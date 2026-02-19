search
Joi, 19 Februarie 2026
Steagul UE, interzis la un meci de hochei de la Jocurile Olimpice de iarnă. Organizatorii și-au pus cenușă-n cap

Steagul UE i-a fost confiscat unui copil de 12 ani, incident în urma căruia organizatorii și-au cerut scuze. Un agent de securitate a oprit un băiat la intrarea în „Arena Santa Giulia”, cu puțin timp înainte de startul semifinalei de hochei. Acuzația? Faptul că avea asupra lui un „simbol politic”.

steagul romaniei si al UE foto pixabay jpg

Steagul nu poate intra”. Cu aceste cuvinte, un agent de securitate a oprit un copil de 12 ani la intrarea în „Arena Santa Giulia”, cu puțin timp înainte de startul semifinalei feminine de hochei, de aseară, dintre Statele Unite și Suedia. Era vorba despre un steag al Uniunii Europene.

Băiatul, temându-se să nu fie lăsat pe dinafară, a aruncat steagul la coșul de gunoi. Salvarea a venit de la un al doilea agent, mai flexibil, dar la fel de precaut: „Păstrează-l, dar nu-l scoți niciodată”.

Conform unei interpretări stricte a Cartei Olimpice, steagul UE este adesea clasificat drept simbol „politic” mai degrabă decât unul național. Totuși, CIO permite în mod regulat acest lucru în protocolul său instituțional. Rezultatul acestei zone gri s-a materializat aseară, stârnind controverse din partea părinților copilului.

Fundația Milano Cortina a emis astăzi o declarație cu privire la incident: „Comitetul de Organizare este la curent cu incidentul care a implicat un tânăr spectator în timpul semifinalei de hochei pe gheață, în care un steag a fost confiscat în timpul verificărilor la intrare.

Steagul nu era interzis de regulamentul locației, iar situația nu a fost gestionată în mod corespunzător, mai ales având în vedere vârsta spectatorului. Regretăm acest incident și am contactat familia. Am abordat problema cu Departamentul de Securitate, iar Milano Cortina 2026 își menține angajamentul de a asigura un mediu primitor și incluziv pentru toți spectatorii”.

