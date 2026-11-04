 Canada se opune revenirii Rusiei în hocheiul internațional. Moscova, tot mai izolată | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Canada se opune revenirii Rusiei în hocheiul internațional. Moscova, tot mai izolată

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Participarea sportivilor ruși la turneele internaționale de hochei continuă să provoace controverse, în contextul războiului din Ucraina. Canada a anunțat că se alătură statelor care nu sunt de acord să dispute meciuri împotriva reprezentativelor Rusiei, menținând astfel presiunea asupra sportului rus.

Mai multe federații se opun disputării meciurilor de hochei împotriva Rusiei
Mai multe federații se opun disputării meciurilor de hochei împotriva Rusiei Foto: X @nexta_tv

Premierul canadian, Mark Carney, a precizat că jucătorii ruși nu vor fi acceptați la Campionatul Mondial de juniori programat luna viitoare. Decizia vine după ce un tribunal sportiv a eliminat restricția care împiedica participarea Rusiei la competițiile internaționale, însă mai multe țări continuă să se opună revenirii acesteia în circuitul mondial, conform The Guardian.

„Atâta timp cât Rusia și Belarus susțin acest război ilegal, nejustificat și îngrozitor din Ucraina, atâta timp cât acesta va continua, niciunul dintre acești sportivi nu va concura pentru țara sa în Canada!”, a declarat Carney, marți, în fața jurnaliștilor.

Rusia fusese exclusă din competiții în februarie 2022, după declanșarea războiului din Ucraina

Poziția Canadei vine într-un moment în care tot mai multe federații de hochei își exprimă dezacordul față de revenirea Rusiei în competițiile internaționale. Reacțiile au apărut după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) a decis că echipele ruse pot participa din nou la turneele organizate de Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF).

Restricția a fost reînnoită în fiecare an, însă situația s-a schimbat vineri, când CAS a admis solicitările părții ruse și a anulat interdicția. Instanța sportivă a motivat hotărârea prin faptul că riscurile invocate privind siguranța participanților nu erau demonstrate prin suficiente dovezi.

Reacția federațiilor naționale nu a întârziat. Luni, reprezentanții hocheiului finlandez au făcut apel către celelalte țări să nu accepte decizia. O zi mai târziu, Danemarca, Suedia, Norvegia, Letonia și Cehia și-au declarat susținerea față de poziția Finlandei, alăturându-se astfel demersului de a refuza confruntările cu reprezentativele Rusiei.

Ministru al Afacerilor Externe din Ucraina: „CAS nu are o busolă morală!”

Andrii Sybiha a salutat marți poziția mai multor state europene, care s-au opus ideii de a împărți gheața cu Rusia, și le-a transmis mulțumiri pentru decizia luată, pe X: „Dacă CAS nu are o busolă morală, să arătăm că hocheiul încă mai are valori. Refuzați să jucați împotriva Rusiei și refuzați acordarea vizelor jucătorilor săi. Țineți Rusia departe de gheață! Un război de agresiune și hocheiul sunt incompatibile!”.

Federațiile europene își mențin opoziția față de Rusia

Federația Norvegiană de Hochei a fost prima care și-a făcut publică poziția marți, anunțând că va participa la competiții împotriva tuturor reprezentativelor, cu o singură excepție: echipele Rusiei:

„Poziția noastră, conform căreia Rusia ar trebui exclusă din toate campionatele internaționale atâta timp cât războiul din Ucraina continuă, rămâne neschimbată! În acest moment, această decizie se bazează pe responsabilitatea noastră de a proteja siguranța și bunăstarea jucătorilor noștri, a personalului echipei și a familiilor acestora. Considerăm că disputarea unui meci împotriva Rusiei în circumstanțele actuale ar putea expune jucătorii și personalul echipei noastre la riscuri semnificative de securitate!”, a postat federația norvegiană pe rețelele sociale.

Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS) pune acum organizatorii competițiilor în fața unei situații delicate. Orașele care urmează să găzduiască turnee internaționale trebuie să decidă dacă mențin calendarul stabilit, în eventualitatea participării sportivilor ruși, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă. Campionatul Mondial de juniori este programat să debuteze pe 26 decembrie, în provincia canadiană Alberta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
gandul.ro
image
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
mediafax.ro
image
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după ce nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei: „Asta am simțit”. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
digisport.ro
image
Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează
click.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de €
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Un gigant american vrea să dea afară mii de angajaţi ca să reducă costurile
observatornews.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Pancu, ai scăpat! Patronul l-a dat afară pe antrenor după ce i-a scos fiul din lot
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
O nouă jucătoare de top a României își ia ADIO de la tenis. Vrea să devină mamă
digisport.ro
image
Ana Baniciu dă startul unui nou șantier! Ce comori a descoperit artista în casa bunicii sale: „I-am promis că păstrez tot ce-i valoros!”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele declarații ale președintelui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul Congresului.
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste
click.ro
image
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”
click.ro
image
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
Clint Eastwood Profimedia jpg
„Hai să ne facem rost de niște femei!” Legendarul actor nu și-a ascuns niciodată dependența de sex și avea reguli stricte pentru iubitele lui
okmagazine.ro
Pompei părăsind orașul Brindisium
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată
image
Nicușor Stan, nuntă cu fast și momente spectaculoase! Detaliile care au transformat petrecerea într-un eveniment de poveste

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp