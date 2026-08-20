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Atacantul Arnold Garita a fost prezentat oficial de FCSB

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Atacantul camerunez Arnold Garita (31 de ani) a devenit component al echipei de fotbal FCSB. Tot astăzi, fundașul Hassane Rachid Traore (19 ani) a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 cu echipa de fotbal Farul Constanța.

Garita a jucat la FC Argeș în Superliga (Foto: sportpictures)
Garita a jucat la FC Argeș în Superliga (Foto: sportpictures)

Având și cetățenia franceză, Garita a efectuat vizita medicală și va purta tricoul cu numărul 14. Acesta a mai jucat în România în ediția 2022/2023 a campionatului, la FC Argeș.

Garita și-a început cariera la clubul francez Chateauroux, după care a mai jucat la Bristol City, Plymouth, Charleroi, USL Dunkerque, US Boulogne, FC Villefranche, Bourg-en-Bresse, Al-Faisaly (Arabia Saudită), Hapoel Beer Sheva și Shenzhen Juniors, în liga a doua chineză.

Garita a fost prezentat la FCSB (Foto: FCSB)
Garita a fost prezentat la FCSB (Foto: FCSB)

FCSB i-a mai transferat în această vară pe fundașul dreapta Ronny Labonne (SM Caen), fundașul stânga Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara), mijlocașul francez Eddy Gnahore (Dinamo), atacantul Dennis Politic (revenit de la FC Hermannstadt), fundașul Luca Stancu (FC Hermannstadt), fundașul congolez Dylan Batubinsika (Larissa) și atacantul francez Aymen Boutoutaou (FC Sochaux-Montbeliard).

Farul a transferat un fundaș de 19 ani din Burkina Faso

Fundașul Hassane Rachid Traore a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 cu echipa de fotbal Farul Constanța. În vârstă de 19 ani (13 iulie 2007), acesta s-a născut în Burkina Faso și evoluează pe postul de fundaș stânga.

Hassane Traore a semnat cu Farul Constanța (Foto: Farul Constanța)
Hassane Traore a semnat cu Farul Constanța (Foto: Farul Constanța)

Traore este la prima sa experiență în afara țării, unde a mai jucat pentru Bobo Sports și USFA. „Sunt foarte încântat că am semnat cu Farul, este prima mea experiență într-o altă țară și sunt sigur că alegerea mea a fost una inspirată. Am văzut baza, condițiile de pregătire și totul este la superlativ. De abia aștept să joc, să intru în programul echipei și să îmi arăt calitățile. Cred că sunt un jucător bun în dueluri, cu o viteză bună și cu o dorință mare de a reuși. Le promit fanilor ca voi lupta pentru a-i face fericiți”, a declarat jucătorul african, al cărui fotbalist favorit este Nuno Mendes, de la Paris Saint-Germain.

Farul Constanța a efectuat în această vară alte șapte transferuri: mijlocașul francez Eddy Sylvestre (n.r. - ultima oară la USL Dunkerque), fundașul Ionuț Cercel (FCSB), mijlocașul defensiv francez Tony Njike (Quevilly - Rouen Metropole), fundașul stânga Valentin Țicu (Dinamo), mijlocașul central Matteo Ahlinvi (Arsenal Tula), fundașul Sofyane Bouzamoucha (FC Rouen 1899) și atacantul kosovar Muhamet Hyseni (AC Horsens).

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