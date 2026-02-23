search
Hocheistele din naționala USA i-ua întors spatele lui Donald Trump. O remarcă nepotrivită le-a înfuriat pe sportive

0
0
Publicat:

În urma remarcii nefericite pe care a făcut-o președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), echipa națională feminină de hochei, proaspăt câștigătoare a medaliei de aur la Jocurile Olimpice de iarnă, a adoptat o poziție fermă: nu va merge la Washington pentru Discursul despre Starea Națiunii.

Donald Trump, la preziudiu FOTO EPA
Donald Trump, la preziudiu FOTO EPA

Echipa națională a SUA l-a refuzat pe Donald Trump, care o aștepta pentru Discursul despre Starea Națiunii, unul dintre cele mai importante momente din politica americană, un eveniment anual în care președintele se adresează Camerei Reprezentanților și Senatului pentru a face bilanțul situației naționale și internaționale.

Acest „Nu, mulțumim” vine după încă o gafă a lui Trump, care, imediat după ce echipa națională masculină a câștigat aurul în finala împotriva Canadei, duminică, a sunat în vestiarul unde jucătorii sărbătoreau, spunând că își dorește ca ei să fie la Washington.

În timpul apelului, Trump a mai spus: „Trebuie să le chem și pe fete să vină, pentru că probabil aș fi pus sub acuzare, dacă nu le-aș invita”. Jucătorii au izbucnit în râs, dar fetele n-au primit deloc bine remarca, simțind că, de fapt, nu sunt dorite, ci doar tolerate la eveniment.

Controversa s-a alimentat imediat, mai ales că directorul FBI, Kash Patel, se afla printre jucătorii care beau bere și cântau. Un videoclip cu el bând, sărind, aclamând și stropind sportivii circulă pe internet. La un moment dat, o medalie de aur a apărut la gâtul său.

Reacția echipei feminine a fost mai calmă și diplomatică, dar comentatorii notează că este vorba despre un refuz categoric. „Suntem sincer recunoscătoare pentru invitația adresată echipei noastre feminine de hochei pe gheață, câștigătoare a medaliei de aur, și apreciem profund recunoașterea realizării lor extraordinare”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, prin intermediul Monicăi Alba, de la NBC News.

Din cauza constrângerilor de timp și a angajamentelor academice și profesionale deja programate după Jocuri, sportivele nu pot participa”, mai spune anunțul.

Donald Trump plănuia să asiste la finala masculină, dar și-a anulat vizita în utimul moment.

