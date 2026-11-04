Canada se opune revenirii Rusiei în hocheiul internațional. Moscova, tot mai izolată

Participarea sportivilor ruși la turneele internaționale de hochei continuă să provoace controverse, în contextul războiului din Ucraina. Canada a anunțat că se alătură statelor care nu sunt de acord să dispute meciuri împotriva reprezentativelor Rusiei, menținând astfel presiunea asupra sportului rus.

Mai multe federații se opun disputării meciurilor de hochei împotriva Rusiei Foto: X @nexta_tv

Premierul canadian, Mark Carney, a precizat că jucătorii ruși nu vor fi acceptați la Campionatul Mondial de juniori programat luna viitoare. Decizia vine după ce un tribunal sportiv a eliminat restricția care împiedica participarea Rusiei la competițiile internaționale, însă mai multe țări continuă să se opună revenirii acesteia în circuitul mondial, conform The Guardian.

„Atâta timp cât Rusia și Belarus susțin acest război ilegal, nejustificat și îngrozitor din Ucraina, atâta timp cât acesta va continua, niciunul dintre acești sportivi nu va concura pentru țara sa în Canada!”, a declarat Carney, marți, în fața jurnaliștilor.

Rusia fusese exclusă din competiții în februarie 2022, după declanșarea războiului din Ucraina

Poziția Canadei vine într-un moment în care tot mai multe federații de hochei își exprimă dezacordul față de revenirea Rusiei în competițiile internaționale. Reacțiile au apărut după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) a decis că echipele ruse pot participa din nou la turneele organizate de Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF).

Restricția a fost reînnoită în fiecare an, însă situația s-a schimbat vineri, când CAS a admis solicitările părții ruse și a anulat interdicția. Instanța sportivă a motivat hotărârea prin faptul că riscurile invocate privind siguranța participanților nu erau demonstrate prin suficiente dovezi.

Reacția federațiilor naționale nu a întârziat. Luni, reprezentanții hocheiului finlandez au făcut apel către celelalte țări să nu accepte decizia. O zi mai târziu, Danemarca, Suedia, Norvegia, Letonia și Cehia și-au declarat susținerea față de poziția Finlandei, alăturându-se astfel demersului de a refuza confruntările cu reprezentativele Rusiei.

Ministru al Afacerilor Externe din Ucraina: „CAS nu are o busolă morală!”

Andrii Sybiha a salutat marți poziția mai multor state europene, care s-au opus ideii de a împărți gheața cu Rusia, și le-a transmis mulțumiri pentru decizia luată, pe X: „Dacă CAS nu are o busolă morală, să arătăm că hocheiul încă mai are valori. Refuzați să jucați împotriva Rusiei și refuzați acordarea vizelor jucătorilor săi. Țineți Rusia departe de gheață! Un război de agresiune și hocheiul sunt incompatibile!”.

Federațiile europene își mențin opoziția față de Rusia

Federația Norvegiană de Hochei a fost prima care și-a făcut publică poziția marți, anunțând că va participa la competiții împotriva tuturor reprezentativelor, cu o singură excepție: echipele Rusiei:

„Poziția noastră, conform căreia Rusia ar trebui exclusă din toate campionatele internaționale atâta timp cât războiul din Ucraina continuă, rămâne neschimbată! În acest moment, această decizie se bazează pe responsabilitatea noastră de a proteja siguranța și bunăstarea jucătorilor noștri, a personalului echipei și a familiilor acestora. Considerăm că disputarea unui meci împotriva Rusiei în circumstanțele actuale ar putea expune jucătorii și personalul echipei noastre la riscuri semnificative de securitate!”, a postat federația norvegiană pe rețelele sociale.

Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS) pune acum organizatorii competițiilor în fața unei situații delicate. Orașele care urmează să găzduiască turnee internaționale trebuie să decidă dacă mențin calendarul stabilit, în eventualitatea participării sportivilor ruși, în condițiile în care războiul din Ucraina continuă. Campionatul Mondial de juniori este programat să debuteze pe 26 decembrie, în provincia canadiană Alberta.