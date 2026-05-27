România și Moldova au făcut marea unire la ciclism. Turul României, lansat la Chișinău

Turul ciclist al României 2026 a fost anunțat la Chișinău împreună cu Guvernul Moldovei. În premieră, prima etapă a celei mai prestigioase competiții cicliste din România va fi organizată integral pe teritoriul țării vecine.

Turul României 2026 a fost prezentat oficial la Casa Guvernului din Chișinău cu participarea și sub patronajul Guvernului Republicii Moldova. La eveniment au participat doi miniștri, patru președinți și vicepreședinți de raioane, patru primari și numeroși alți reprezentanți ai Guvernului și administrației publice, precum și Federația de Ciclism și Comitetul Olimpic din Republica Moldova. România a fost reprezentată de ambasadorul României în Republica Moldova, președintele Agenției Naționale pentru Sport, conducerea Federației Române de Ciclism, precum și de membri din boardul Auchan România, partenerul co-organizator al Turului României. Pentru prima dată în istoria competiției, startul oficial va avea loc în afara granițelor României.

Cea de-a 58-a ediție a Micii Bucle va debuta pe 8 septembrie 2026, la Chișinău, cu ceremonia de prezentare a echipelor în Piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. A doua zi, pe 9 septembrie, caravana va parcurge primul traseu integral pe teritoriul Republicii Moldova, cu start din Chișinău și sosire la Ungheni în Piața Independenței.

Reprezentanții ambelor țări prezenți la conferința de presă de la Casa Guvernului din Chișinău au marcat în mod unanim importanța istorică a acestei ediții. De la miniștri și diplomați, până la lideri sportivi și parteneri din mediul privat, toți au subliniat că startul Turului României din Republica Moldova nu este doar o premieră sportivă, ci un simbol al legăturii dintre cele două țări. Oficialii moldoveni și-au exprimat mândria de a găzdui evenimentul și s-au angajat să mobilizeze resurse pentru promovarea sa, în timp ce reprezentanții români au salutat deschiderea și spiritul de colaborare cu care Republica Moldova a îmbrățișat acest proiect comun. Concluzia a fost aceeași de o parte și de cealaltă a Prutului: Turul României 2026 este un moment care merită sărbătorit și valorificat la maximum.

„Pentru noi este o onoare și o bucurie să facem parte din acest proiect. Nu puteam să nu acceptăm să facem parte dintr-un eveniment de o asemenea anvergură”, a declarat Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

„Noi, bineînțeles, la Ministerul Culturii vom mobiliza toate resursele pe care le avem disponibile împreună cu reprezentanții administrației publice locale pentru ca oamenii să vină să promoveze tradițiile și valorile noastre”, zis Cristian Jardan, Ministrul Culturii al Republicii Moldova.

„Am avut astăzi plăcerea de a participa la evenimentul de lansare al Turului României 2026, pe malul basarabean al Prutului, la Chișinău. Nu ne formalizăm și încercăm să fim o adevărată echipă, pentru că despre asta este, de fapt, Turul României. Așa se construiește o cursă: nu doar cu echipe la start, ci și prin muncă în echipă”, a afirmat Cătălin Sprînceană, Președintele Federației Române de Ciclism.

Program Turul României 2026

8 septembrie – Prezentarea Echipelor – Chișinău

9 septembrie – Etapa 1 – Chișinău – Ungheni

11 septembrie – Etapa 3 – Piatra Neamț – Băile Balvanyos

Turul României 2026 este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport și Auchan România în calitate de partener principal și co-organizator din 2019. Informațiile sunt disponibile pe www.turulromaniei.ro.