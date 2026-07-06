Imagini virale de la Turul Sibiului: un urs le-a tăiat calea cicliștilor Lorenzo Finn și Byron Munton

Un urs a fost surprins la doar câțiva metri de cicliștii Lorenzo Finn și Byron Munton în timpul etapei cu sosire la Păltiniș Arena din Turul Ciclist al Sibiului. Momentul, filmat pe traseu, a devenit rapid viral pe rețelele social. Din fericire, incidentul nu a afectat desfășurarea cursei, iar cei doi și-au continuat cursa.

Ursul a apărut pe traseu, în timp ce italianul Lorenzo Finn și australianul Byron Munton urcau spre linia de sosire. Deși prezența animalului a creat un moment de tensiune, cei doi sportivi și-au continuat cursa fără incidente, iar competiția nu a fost întreruptă.

Imaginile au devenit virale după ce au fost publicate de platforma dedicată ciclismului Le Gruppetto, însoțită de mesajul: „Între timp, în România, un urs trece pe lângă Lorenzo Finn și Byron Munton, în urcarea finală a etapei a 3-a din SibiuTour.”

Lorenzo Finn a obținut prima victorie la profesioniști

Etapa a fost dominată de prestația italianului Lorenzo Finn, rutier legitimat la Red Bull – BORA – hansgrohe. La doar 19 ani, campionul mondial U23 a lansat atacul decisiv cu aproximativ 10 kilometri înainte de sosirea de la Păltiniș Arena și a rezistat până la final.

Australianul Byron Munton, de la Modern Adventure Pro Cycling, a redus ecartul pe ultimii kilometri, însă nu a reușit să îl ajungă pe lider.

Finn a trecut primul linia de sosire după 158 de kilometri de cursă, obținând astfel prima victorie din cariera sa la nivel profesionist.

Pe locul al treilea s-a clasat spaniolul Pablo Torres (UAE Team Emirates – XRG), care a încheiat etapa la 50 de secunde în urma învingătorului.

Turul Ciclist al Sibiului are loc între 4-7 iulie, pe un traseu lung de peste 600 de kilometri.