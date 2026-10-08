Calendarul Superligii după pauză: derby-uri spectaculoase în etapele 13 și 14

Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul următoarelor două runde din Superliga, iar etapa a 13-a aduce unul dintre cele mai așteptate dueluri ale sezonului. FCSB și Rapid se vor întâlni luni, 26 octombrie, într-un derby programat să înceapă la ora 21:00.

Superliga revine Foto: Sportpictures

Programul etapei 13 din Superliga

Runda va debuta vineri, 23 octombrie, cu partida dintre FC Botoșani și Petrolul. O zi mai târziu, sâmbătă, este programat duelul dintre CFR Cluj și Dinamo.

Universitatea Craiova, campioana en-titre, va evolua duminică seara în deplasare. Oltenii se vor duela cu Sepsi Sfântu Gheorghe, într-o confruntare care se anunță una dintre atracțiile etapei.

Ultimul meci al rundei va fi însă derby-ul dintre FCSB și Rapid. Cele două formații se vor întâlni luni seara, de la ora 21:00, într-unul dintre cele mai importante meciuri ale etapei a 13-a.

Vineri, 23 octombrie

ora 18:00, FC Botoșani - Petrolul

ora 21:00, Corvinul Hunedoara - U Cluj

Sâmbătă, 24 octombrie

ora 18:00, Csikszereda - FC Voluntari

ora 21:00, CFR Cluj - Dinamo

Duminică, 25 octombrie

ora 16:30, FC Argeș - UTA Arad

ora 19:00, Sepsi - Universitatea Craiova

Luni, 26 octombrie

ora 18:00, Farul Constanța - Oțelul Galați

ora 21:00, FCSB - Rapid.

Programul etapei 14 din Superliga

Superliga continuă cu etapa a 14-a, care va începe vineri, 30 octombrie. Petrolul și CFR Cluj vor deschide runda, confruntarea dintre cele două formații fiind singura partidă programată în prima zi a etapei.

Sâmbătă sunt prevăzute alte trei întâlniri, iar capul de afiș al zilei va fi duelul dintre Dinamo și UTA Arad, programat în cursul serii.

Duminică, 1 noiembrie, atenția se va îndrepta către confruntarea dintre Universitatea Cluj și FCSB, una dintre cele mai atractive partide ale rundei.

Ultimele două jocuri ale etapei se vor disputa luni, 2 noiembrie. Corvinul va primi vizita celor de la FC Argeș, în timp ce Rapid o va întâlni pe Csikszereda în meciul care va închide etapa a 14-a.

Vineri, 30 octombrie

ora 20:30, Petrolul - CFR Cluj

Sâmbătă, 31 octombrie

ora 15:30, Oțelul Galați - Sepsi

ora 18:00, Voluntari - Farul

ora 21:00, Dinamo - UTA Arad

Duminică, 1 noiembrie

ora 18:00, Universitatea Craiova - FC Botoșani

ora 21:00, Universitatea Cluj - FCSB

Luni, 2 noiembrie