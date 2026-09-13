Barnabas Vas s-a impus în Turul României 2026, Cristi Răileanu a terminat pe locul 2

Așa cum era previzibil în condițiile în care traseul a fost unul stradal, în centrul Capitalei, fără cățărări, ultima etapă a ediției 2026 a Turului României la ciclism n-a adus schimbări majore în ierarhia generală. Ciclistul polonez Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perla Polski) s-a impus la sprint așa cum a făcut-o și în 2025. Maghiarul Barnabas Vas (Team United Shipping) și-a păstrat tricoul galben și a câștigat cursa.

Echipa României l-a avut ca lider pe Cristi Răileanu (al doilea de la dreapta spre stânga) Foto: Federația Română de Ciclism

Victorios și în prima etapă, Fratczak a fost cronometrat în 2 ore, 0 minute și 27 de secunde, fiind urmat de Andras Gustav Pakot (Ungaria / Team United Shipping), Christopher Ringkjoep Bruun (Norvegia / NCF Region Vest), Liam Punnewaert (Belgia / KOEM x Thielmans - Bildin - Van Eyck Sport Cycling Team), Alessio Menghini (Italia), Gabriele De Fabritis (Albania), Barthomiej Proc (Polonia / Wibatech Lubelskie Perla Polski), Filippo Dignani (Italia / Vega - Vitalcare - Dynatek) și Sander Gysland (Norvegia / NCF Region Vest), toți sosind în același timp cu învingătorul.

Etapa cu numărul 5 s-a desfășurat pe un circuit stradal cu startul și sosirea în Piața George Enescu (în fața Ateneului Român).

Este de semnalat, totodată, că Andrei Cărbunarea a câștigat două din cele trei sprinturi intermediare ale etapei, iar în celălalt s-a impus Gregor Matija Cerne.

Președinte al Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprînceană a declarat la final: „Am avut ediția 2026 a Turului României, ediția 58-a, o ediție interesantă și inedită pentru că miercuri eram în Chișinău și iată că astăzi suntem în București, după aproximativ 800 de km. Le mulțumim tuturor celor care au ieșit pe marginea traseului, pentru că am avut un record de participare când vine vorba despre publicul din comunități care s-a alăturat caravanei Turului României. Și bineînțeles că le mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit de acasă”.

Cristi Răileanu a păstrat tricoul albastru până la finalul ediției 2026 a Turului României Foto: Federația Română de Ciclism

Vas a fost urmat în clasamentul general final de Cristian Răileanu (la 13 secunde), component al echipei României, Andras Gusztav Pakot (Ungaria / Team United Shipping, la 22 secunde), Enea Sambinello (Italia, la 26 secunde) și Ronan OConnor (Irlanda / APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery, la 30 de secunde).

Alte locuri ocupate de rutieri români:

locul 9 - Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN), la 58 de secunde

locul 18 - Cătălin Buta (MENtoRISE Teem CCN), la 5:21

locul 21 - Andrei Cărbunarea (România), la 7:15

locul 23 - Patrick Pescaru (România), la 7:20

locul 25 - Gerhard-Cristin Moldansky ((MENtoRISE Teem CCN), la 7:46

Tricourile distinctive:

Clasamentul general – tricoul galben: Barnabás Vas (Team United Shipping)

Clasamentul pe puncte – tricoul alb cu buline roșii: Enea Sambinello (Naționala Italiei), pentru Vas

Clasamentul cățărătorilor - tricoul verde: Barnabás Vas (Team United Shipping)

Clasamentul sprinterilor – tricoul roșu: Barnabás Vas (Team United Shipping)

Cel mai bun rutier român - tricoul albastru: Cristian Raileanu (echipa României)

Cel mai bun tânăr - tricoul alb: Barnabás Vas (Team United Shipping)

La startul celei de-a 58-a ediții a Micii Bucle au participat peste 130 de sportivi în 21 de echipe din 14 țări: Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Italia, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, SUA, Turcia și Ungaria.

Program și traseu Turul României 2026

8 septembrie: Prezentarea echipelor, Chișinău

9 septembrie: Etapa 1, Chișinău - Ungheni (162 km)

10 septembrie: Etapa a 2-a, Iași - Piatra Neamț (147,2 km)

11 septembrie: Etapa a 3-a: Piatra Neamț - Băile Balvanyos (198,4 km)

12 septembrie: Etapa a 4-a, Brașov - Ploiești (165,2 km)

13 septembrie: Etapa a 5-a, Circuit București (100 km)