Cu Andrei Rațiu integralist, Rayo Vallecano a pierdut clar cu Real Madrid

Aflată printre pretendentele la câștigarea campionatului de fotbal al Spaniei, Real Madrid a câștigat cu 4-1, pe teren propriu, meciul cu Rayo Vallecano. La oaspeți, Andrei Raţiu a fost integralist.

Andrei Rațiu a contribuit la golul formației sale pe stadionul „Bernabeu” Foto: EPAImages

Oamenii lui Jose Mourinho au deschis scorul în minutul 14, prin Kylian Mbappe, pentru ca trei minute mai târziu francezul să-i paseze decisiv lui Alvaro Carreras, care a înscris. Rezultatul la pauză (3-0) a fost stabilit de Bellingham, în minutul 35.

Oaspeţii au redus diferența în minutul 51, când Raţiu l-a tatonat pe Vinicius, care a greşit o preluare, mingea a ajuns la Camello, în careu, iar acesta a trimis-o în plasă.

Trebuie amintit că la începutul acestei luni, Rațiu a marcat un gol în partida pe care Rayo Vallecano a câștigat-o cu 3-2, acasă, cu Racing Santander. De asemenea, Fulham a dorit să-l transfere pe internaționalul român, însă până la urmă mutarea nu s-a mai realizat.

Ultimul gol pentru Real Madrid în confruntarea cu Rayo Vallecano a fost reușit de Mbappe, în minutul 90+1. Site-ul „LEquipe” a precizat că având o medie în carieră de 0,76 goluri pe meci (442 de goluri în 583 de partide pentru club și echipa națională), francezul înregistrează în prezent o rată de marcare superioară celor ale lui Robert Lewandowski (0,69, cu 725 de goluri în 1.049 de meciuri), Cristiano Ronaldo (0,73, cu 973 de goluri în 1.330 de meciuri) și Harry Kane (0,69, cu 530 de goluri în 773 de meciuri), dar inferioară celei a lui Lionel Messi (0,79, cu 927 de goluri în 1.173 de meciuri).

Căpitan al Franței, Mbappe se numără printre favoriții la câștigarea „Balonului de Aur”. Într-un interviu pentru „France Football”, acesta a declarat că se vede jucând fotbal până la 100 de ani!

În urma acestei victorii, Real Madrid a egalat-o pe Barcelona la puncte (12), în fruntea clasamentului din La Liga. Numai că formația catalană are un meci mai puțin disputat (jocă astăzi, la 17.15, pe terenul lui Levante).