitorul Alexandru Ghica a instituit leul ca monedă oficială în Țara Românească

La 16 septembrie, anul 1835, leul era instituit ca monedă oficială în Țara Românească. Tot pe 16 septembrie, în 1977, a murit celebra soprană americană, de origine greacă, Maria Callas.

Alexandru Ghica Foto: Wikipedia

1836: Leul devine moneda Țării Românești

La 16 septembrie 1835, domnitorul Țării Românești, Alexandru Ghica, a instituit leul ca monedă oficială, acesta fiind inițial o unitate teoretică de cont echivalentă cu 60 de parale. Denumirea provenea de la talerul olandez (löwenthaler), pe care era gravat un leu și care circulase pe teritoriile românești.

Ulterior, la 22 aprilie/4 mai 1867, în timpul lui Alexandru Ioan Cuza, a fost înființat sistemul monetar românesc, iar leul a fost împărțit în 100 de bani. Primele monede au fost cele de 1, 2, 5 și 10 bani, din bronz, iar în 1868 au fost emise primele monede românești de aur, de 20 de lei, cunoscute drept „polii”.

1867: S-a născut omul politic Vintilă I. C. Brătianu

Născut pe 16 septembrie 1867, în București, Vintilă Brătianu a fost inginer, politician liberal și prim-ministru al României între 1927 și 1928.

Vintilă I. C. Brătianu Foto: Wikipedia

A studiat ingineria în Franța și a participat la lucrările de construcție ale unor importante poduri din România.

A ocupat mai multe funcții publice, printre care primar al Bucureștiului, ministru de Război și ministru de Finanțe. În această ultimă calitate, a fost unul dintre principalii promotori ai politicii economice liberale „Prin Noi Înșine”, care urmărea dezvoltarea capitalului și industriei autohtone.

Membru al Partidului Național Liberal din 1901, Vintilă Brătianu a devenit președintele partidului în 1927, după moartea fratelui său Ion I.C. Brătianu. A condus și guvernul până în 1928. În 1930 s-a opus revenirii pe tron a lui Carol al II-lea, poziție care a contribuit la scindarea PNL. A murit la 22 decembrie 1930, la Râmnicu Vâlcea.

1957: S-a născut Anca Parghel, interpretă și profesoară de jazz

Născută pe 16 septembrie 1957, în Câmpulung Moldovenesc, Anca Parghel este una dintre cele mai cunoscute cântăreţe de jazz din ţara noastră.

Anca Parghel Foto: Arhivă

A făcut studiile muzicale la Iaşi, absolvind Liceul de Muzică, apoi Conservatorul de Muzică, cu lucrarea de licenţă „Charlie Parker, un geniu al improvizaţiei”. A fost căsătorită cu pictorul Virgiliu Parghel.

Până în 1989 a predat canto, pian şi improvizaţie la Liceul de muzică din Suceava, la Conservatorul din Bucureşti, în Belgia (la Bruges, Namur), în Germania (Hannovra, Ravensburg, Conservatorul din Leipzig, München, Oldenburg), în Marea Britanie şi în Republica Moldova.

Începând cu anul 1984, a apărut în marile festivaluri de jazz din ţară (Bucureşti, Braşov, Sibiu, Costineşti, Iaşi) şi din străinătate (Nürenberg, Leipzig, Varşovia, Leverküssen, Viena, Liege, Tübingen, München, Linz, Zagreb, Varna, Bratislava), cântând, totodată, şi în cluburile din România şi din străinătate.

A evoluat alături de mari muzicieni români (Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Garbis Dedeian) şi alături de nume celebre ale jazz-ului internaţional (Billy Hart, Archie Shepp, Larry Coryell, Jean-Louis Rassinfosse, Phillipp Catherine, Marc Levine, Claudio Roditi, Thomas Stanko, Ricardo Del Fra, Stephane Galland, Jon Hendricks Band, Klaus Ignatzek etc.).

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Artista a murit, la vârsta de 51 de ani, în 5 decembrie 2008, la Spitalul Judeţean din Timişoara. A fost înmormântată pe Aleea Artiştilor din Cimitirul Bellu.

1977: A murit artista de origine greacă Maria Callas

Născută pe 2 decembrie 1923, la New York, sub numele Cecilia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos, Maria Callas provenea dintr-o familie grecească de imigranți.

Maria Callas Foto: Profimedia

Tatăl ei, devenit Georges Callas, a deschis o farmacie în Manhattan, oferindu-i fiicei sale stabilitatea necesară începuturilor artistice.

Considerată „cea mai mare soprană a secolului XX”, Maria Callas a debutat strălucitor în 1951, inaugurând stagiunea de la Scala din Milano. De-a lungul carierei sale, a interpretat unele dintre cele mai complexe roluri din operă, precum Norma, Lucia di Lammermoor, Medea sau Aida, cucerind publicul din întreaga lume.

În 1957, viaţa sa a luat o turnură neaşteptată, însă, în anul 1957, când, la o recepție la Veneția, l-a cunoscut pe magnatul Aristotele Onassis şi a început cu acesta o relație de iubire care i-a adus multă nefericire şi i-a afectat și cariera pe termen lung.

Moartea ei, survenită 20 de ani mai târziu de la acest moment, la 16 septembrie 1977, rămâne învăluită în mister, deşi potrivit declaraţiilor oficiale a fost cauzată de apariţia unor complicații cardiovasculare.

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1992: „Miercurea Neagră” în Marea Britanie

La 16 septembrie 1992 a avut loc „Miercurea Neagră”, ziua în care speculațiile valutare au forțat guvernul britanic să retragă lira sterlină din Mecanismul European al Cursului de Schimb (ERM).

Decizia a fost luată după ce Banca Angliei nu a reușit să stabilizeze moneda, în ciuda intervențiilor masive și a majorării ratelor dobânzilor.

Consecințele au fost semnificative: lira s-a depreciat, iar guvernul britanic a pierdut credibilitate pe piețele internaționale. În 1997, Trezoreria Regatului Unit a estimat pierderile la 3,14 miliarde de lire sterline, iar în 2005 suma a fost revizuită la 3,3 miliarde, deși inițial evaluările vorbeau de pierderi cuprinse între 13 și 27 miliarde de lire sterline.

1996: Se semnează tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate între România și Ungaria

La 16 septembrie 1996, miniștrii de externe ai României și Ungariei, Theodor Meleșcanu și László Kovács, au semnat la Timișoara tratatul bilateral de prietenie și bună vecinătate, cunoscut drept Tratatul de la Timișoara.

Documentul a stabilit cadrul juridic pentru colaborarea dintre cele două state după perioada tensionată a anilor 1980 și începutul anilor 1990.

Tratatul a vizat consolidarea relațiilor politice și economice, protecția minorităților naționale și sprijinul reciproc în procesele de integrare europeană. A fost considerat un pas important în normalizarea relațiilor bilaterale și în consolidarea stabilității regionale în Europa Centrală și de Est.